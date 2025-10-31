オフィスから医療施設まで――グローバル業務用家具市場、安定成長が続く
業務用家具とは、商業目的で使用されるあらゆる種類の家具を指す。住宅用家具とは異なり、オフィス、公共空間、サービス空間向けに特別に設計・製造されるものである。業務用家具の主な特徴には、機能性、耐久性、大量生産性が含まれる。業務用家具には座席、テーブル、収納キャビネットなどがあり、通常、オフィス、ホテル、教育機関、医療施設その他の施設で使用される。
業界の発展特徴：多様化とサステナビリティが牽引する進化
業務用家具業界の発展を支えるキーワードは「多様性」「持続可能性」「デジタル融合」である。働き方の多様化に伴い、オフィス家具は固定的なデザインから可変型・モジュラー型へと変化している。オープンスペースとプライバシー確保を両立させるゾーニング設計や、リモートワーク対応の家庭兼用家具などが注目を集めている。また、環境配慮の観点から、リサイクル素材やFSC認証木材の採用、低VOC塗装などのエコデザインが急速に普及している。さらにIoTやスマートセンサーを活用した“スマートファニチャー”も登場し、使用状況や照明・空調制御と連動するなど、空間データを活用した快適性向上の取り組みが広がっている。これらの要素が融合し、業務用家具は単なる物理的設備から「人と環境をつなぐプラットフォーム」へと進化しているのである。
市場規模：安定成長と価値創造が進むグローバル市場
LP Informationの最新調査レポート「グローバル業務用家具市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/564419/commercial-furniture）によれば、グローバル業務用家具市場は2025年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）2.7%で拡大し、2031年には市場規模が725億米ドルに達すると予測されている。これは、世界的なオフィス再設計需要の高まりや、ホテル・教育・医療分野での空間投資拡大が背景にある。特に北米とアジア太平洋地域が市場成長の両輪であり、前者は洗練されたデザインとブランド力でリードし、後者は都市化とインフラ整備を背景に需要を急拡大させている。さらに、企業が従業員のウェルビーイング（well-being）を重視する傾向が強まっており、「働きやすい空間」への投資が増加している点も市場を支える重要な要因である。安定した成長と付加価値志向の高まりが、今後の業務用家具市場の持続的発展を裏付けている。
図. 業務用家具世界総市場規模
図. 世界の業務用家具市場におけるトップ26企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要企業の動向：デザイン革新とグローバル戦略の加速
業務用家具市場の競争環境は成熟しているが、上位企業の革新力が市場全体の方向性を決定づけている。LP Informationのトップ企業研究センターによると、Steelcase、MillerKnoll、Haworth、HNI Corporation、岡村製作所（Okamura Corporation）、コクヨ（Kokuyo）、KI、Global Furniture Group、SUNON、恒林椅業（Henglin Chair Industry）などが世界的主要プレイヤーであり、2024年時点で上位10社が全体の約24.0%の市場シェアを占めている。これら企業は、デザイン思考とユーザーエクスペリエンスの融合、そして持続可能な素材・製造工程の採用によってブランド差別化を進めている。特に北米勢はオフィス文化のトレンドを牽引し、日本や中国勢はアジア市場における生産効率と価格競争力で存在感を高めている。今後は、グローバルブランド同士の協業や、地域特化型製品開発を通じた新たな市場価値創出が進むと見られる。
