RPG制作ツール『RPG Developer Bakin』 ゲームクリエイター祁答院慎×Bakin 開発ブログ第4回「ゲーム作りも、サバトみたいなものだ！」公開 「東京ゲームダンジョン10」出展
株式会社スマイルブーム（代表取締役：小林貴樹、本社：札幌市）は、本日、ゲームクリエイター・祁答院慎氏が『RPG Developer Bakin』（以下、Bakin）で新たなサンプルゲームを制作する過程を紹介する開発ブログ「Made with RPG Developer Bakin」第4回を公開したことをお知らせいたします。
また、11月9日に開催される「東京ゲームダンジョン10」への出展、および、クラシックなヨーロッパの街並みやリアルな現代都市空間を再現できる新たな3Dモデルパック2種類の発売も併せてお知らせいたします。
■いよいよサンプルゲームのタイトルやロゴも完成！～開発ブログ第4回公開～
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333161&id=bodyimage1】
人気ホラーゲーム『コープスパーティー』のクリエイター・祁答院氏が、Bakinを使って制作中の新たなサンプルゲーム。その制作過程を紹介する開発ブログ「Made with RPG Developer Bakin」の第4回「ゲーム作りも、サバトみたいなものだ！」を公開しました。
記事では、キャラクターデザインやドット絵、マップ、ロゴ、音楽など、作品世界を形づくる“素材づくり”の過程を紹介。ゲーム制作におけるチームでの表現づくりの臨場感が伝わる内容です。
■Made with RPG Developer Bakin第4回：ゲーム作りも、サバトみたいなものだ！
URL：https://rpgbakin.com/blog/made-with-bakin/17037
■祁答院 慎（けどういん まこと）プロフィール
日本のゲームクリエイター・シナリオライター。兵庫県尼崎市出身。学生時代に自作したホラーゲーム『コープスパーティー』が同人作品として注目され、後に商業化。シリーズはゲームだけでなく、小説、ドラマCD、アニメなど多方面に展開され、国内外で高い評価を受ける。ホラーやサスペンス、青春群像劇など人間の内面に迫る重厚なストーリー作りに定評があり、独特の恐怖演出や心理描写にファンが多い。近年もゲームや小説で新作を発表し続け、精力的に活動。制作スタイルとして「まず物語から考える」ことを重視し、自身の体験や感情を反映させながら作品世界を構築している。
※『コープスパーティー』はTeam GrisGris、『コープスパーティーBR、BS、2U、BD、TP』はTeam GrisGris/MAGES.の著作物です。
■「東京ゲームダンジョン10」へ出展＆協賛！
『RPG Developer Bakin』や『プチコン4』などの「楽しいゲーム作りをサポートするツール」をお届けするスマイルブームは、2025年11月9日（日）に開催される「東京ゲームダンジョン10」に出展し、さらに協賛させていただくことになりました。ブースでは各ツールの試遊や販売などを実施します。
『RPG Developer Bakin』がどんなツールなのか実際にお試しいただけるチャンスです！ぜひお立ち寄りください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333161&id=bodyimage2】
●東京ゲームダンジョン10 出展概要
イベント名称：東京ゲームダンジョン10
開催日時：2025年11月9日（日）12:00～17:00
会場：東京都立産業貿易センター浜松町館2階・3階 展示室
ブース番号：2X-1
イベント公式サイト：https://tokyogamedungeon.com/
※詳しくは公式サイトをご確認ください。
