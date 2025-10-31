アルプスアルパインと Synapticsが協業を開始

神奈川大学発ベンチャーのマッスルブループリンツ株式会社による、神奈川大学初のライセンス契約商品「筋肉Phone」の販売がスタート ～低価格・完全ワイヤレス・スマホ制御を実現し、データに基づく行動変容で、健康寿命の延伸に挑戦～