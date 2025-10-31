³ô¼°²ñ¼ÒUnityStep AI¤¬ÅìµþÂç³Ø¡Ö¾¾Èø¸¦È¯¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×(R)︎¡×¤ËÇ§Äê
³ô¼°²ñ¼ÒUnityStep AI¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ã·Æ£°ìÀ¿¡¢°Ê²¼ UnityStep AI¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢ÅìµþÂç³Ø¡Ö¾¾Èø¸¦È¯¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×(R)︎¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¾¾Èø¸¦È¯¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×(R)︎¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¾¾Èø¸¦È¯¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡×¤È¤Ï¡¢¾¾Èø¸¦½Ð¿È¼Ô¤¬ÁÏ¶È¤Þ¤¿¤Ï¾¾Èø¸¦¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±ÁÏ¶È¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤ÎÆâ¡¢µ»½Ñ¡¦»ö¶ÈÎÏ¶¦¤ËÀ®Ä¹²ÄÇ½À¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢³î¤Ä¾¾Èø¸¦¤ÎÍýÇ°¤Ë¶¦´¶¤·¶¦¤Ë¸å¿Ê¤Î°éÀ®¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡¢ÁªÈ´¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È·²¤Ç¤¹¡£¡ÊÅÐÏ¿¾¦É¸Âè6667237¹æ¡¢Âè6710069¹æ¡Ë
¡Ê¾¾Èø¡¦´äß·¸¦µæ¼¼HP¡§¡¡https://weblab.t.u-tokyo.ac.jp/startups/¡¡¡Ë
UnityStep AI¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒUnityStep AI¤Ï¡¢¡ÖAI¤ÎÎÏ¤Ç¾¯¤·¤Ç¤âÌÀ¤ë¤¯¡¢¶¯¤¤ÆüËÜ¤ò¼¡À¤Âå¤Ë»Ä¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢ÆüËÜ¤Î´ë¶È¤Î¶¥ÁèÎÏ¶¯²½¤È¤½¤ÎÀè¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ »ä¤¿¤Á¤Ï¤ªµÒÍÍ¤È°ìÂÎ¤Î¥Áー¥à¤È¤Ê¤ê¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢Í×·ïÄêµÁ¡¢AI³«È¯¡¢±¿ÍÑ¤µ¤é¤Ë¡¢À®²Ì¤¬»ýÂ³¤¹¤ë¤è¤¦¡¢ÆâÀ½²½¡¦¿Íºà°éÀ®¤Þ¤Ç¤ò¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÈ¼Áö»Ù±ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§¡¡³ô¼°²ñ¼ÒUnityStep AI
½êºßÃÏ¡§¡¡ËÜ¼Ò¡¡¢©113-0033¡¡ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶èËÜ¶¿ 6-25-14
ÂåÉ½¡§¡¡¡¡ã·Æ£°ìÀ¿¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¡¡AI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ¡¢³«È¯¡¢Àß·×¡¢´ë²è¡¢¶µ°é¡¢ÈÎÇä¡¢ÊÝ¼é¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³
¼«¼Ò¥µ¥¤¥ÈURL¡§¡¡https://unitystepai.co.jp/
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒUnityStep AI
¡ÊÃ´Åö¼Ô¡Ë¡¡ÊÝ²ÊÉñ
¡ÊE-mail¡Ë¡¡contact@unitystepai.co.jp
¤Þ¤¿¤Ï¼«¼Ò¥µ¥¤¥ÈÆâÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£