第63回 Ponta消費意識調査 2025年10月発表【冬のボーナスの使い道ランキング】「貯金・預金」が12年連続１位 昨年と比べ、旅行や食品などの支出が減り、貯金や投資が増加
株式会社ロイヤリティ マーケティング
[表: https://prtimes.jp/data/corp/4376/table/848_1_88e24f231bc6a936c5a094367e138140.jpg?v=202510310359 ]
共通ポイントサービス「Ponta（ポンタ）」を運営する株式会社ロイヤリティ マーケティング（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：勝 文彦、以下「LM」）は、消費者の意識とポイントの利用意向を把握するため、「第63回 Ponta消費意識調査」を「Pontaリサーチ」にて2025年9月26日（金）～9月29日（月）に実施いたしましたので、ご報告いたします。
【注目トピック】「冬のボーナス」の使い道
＜消費者意識＞
＜調査概要＞
※調査結果は小数点第２位を四捨五入しています。
＜引用・転載の際のクレジット表記のお願い＞
調査結果引用・転載の際は、“「Pontaリサーチ」調べ”とクレジットを記載していただきますようお願い申し上げます。
※調査結果詳細は、PDFをご覧ください。