第63回 Ponta消費意識調査 2025年10月発表【冬のボーナスの使い道ランキング】「貯金・預金」が12年連続１位　昨年と比べ、旅行や食品などの支出が減り、貯金や投資が増加

共通ポイントサービス「Ponta（ポンタ）」を運営する株式会社ロイヤリティ マーケティング（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：勝 文彦、以下「LM」）は、消費者の意識とポイントの利用意向を把握するため、「第63回 Ponta消費意識調査」を「Pontaリサーチ」にて2025年9月26日（金）～9月29日（月）に実施いたしましたので、ご報告いたします。

【注目トピック】「冬のボーナス」の使い道

＜消費者意識＞

- 冬のボーナスの使い道-冬のボーナスの使い道は、12年連続「貯金・預金」が１位-昨年調査と比較し、旅行や食品などの支出が減少し、貯金や投資が増加- 冬のボーナスの支給金額と貯金・預金の割合-冬のボーナスの支給金額は、昨年と比べて「変わらない」が64.6％を占める-支給金額は「40万円～60万円未満」が最多の20.7％- 冬のボーナスの「貯金・預金」の用途-「貯金・預金」の用途を「決めている」は2023年調査から2年連続減少し、37.9％-用途は「病気や災害への備え」の増加幅が最も大きい- 冬のボーナスを「貯金・預金」しない理由-冬のボーナスを「貯金・預金」しない理由の1位は、「生活費や日常の支出に充てるため」

＜節約志向＞

- 消費者の節約志向-「節約したい」派は59.0％となり、前回調査より1.5ポイント減少

＜ポイントサービスの利用意向＞

- ポイントの活用意識と節約志向-「節約したくない」派では、「分からない・決まっていない」が42.3％と最も高い。 「節約したい」派では、「いまつかいたい」が46.0％と最も高い。 「節約したい」派に高いポイント活用意識がうかがえる

＜調査概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/4376/table/848_1_88e24f231bc6a936c5a094367e138140.jpg?v=202510310359 ]

※調査結果は小数点第２位を四捨五入しています。

