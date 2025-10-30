第63回 Ponta消費意識調査 2025年10月発表【冬のボーナスの使い道ランキング】「貯金・預金」が12年連続１位　昨年と比べ、旅行や食品などの支出が減り、貯金や投資が増加
　共通ポイントサービス「Ponta（ポンタ）」を運営する株式会社ロイヤリティ マーケティング（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：勝 文彦、以下「LM」）は、消費者の意識とポイントの利用意向を把握するため、「第63回 Ponta消費意識調査」を「Pontaリサーチ」にて2025年9月26日（金）～9月29日（月）に実施いたしましたので、ご報告いたします。



【注目トピック】「冬のボーナス」の使い道

＜消費者意識＞


- 冬のボーナスの使い道
-冬のボーナスの使い道は、12年連続「貯金・預金」が１位
-昨年調査と比較し、旅行や食品などの支出が減少し、貯金や投資が増加

- 冬のボーナスの支給金額と貯金・預金の割合
-冬のボーナスの支給金額は、昨年と比べて「変わらない」が64.6％を占める
-支給金額は「40万円～60万円未満」が最多の20.7％

- 冬のボーナスの「貯金・預金」の用途
-「貯金・預金」の用途を「決めている」は2023年調査から2年連続減少し、37.9％-用途は「病気や災害への備え」の増加幅が最も大きい

- 冬のボーナスを「貯金・預金」しない理由
-冬のボーナスを「貯金・預金」しない理由の1位は、「生活費や日常の支出に充てるため」


＜節約志向＞


- 消費者の節約志向
-「節約したい」派は59.0％となり、前回調査より1.5ポイント減少


＜ポイントサービスの利用意向＞


- ポイントの活用意識と節約志向
-「節約したくない」派では、「分からない・決まっていない」が42.3％と最も高い。　「節約したい」派では、「いまつかいたい」が46.0％と最も高い。　「節約したい」派に高いポイント活用意識がうかがえる


＜調査概要＞


※調査結果は小数点第２位を四捨五入しています。



