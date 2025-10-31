水曜日はおトクにお腹いっぱい！心いっぱい！！「毎週水曜日WESTERポイント2倍デー」を実施します！

西日本旅客鉄道株式会社

株式会社ジェイアール西日本フードサービスネット(本社:大阪府大阪市 代表取締役社長:小林卓)

は、2025 年 11 月 5 日(水)から「毎週水曜日 WESTER ポイント 2 倍デー」の対象店舗を大幅に

広げます。週の真ん中、水曜日がとっておきになるキャンペーンです。今までよりも拡大された対象店舗でウキウキわくわくおトクにお買い物やお食事をお楽しみください。

■概要

「毎週水曜日 WESTER ポイント 2 倍デー」の対象店舗を 27 店舗から 134 店舗に拡大します。

毎週水曜日に対象店舗をご利用いただくと、WESTER ポイントが通常の2倍たまります。

なお、特典ポイントは即時付与されます。

※WESTER ポイントが通常 110 円(税込)で 1 ポイントのところ、2 ポイントを付与。

■対象期間

2025 年 11 月 5 日(水)~の水曜日

■対象店舗

右記デザインの POP が掲出されている店舗が対象店舗です。

対象店舗は別紙の一覧をご確認ください。

■その他

・株式会社ジェイアール西日本デイリーサービスネット店舗でも同様のキャンペーンを実施しています。

【デイリーサービスネットホームページ】https://www.dailyservice.co.jp/news/detail/2503

・やむを得ない事情により、本キャンペーンを予告なく中断・中止・変更・終了する場合がございます。予めご了承ください。