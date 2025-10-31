中国料理「チャイナシャドー」より、朱色に輝く艶やかな上海蟹を味わいつくす美食の饗宴　蟹身も味噌も存分にご堪能できる上海蟹コース　11月1日（土）～ 12月25日（木）までの期間限定発売

ストリングスホテル東京インターコンチネンタル

ストリングスホテル東京インターコンチネンタルの中国料理「チャイナシャドー」では、オーセンティックな広東料理をベースにモダンなエッセンスを掛け合わせ、旬の味覚を引き立てる口福体験をご提供しております。

11月より期間限定でご用意するのは、毎年人気の高い上海蟹のフルコース。

中国で秋の風物詩とも言われる上海蟹は、ほんのり甘く凝縮された旨味の蟹身と、たっぷり詰まった濃厚な蟹味噌の絶妙なバランスが魅力です。冬眠に備え栄養を蓄えるこの時期が一番の食べ頃と言われ、近年では世界中の美食家を魅了しています。

料理長安藤の食材へのこだわりと革新的かつ繊細な匠の技が引き出す、芳醇で力強い上海蟹の味わいを品川上空のパノラマビューとともに心ゆくまでご堪能ください。

上海蟹ディナーコース・ランチコース」

期間：2025年11月1日（土）～12月25日（木）

時間：ディナー 18:00～22:00 (L.O. 21:00)

ランチ 11:30～15:00 (L.O. 14:30)

場所：中国料理「チャイナシャドー」（26階）

料金：ディナーコース １名さま 19,800円

ランチコース １名さま 9,350円

※表示料金は消費税込みとなり、15%のサービス料を別途申し受けます。

詳細を見る :https://intercontinental-strings.jp/jp/offers/shanghai-crab-chinashadow-2025

上海蟹ディナーコース

香ばしいミルク揚げやライスコロッケなど、多彩な前菜に始まり、焼売や小籠包にも上海蟹を使いこの季節だけの特別な味わいに。信州プレミアム牛や沖縄県産スジアラなど、旬の食材と上海蟹味噌の豊かな風味が織りなす贅沢な一皿をチャイナシャドースタイルでお届けします。〆には、鮑と上海蟹味噌入りあんかけ焼きチャーハンもおすすめ。旬の贅沢な味わいを余すことなく詰め込んだ、冬の口福ディナーコースをご堪能いただけます。

＜メニュー＞

- 上海蟹入りミルク揚げ・上海蟹ライスコロッケ・ごま豆腐 上海蟹醬 上海蟹醬添え揚げワンタン・上海蟹味噌入りタルトグラタン- 上海蟹あんかけ焼売・上海蟹の小籠包・上海蟹入り春巻き・腸粉の上海蟹味噌炒め- 上海蟹の甲羅蒸し- 手長海老の炒め 柿の天ぷらと特製上海蟹醬を添えて- 沖縄県産”スジアラ”と豆腐の上海蟹味噌煮込み- お好きなメインディッシュをお選びください。信州プレミアム牛サーロイン 上海蟹味噌ミルクパンを添えてまたは信州プレミアム牛フィレ肉 上海蟹味噌ミルクパンを添えて（追加料金\1,650）- 上海蟹味噌あんかけリングイネまたは鮑と上海蟹味噌入りあんかけ焼きチャーハン（追加料金\880）- 生姜風味の豆乳プリン

上海蟹ランチコース

例年ご好評をいただく上海蟹コースを、より気軽にお愉しみいただけるランチスタイルでご用意しました。小籠包や焼売などの点心をはじめ、上海蟹味噌のコクをまとわせた紋甲イカの炒めや大肉団子、旨みあふれるリングイネまで、多彩な味わいをお届けします。ランチ会食やご友人とのひとときなど、様々なシーンでご利用ください。

＜メニュー＞

- 上海蟹あんかけ焼売・上海蟹の小籠包・上海蟹入り春巻き・腸粉の上海蟹味噌炒め- 紋甲イカの炒め 上海蟹味噌ミルクパンを添えて- 大肉団子の上海蟹味噌煮込み- 上海蟹味噌あんかけリングイネまたは鮑と上海蟹味噌入りあんかけ焼きチャーハン（追加料金\880）- 生姜風味の豆乳プリン

※仕入れ状況によりメニューが変更となる場合がございますので予めご了承ください。※表示料金は消費税込みとなり、15%のサービス料を別途申し受けます。

※ご予約・お問い合わせ：公式サイト または 03-5783-1258（レストラン予約直通）

※プレスリリース内の画像はイメージです。

