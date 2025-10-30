ブランド創設50 周年に向けて、「日本のDEAN & DELUCA」がはじまる。フラッグシップストア「DEAN & DELUCA 品川」が2025 年11 月1 日（土）リニューアルオープン

株式会社ウェルカム

株式会社ウェルカムが運営するDEAN & DELUCA（本社：東京都港区 代表取締役：横川正

紀）は、2025 年11 月1 日（土）にマーケットストア「DEAN & DELUCA 品川」をリニューア

ルオープンいたします。

DEAN & DELUCA は、2027 年にブランド創設50 周年を迎えます。その節目に向けて「DEAN

& DELUCA 品川」のリニューアルを起点に、新しいDEAN & DELUCA がスタートします。

ブランドの新しい起点となるフラッグシップストア「DEAN & DELUCA 品川」

今回のリニューアルにて、お客様とつくり手を“つなぐ場”として生まれ変わります。店内には、農・

水・畜産の日本各地の生産者から届く食材を使ったプリペアードフード（デリ惣菜）、日本のパティ

スリーたちにその時季にしか味わえない選りすぐりのスイーツ、世界中を旅して選び抜いた伝統菓

子、日本を代表するレストランシェフと共につくりあげた調味料や食材など、食文化の継承と進化を

体現する商品が並びます。

また日本で育まれたDEAN & DELUCAとして一番身近にある和食材にも注力。商品数・売り場面積ともに過去最大に。つくり手を訪ね、日本の食文化を支える出汁や基本調味料、共につくりあげたごはんのお供や炊き込みごはんの素など日本各地の味わいが豊富に揃います。

「DEAN & DELUCA 品川」は、単なる店舗ではなく、「日本のDEAN & DELUCA」を発信する拠点としてスタートし、お店にいるバリスタもシェフもサービス担当も、生産者の思いをお客様へと橋渡しする「伝え手」として、さらに食文化を守り広めていく「担い手」として活動してまいります。

新たに生まれ変わるフラッグシップストア「DEAN & DELUCA 品川」トピックス

1. 日本各地の生産者とつくりあげるプリペアードフードと、真髄を結集した「プリペアードフード クックブック」を発売。

2. レストランシェフ・つくり手と共につくりあげる新しい味のクリエイション

3. 世界中のおいしいものを集める食のセレクトショップが提案する和食材と調味料

4. フードフレンドリーワインを体現する「THE WINE STORE DEAN & DELUCA 」が常設

5. リニューアルオープンを記念して数量限定商品も多数ご用意

新たに生まれ変わるフラッグシップストア

「日本のDEAN & DELUCA」を体現する店舗構成と体験

各地の生産者と協業したデリ惣菜が並ぶプリペアードフード、パティスリーによる、旬の素材を余すことなく活かしたスイーツ。レストランシェフと共につくりあげた調味料や食材、日本各地の和食材も売り場面積を拡充し、より充実したラインナップになります。

また「フードフレンドリーワイン」をコンセプトにしたTHE WINE STORE DEAN & DELUCAが品川店内に移転オープン。食の充実したマーケットストア内に融合することで、さらなるフードフレンドリーワインを体現する場へ。併設するバーカウンターでは角打ち体験を通じてワインと食の関係を広げます。またイベントやワークショップを通じて、つくり手とのつながりの機会をお届けします。

イートインスペースは席を増設し、豊富なラインナップとともにゆったりと食をたのしめる場に。また近隣にお住まいの方、ワーカーのみなさまや新幹線利用者向けにクイックにテイクアウトができるパックデリやベーカリーも揃います。

店内空間にも食と同じく、つくり手とのお取り組みを大切にしています。「HANDS OF MAKERS」を空間コンセプトに、DEAN & DELUCAらしいニューヨークのスタイルを継承しながら、「つくり手たちの手仕事」を加えることで、素材の温度が感じられる、いつ来ても心地よい場所を目指します。DEAN & DELUCAの象徴であった壁面のサブウェイタイルにも愛知県常滑市の水野製陶園のタイルと、岐阜県・多治見のTAJIMI CUSTOM TILESを採用しています。

TOPICS 1 | 日本各地の生産者と共につくりあげるプリペアードフードと、真髄を結集した「プリペアードフード クックブック」を発売。

品川リニューアルオープン限定メニュー

\13,000（税込\14,040）2名分

予約期間：2025年11月1日（土）～11月5日（水）

販売日：2025年11月7日（金）～11/9（日）

＊単品でもご購入いただけます。

・北海道産十勝若牛のサーロイングリル 埼玉県FENNELのヨーロッパ野菜を添えて

・静岡県産富士山サーモンのタルタルとホワイト サーモンのマリネ 江戸前ハーブ添え

・Ome Farmのバターナッツカボチャと長崎県小長井産牡蠣のグラタン

・森崎農園のサラダクレソンと藤しぐれ大根サラダ 洋ナシドレッシング

・DEAN & DELUCA カントリーブレッド

また10月31日（金）には、DEAN & DELUCAの料理哲学を詰め込んだ初のレシピブック『プリペアードフード クックブック』を刊行します。発売を記念し、誌面掲載された旬の食材をたのしむメニューがショーケースに並びます。

プリペアードフード クックブック

\4,200（税込 \4,620）

著者：DEAN & DELUCA

出版社：柴田書店

取り扱い店舗：DEAN & DELUCA 各店、全国各書店、Amazon、楽天ブックス、紀伊國屋書店ウェブストアなどのオンライン書店

なすとイチジクのホワイトバルサミコマリネ

\800（\864）／100g

赤と白のイチジク、紫と白のなすを、色彩が損なわれぬようホワイトバルサミコでマリネ。白ブドウベースのバルサミコの甘みとコクをプラスすることで、イチジクとなすが互いにもつ淡白な旨みをバランスよくまとめました。

上記2点写真：ローラン麻奈秋鮭と平茸のエスカベッシュ

\800（税込 \864）/ 100g

スペイン カタルーニャや南仏プロヴァンスでポピュラーなメニュー。赤ピーマン、パプリカパウダーを使い、スペイン風に仕上げました。

マリネ液のスッキリした香りがただよう口当たりもさわやかな食べやすい味わいで、旬の秋鮭をおたのしみいただけます。

＊クックブックには「サーモンとアワビ茸のエスカベッシュ」にて掲載しております。

TOPICS 2 | レストランシェフ・つくり手と共につくりあげる新しい味のクリエイション

日本各地の生産者・つくり手・レストランシェフと取り組む新しい味のクリエイションとして、日常の食卓をハレにする調味料・食材もご用意しています。

レストランシェフたちと取り組む新シリーズ「CHEF`S CONDIMENTS（シェフズコンディメント）」

11月1日（土）新発売イタリアンレストラン『TACUBO』オーナーシェフの田窪大祐さんとコラボレーションしたバーニャカウダ。にんにく、アンチョビ、オリーブ油、牛乳だけのシンプルなレシピながら（肉用はバターも使用）、素材のおいしさが引き立つコク深い味わいに仕上げました。 にんにくの食感を残した野菜用と、なめらかなペースト状の肉用の2種類をご用意しました。

（画像中央）左からTACUBO バーニャカウダ 野菜用 \1,500（税込 \1,620）、肉用 \1,500（税込 \1,620）、TACUBO 田窪大祐オーナーシェフ

また東京・代々木上原の『REI Chinese restaurant』オーナーシェフ高島泰弘さんとの取り組みでから生まれた、中華料理の味つけに欠かせない４つの「醤（ジャン）」をお届けします。

レストランの本物の味わいをたのしめて、食卓に彩りを添えます。

（画像中央）左から：海鮮XO醬 \1,800（税込 \1,944）、坦々芝麻醬（タンタンチーマージャン）\1,000 （税込 \1,080）、姜葱醤（ジャンツォンジャン）\1,000 （税込 \1,080）、口水醬（コウシュイジャン）\1,200 （税込 \1,296）、REI Chinese Restaurant 高島 泰弘シェフ

職人たちとつくり上げたこだわりのプレミアムカレー

他にも生産、精肉加工、熟成を手掛ける肉の職人たちとつくり上げた、こだわりのプレミアムカレーも展開。一皿で日常のハレを創り出す、素材の上質さがきわだつ味わいが揃いました。

自社で生産・狩猟から、流通、製造、レストランを持ち、ジビエや野生を内包した畜産を主軸とした食肉の一貫型生産体制を確立しているELEZOの「蝦夷鹿ブラックベリーカレー」を11月1日に新発売。他にも「ふくどめ小牧場幸福豚 ケイジャンプルドポークカレー」、「京中式黒毛和牛熟成肉 ブラックキャラメルカレー」と、3つの味わいが揃います。

（画像左から）ELEZO 蝦夷鹿ブラックベリーカレー \2,200 （税込 \2,376）、ふくどめ小牧場幸福豚 ケイジャンプルドポークカレー \1,600（税込 \1,728）、京中式黒毛和牛熟成肉 ブラックキャラメルカレー \1,600（税込 \1,728）、ELEZO：佐々木章太さん

TOPICS 3 | 世界中のおいしいものを集める食のセレクトショップが提案する和食材と調味料

DEAN & DELUCAが日本各地からセレクトする和食材もさらに充実。和食材に欠かせない基本調味料の「さしすせそ」をはじめ、雑穀、うどんやそばといった麺など、フラッグシップストアとして最大面積・品数を誇る和食材売り場へと拡充。伝統的な製法と土地の味わいを守り続けるつくり手たちとの取り組みから生まれたごはんのお供や、炊き込みご飯の素などフルラインナップでお届けします。

また日本の味付けに欠かせない調味料「醤油」では、300年以上の歴史を持つ、和歌山・御坊の醤油蔵『堀河屋野村』や、和食の中心的存在の「出汁」では明治36年（1903年）創業の『うね乃』など、こだわりのつくり手の味が揃います。

これからも日本各地の生産地を訪ね、つくり手との対話を大切に、文化の担い手として未来まで続くおいしいにつながるストーリーをお伝えします。

TOPICS 4 | フードフレンドリーワインを体現する「THE WINE STORE DEAN & DELUCA 」が常設

麻布十番で多くのワイン好きにご愛用いただいた、フードフレンドリーなワインが揃うスペシャリティストア&ワインバーの「THE WINE STORE DEAN & DELUCA」が品川店内に移転オープン。食事を合わせてひときわ輝くフードフレンドリーワインのコンセプトのもと、アメリカやフランスをはじめ、今の時代に寄り添う自然派ワインや日本ワインまで豊富にラインナップ。国内外から選りすぐりのチーズ、生ハムなどのシャクータリーを切り立てで一緒に味わえる角打ちもおたのしみいただけます。また食との出会いを創出するワインイベントも定期的に開催します。

TOPICS 5 | リニューアルオープンを記念して数量限定商品も多数ご用意

リニューアルオープンにて限定商品もご用意しております。元祖マカロンで知られるフランス バスク地方の老舗「メゾン・アダム」から届く国内では希少なマカロン、個数・店舗限定にてお取り扱いしている「ノーレーズンサンド」のDEAN & DELUCA限定フレーバー「バナナクリームパイサンドイッチ」を品川先行販売ご用意。若きシャンパーニュの天才、セドリック・ブシャールによる「ローズ・ド・ジャンヌ」は、品川限定のために蔵出された貴重なバックヴィンテージをTHE WINE STOREにてご用意しました。

＊品川限定商品は数量限定のため、無くなり次第終了となります。

Maison adam マカロン

BOX：\3,800(税込\4,104) 缶：\7,500(税込\8,100)

*11月6日（木）、11月8日（土）発売 なくなり次第終了

1660年創業の老舗パティスリー。

ルイ14世の結婚式のお祝いとしてマカロンを献上したといわれており、当時より変わらないレシピで作り続けるマカロンは元祖マカロンと呼ばれ、フランス国内外から愛される逸品。さくっとした食感が一度食べると忘れられない味わいです。

Oenotheque Personnelle Collection

Bollore 2005 /Cote de Bechalin 2012/ Cote de Bechalin 2014

各\100,000(税込\110,000)

Oenotheque Personnelle Collection

Bollore 2005 /Cote de Bechalin 2012/Cote de Bechalin 2014 (各4本 計12本)

\1,000,000(税込\1,100,000)

貴重なバックヴィンテージを品川限定として蔵出しされたシャンパーニュ。通常とは異なるオリジナルエチケットにて入荷します。

ノーレーズンサンド バナナクリームパイサンドイッチ

\2,685（税込 \2,900）

*11月７日（金）より発売

「レーズンは嫌いだけれどレーズンサンドを食べてみたい」というフードエッセイストの平野紗季子さんの願いから生まれたスイーツブランド『(NO) RAISIN SANDWICH』より、限定の特別なサンドが届きます。ニューヨーク生まれのDEAN & DELUCAらしいアメリカンパイをモチーフにしたバナナクリームパイのサンドです。

ブランド創設50周年に向けて、「日本のDEAN & DELUCA」がはじまる。

フラッグシップストア「DEAN & DELUCA 品川」が

2025年11月1日（土）リニューアルオープン

□店舗名

DEAN & DELUCA 品川

□住所 / 電話番号

〒108-0075 東京都港区港南2丁目18－1 アトレ品川 2F / TEL：03-6717-0935

□営業時間

【マーケットストア】10:00～22:00

【エスプレッソバー】平日 7:00～22:00 （L.O. 21:45） 土日祝 8:00～22:00 （L.O. 21:45）

【ワインストア】12:00～21:30 イートイン15:00～（L.O. 21:30）

□特集ページ

https://x.gd/5uoNa(https://x.gd/5uoNa)

ABOUT DEAN & DELUCA（ディーン&デルーカ）

DEAN & DELUCAは、世界中のおいしいものを集めた食のセレクトショップです。1977年、ジョエル・ディーンとジョルジオ・デルーカにより、アメリカ・ニューヨークのソーホーで誕生しました。以来“Living With Food”「“食すること”とは、人生を味わうこと」をフィロソフィーとして世界各国の食文化とつくり手を紹介しながら、食べることのよろこびをつないでいます。

日本では2003年に東京・丸の内に1号店をオープン。現在はマーケットストア19店舗、カフェ27店舗、オンラインストアを通じて、“みるたのしみ、つくるたのしみ、食するよろこび”をお届けし、日常の中にある食の豊かさを伝えています。

2027年のブランド創設50周年に向けて「日本のDEAN & DELUCA」として、つくり手とともに「食の文化」を支え、未来へつなぐ“文化の担い手”へと進化します。