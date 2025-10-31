ロッシーニが1,000円OFF！『俺のフレンチ銀座』 名称を新たに特別フェアを開催

俺の株式会社

「俺の」シリーズを展開する俺の株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：立石寿雄）は、俺のフレンチの旗艦店『俺のフレンチ東京』を新たに『俺のフレンチ銀座』へ名称変更いたしました。日頃のご愛顧への感謝を込めた期間限定フェアを開催いたします。

多くのお客様から長年ご支持をいただいてきた同店では、シェフが丁寧に仕上げる人気メニュー「牛フィレ肉とフォアグラのロッシーニ ～トリュフソース～」を、期間中ご予約のお客様限定で特別価格にてご提供いたします。

【特別メニュー】

■ 牛フィレ肉とフォアグラのロッシーニ ～トリュフソース～

〈通常サイズ〉牛フィレ150g + フォアグラ50g

通常価格3,480円（3,828円税込） → ご予約限定 1,000円OFF！

2,480円（2,728円税込）

ご予約の方限定で、注文数の制限はございません。

ご来店時にこちらの画面のご提示をお願いいたします。

【フェア概要】

開催期間：2025年11月1日（土）～11月16日（日）

開催店舗：俺のフレンチ銀座（旧店名俺のフレンチ東京）

所在地：東京都中央区銀座1-8-19 ONE GINZA B1F

ご予約・お問合せ：03-6264-4921

公式サイト：https://www.oreno.co.jp/restaurant/french_tokyo

【店舗紹介】

『俺のフレンチ銀座』は、「高級フレンチをより多くの方へ、気軽に楽しんでいただきたい」という想いから誕生したブランド「俺のフレンチ」シリーズの旗艦店です。

シェフが厳選した食材を惜しみなく使い、本格的な料理をリーズナブルに提供。銀座らしい上質な空間の中で、記念日や特別な日のお食事にもご満足いただける一皿をご用意しております。

【会社概要】

会社名：俺の株式会社

所在地：東京都中央区銀座8-3-10 トミタビル7階

代表者：代表取締役社長 立石寿雄

設立：2012年11月1日

事業内容：飲食店の経営

URL：https://www.oreno.co.jp/