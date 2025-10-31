【JAF群馬】鉄道ファン必見！立ち入り禁止の廃線跡を歩く「秋の碓氷峠廃線ウォークイベント」を開催します

一般社団法人 日本自動車連盟

一般社団法人日本自動車連盟（JAF）群馬支部（支部長・星崎功明）は、11月24日（月・休）に一般社団法人安中市観光機構および碓氷峠鉄道文化むらと連携し、JAF会員向けに「碓氷峠廃線ウォークイベント」を開催します。

トロッコ列車（イメージ）

JAFでは企業や自治体と連携し、地域振興活動を実施しています。「碓氷峠廃線ウォークイベント」はその活動の一環として、安中市観光機構と共同でJAF会員向けに今年初めて実施しました。5月に実施した際には、募集定員の2倍を超える応募があり、大変人気のイベントとなりました。参加者からは「ガイドさんの解説が分かりやすく、楽しく歩くことができた」「見どころが盛りだくさんで、1日があっという間だった」などの声が寄せられ、初参加の方にも十分に楽しんでいただける内容となりました。

今回は、新緑の5月とは異なる秋の風情を感じられる季節での開催となるため、前回ご参加いただいた方にも新たな魅力を感じていただけます。また、より多くの方にご参加いただけるよう、募集定員を増やして参加者を受け付けます。

■廃線ウォークとは

1997年に幕を閉じた信越本線の廃線跡を歩くイベントです。普段は立ち入りが禁止されているエリアを、専門ガイドの解説を聞きながら歩き、鉄道の歴史や地域の魅力を学ぶことができます。昼食には「峠の釜めし」付きです。鉄道ファンはもちろん歴史や自然に興味のある方、初めての方でも安心してご参加いただけます。

廃線ウォークめがね橋（碓氷第三橋梁）峠の釜めし

※画像はイメージです

■イベント概要

【開催日時】

11月24日（月・休）9時から15時30分

【集合場所】

碓氷峠鉄道文化むら（群馬県安中市松井田町横川407-16）

【参加料金】

大人（中学生以上）8,700円

小人（小学生以下）5,500円

※税・保険料込み

※イヤホンガイド、ヘルメット、昼食（峠の釜めし・お茶）、ガイド料、保険料、碓氷峠鉄道文化むら入園料、トロッコ列車（片道）乗車券が含まれます。

【参加条件】

・1組あたりJAF会員を含む5名まで応募可能

・対象年齢：6歳以上

・小学生以下は保護者同伴

【募集人数】

140名（最少催行人数：30名）

【応募方法】

以下URLまたは「詳細を見る」より応募できます

https://jaf.link/autumn-haisen-walk

※応募多数の場合は抽選となります

※応募締切：11月12日（水）23時59分まで

詳細を見る :https://jaf.link/autumn-haisen-walk