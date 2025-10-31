IFA Leading、仲介する預かり資産が700億円を突破

株式会社 IFA Leading

独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）法人として日本の金融サービスの変革を目指す株式会社 IFA Leading （本社：東京都渋谷区、代表取締役：長谷川 学）は、サービス提供開始から約3年となる2025年9月時点で当社が仲介する預かり資産が700億円を突破したことをお知らせいたします。

IFA Leadingでは、「新たな”お金の循環”から生まれる豊かな世界の実現」をビジョンに掲げ、2022年6月に金融商品仲介業を開始以来、お客様の幅広い資産運用ニーズにお応えできるよう、金融機関との提携拡大をはじめ積極的なサービスの拡充を図り、仲介する預かり資産、顧客数共に拡大をしてまいりました。そしてこのたび、お客様をはじめパートナーの皆さまなど多くの方々のご支援により、当社の仲介する預かり資産が700億円を突破いたしました。

■当社が仲介する預かり資産・顧客数の推移

■ストラテジスト大川智宏氏の当社公式YouTubeチャンネル出演動画が公開8日で10万回再生を突破

当社が運営する公式YouTubeチャンネルでは、外部アドバイザーとして参画いただいている智剣・OskarグループCEO兼主席ストラテジスト・大川智宏氏によるマーケット解説動画が、公開からわずか8日で再生回数10万回を突破いたしました。本動画では、足元の日本株・米国株市場の見通しについて、投資家にとって実践的な視点から解説しており、幅広い層の視聴者から大きな反響をいただいております。

【人気動画：大川智宏が語る米国株と日本株の行方】(https://youtu.be/otv9MzELP-0)

当社は、IFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）としての立場から、中立的かつ専門性の高い金融情報を発信することを重視しており、YouTubeチャンネルを通じて「資産形成・運用に関する正しい知識と判断基準を広める」ことを目的に継続的なコンテンツ発信を行っています。

今後も当社は、より多くの方に確かな金融知識や資産運用に対する知見を、動画やセミナーなど多様な形式で発信し、投資家一人ひとりに寄り添った情報提供を進めてまいります。

■IFA Leadingについて

IFA Leadingは、「新たな”お金の循環”から生まれる豊かな世界の実現」をビジョンに掲げ、日本の金融サービスの変革を目指して2022年6月に金融サービスの提供を開始した独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）法人です。金融サービスの提供にあたり、資産運用における「透明性」を最も重要視し、日本ではまだ発展途上である「残高連動型のフィーモデル」を採用しているほか、資産形成を長期的に支援するため、資産運用アドバイスのプロフェッショナルがお客様の潜在的なゴールを共に導き出す「ゴール・ベース・アプローチ」を実践。これを実現するために最適なソリューションを追求し証券や保険、不動産など資産全般に関わるアドバイスと商品の媒介、運用後のサポートを生涯にわたって提供します。

【会社概要】

会社名：株式会社 IFA Leading

所在地：東京都渋谷区恵比寿南2-8-9 ディフェンスファースト

代表者名： 長谷川 学

設立：2021年5月11日

事業内容：金融商品仲介業

登録番号：金融商品仲介業者 関東財務局長（金仲）第959号

http://ifa-leading.com

【Disclaimers】

株式会社 IFA Leading 金融商品仲介業者 関東財務局長（金仲）第959号

各商品等にご投資いただく際には商品毎に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。 又、各商品等には価格の変動等による損失を生じる恐れがあります。

各商品等へのご投資にかかる手数料等およびリスクについては、当該商品等の契約締結前交付書面、目論見書、お客様向け資料等をよくお読みになり内容について十分にご理解ください。

【お問い合わせ先】

株式会社 IFA Leading

広報担当：加藤映美・村松麻衣子

e-mail：contact@ifa-leading.com