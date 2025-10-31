導電性表皮材「カブロンST(R)」を搭載したエアロスタビライジングバケットシート「XERO CS PLUS」新発売！

ブリッド株式会社

ブリッド株式会社（愛知県東海市、代表取締役社長：高瀬嶺生）は、中型ヘッドガードを装備するハーフカバー仕様のレーシングフルバケットシート「XERO CS PLUS（ゼロ・シーエス・プラス）」を、2025年11月4日より受注開始いたします。

本製品は既存モデル「XERO CS」をベースにリニューアル。表皮カバーのデザイン・素材の変更を行なっており、ハーフカバータイプとすることで後部座席のある車両への装着時に必要なシートバックプロテクターが不要、かつ従来モデルであったシート本体とシートバックプロテクターとの境界がないため、統一感のある見栄えに生まれ変わりました。さらに、導電性表皮材「カブロンST(R)」を新たに搭載したことで、ドライバーと周辺に溜まっている静電気をボディ全体に分散させて帯電量を軽減し、操縦安定性の向上と快適なドライビングに寄与します。

本製品は全国のBRIDEマイスターショップをはじめBRIDE取扱店でご注文いただけます。

本製品の仕様

XERO CS PLUS・FRP製シルバーシェル・ブラック- 製品名：XERO CS PLUS- 価格／品番／JANコード：別表参照- FRP製シルバーシェル（GFRP）／スーパーアラミド製ブラックシェル（AFRP）- カラー：全3色（グラデーションロゴ、ブラック、レッド）- 難燃生地- 保安基準適合モデル- FIA規格取得モデル- 日本製- 着座センサー搭載（座面部）- 重量：FRP製、スーパーアラミド製ともに約8.0kg（参考数値）※取り付けには別売の車種別シートレール等が必要です。適合シートレール：FO、FB、FK、FG、IG、FT、LG、LF、FX（車種によりタイプ設定が異なります）※カブロンST(R)は、アキレス株式会社の登録商標です。XERO CS PLUS・FRP製シルバーシェル・グラデーションロゴXERO CS PLUS・FRP製シルバーシェル・ブラックXERO CS PLUS・FRP製シルバーシェル・レッドXERO CS PLUS・FRP製シルバーシェル・背面

本製品の特長

- カブロンST(R)の優れた除電効果により、操縦性の向上とスポーティーな走行安定性を実現- 頭部安全のためのヘッドガード（サイドにはBマーク刺繍）と深い着座位置かつ高さのあるサイドサポートを採用したホールド性重視のレーシング向けフルバケットシート- フィット感を高めるキルティング加工と背面をカバーリングした後部乗員保護のトリムデザイン採用

XERO CS PLUS 品番価格一覧表

[表: https://prtimes.jp/data/corp/34991/table/129_1_343c098316d67d84c7e82997aca69024.jpg?v=202510310329 ]BRIDEBRIDEとは...

設立：1981年、資本金：3,000万円、社員数：20名、売上高：約15億円 43年間、大勢や流行に流されず、自動車レース用シートの基盤を徹底的に追求、年間1万2千脚を供給し、国内ではトップ、世界でも五指に入るスポーツシートメーカー。レース用以外にも乗用車・トラック用、ホーム・オフィス用など広い分野へ進出をはかる。