楽天、介護に関わる仕事の魅力を発信する特設ポータルサイト「知る。わかる。介護のしごと」を公開

楽天グループ株式会社

URL： https://kaigonoshigoto.jp/

楽天グループ株式会社（以下「楽天」）は、介護に関わる仕事の魅力を広く発信する特設ポータルサイト「知る。わかる。介護のしごと」の令和7年度版を本日公開しました。

介護の仕事魅力発信ポータル「知る。わかる。介護のしごと」は、楽天が厚生労働省の「令和7年度介護のしごと魅力発信事業２.情報発信事業（WEBを活用した広報事業）」（以下「本事業」）に採択されたことを受け制作したものです。多くの国民が、介護・福祉の仕事について新たに関心を持つとともに、その魅力を感じてもらえるよう、「介護の日」や福祉人材確保重点実施期間などを中心に年間を通して情報発信を行うことで、介護に関わる仕事の魅力に関する認知拡大を目指します。

具体的には、人気漫画家とのタイアップコンテンツや、現役職員や転職者のリアルな声が分かる動画コンテンツ、読み物コンテンツなど、介護に関わる仕事が身近に感じられ、その魅力が伝わるコンテンツを多数公開します。また、全国の都道府県が実施する魅力発信の取り組みや支援制度、求人情報も網羅し、介護に関わる仕事への理解促進を図ります。さらに、サイト上で公開したコンテンツは、楽天のマーケティングデータ（注）や広告配信のノウハウを活用し、適切なターゲット層へ情報発信することで訴求効果の最大化を図り、行動変容を促進します。

楽天は、「イノベーションを通じて、人々と社会をエンパワーメントする」というミッションに基づき、楽天のテクノロジーやマーケティングデータを活用して、多くの国民に介護に関わる仕事の魅力を発信し、その魅力の理解促進を図る目的で本事業を実施します。本事業には、令和5年度から採択されており、本年度で3年目となります。

楽天は、今後もよりよい社会の実現を後押しするために、事業活動を通じた社会課題の解決に取り組んでまいります。

（注）個人や取引先含む第三者が特定されない形で、楽天グループのサービス利用履歴などを統計的に加工したデータ

■介護の仕事魅力発信ポータル「知る。わかる。介護のしごと」概要

URL： https://kaigonoshigoto.jp/

公開日： 2025年10月31日（金）

概要： 介護に関わる仕事の最新情報と魅力を発信することを目的に、人気漫画家とのタイアップコンテンツ、現役職員や転職者のリアルな声が分かる動画コンテンツ、読み物コンテンツなど、多様なコンテンツを掲載するポータルサイトです。さらに、全国の都道府県が実施する魅力発信の取り組みや支援制度、求人情報も網羅し、介護に関わる仕事への理解促進を図ります。

＜コンテンツ概要＞

・スペシャル漫画コンテンツ「君の旅が、どうか」 作 凸ノ高秀

・スペシャル動画コンテンツ「介護の仕事きっかけファイル-介護職に就いた、ワタシの理由-」

・各都道府県の取り組みやメディアを通じて介護の仕事の魅力を知るコンテンツ

・現役介護職のインタビュー記事を通じて介護の仕事を知るコンテンツ

・介護職の1日や資格取得方法などを知るコンテンツ

以 上