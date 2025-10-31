HashPort、HashPort Walletへのリニューアルを記念して「JPYC1億円あげちゃうキャンペーン」を実施

株式会社HashPort

株式会社HashPort（本社：東京都港区、代表取締役CEO：吉田世博）は、これまで大阪・関西万博で提供してきた「EXPO2025デジタルウォレット」を、ステーブルコインやマルチチェーンに対応する新サービス「HashPort Wallet」として、2025年10月31日（金）にリニューアルいたします。

今回のリニューアルを記念し、同日より「JPYC1億円あげちゃうキャンペーン」を実施いたします。

◆「EXPO2025デジタルウォレット」から「HashPort Wallet」へ

「EXPO2025デジタルウォレット」は、大阪・関西万博の会期中に累計約100万ダウンロードを達成し、アプリストア（iOS）のファイナンスアプリランキングで1位となるなど、多くの方々にご利用いただきました。

このたび、「EXPO2025デジタルウォレット」は新たに「HashPort Wallet」として生まれ変わります。既存ユーザーはこれまでどおりのログイン方法で引き続きご利用いただけるほか、新規ユーザーも簡単なステップで利用を開始できます。

◆総額最大1億円プレゼント！「JPYC1億円あげちゃうキャンペーン」概要

前回10月24日（金）に当社プレスリリースにおいて、「新規登録＆ログインキャンペーン」の報酬を「USDC」としておりましたが、10月27日から世界初の日本円ステーブルコインJPYCの発行が開始されたことを受け、報酬を「USDC」から「JPYC」に変更するとともに、対象ユーザーの範囲を拡大して、キャンペーンを実施します。

対象期間中、EXPO2025デジタルウォレットの既存ユーザー、新規登録ユーザーを問わず、「HashPort Wallet」にログインし、キャンペーン参加証明書SBTを取得された方全員に、200円相当のステーブルコイン（JPYC）を配布いたします。

配布総額は最大1億円となります。多くの皆さまのご参加をお待ちしております。

◎対象期間

2025年10月31日（金）- 2025年11月30日（日）

※10月31日（金）につきましては、アップデート以降にお申し込みください。

◎対象者

対象期間中に「HashPort Wallet」へログインし、キャンペーン参加証明書SBTを取得された方

※新規登録ユーザーとEXPO2025デジタルウォレットの既存ユーザーの両方が対象となります。お申し込みが50万人に達し次第、キャンペーンは終了となります

◎応募方法

STEP1：アプリ内でキャンペーンバナーをクリック

STEP2：キャンペーン参加証明書SBTを発行

STEP3：キャンペーン参加証明書SBTを確認

キャンペーン参加証明書SBTのホルダーの方にJPYCが順次振り込まれます。

◎プレゼント内容

200円相当のステーブルコイン（JPYC）

※プレゼントはアプリ内「ウォレット」タブ→「通貨」からご確認いただけます。

※付与は原則キャンペーン参加後10営業日以内を予定しておりますが、お申し込み状況により前後する場合がございます。

詳しくは、キャンペーンページをご確認ください。

URL：https://wallet.hashport.com/news/newregistration_login_campaign

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

さらに、Wチャンス！

◆毎週100万円分を山分け！Web3クイズキャンペーン開催中

皆様にWeb3をもっと知っていただくために、「リニューアル記念！Web3クイズ」を、10月17日（金）よりスタートしております。毎週100万円分のステーブルコインを、毎日1問出されるクイズを、1週間で4問以上正解した方全員で山分けします。

本日から始まる第3週より、報酬はJPYCで付与されます。

デジタル資産がもっと身近に、もっと自由に使えるようになる――

そんな新しいウォレットアプリ「HashPort Wallet」へのリニューアルに合わせて、Web3の基本を楽しく学べるクイズキャンペーンをお届けしています。

◎参加方法

【開催期間】

・第1週：10月17日（金）0:00～10月23日（木）23:59 ※終了済

・第2週：10月24日（金）0:00～10月30日（木）23:59 ※終了済

・第3週：10月31日（金）0:00～11月6日（木）23:59

・第4週：11月7日（金）0:00～11月13日（木）23:59

1日1問、1週間で7問、Web3に関するクイズが出題されます。

4問以上正解で達成SBTが発行可能となり、このSBTを取得した方が山分け対象となります。

※報酬は、第1週、第2週はUSDC、第3週、第4週はJPYCで付与されます。

詳しくは、以下のキャンペーンページをご確認ください。

URL：https://lp.expo2025-wallet.com/events/renewal_web3_quiz2.html

◆キャンペーンに関する注意事項

・各キャンペーンにつき、お一人様1回限りの適用となります。

・プレゼントの付与にはお時間をいただく場合があります。あらかじめご了承ください。

・本キャンペーンは予告なく変更または終了する場合があります。

・不正が確認された場合は、キャンペーン対象外とさせていただきます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◆ 当ウォレットアプリのダウンロード

・App Store URL：https://apps.apple.com/jp/app/id6450660947

・Google Play URL：https://play.google.com/store/apps/details?id=io.hashport.hashwallet

▼HashPort Walletについての詳細はこちら

公式サイトURL：https://wallet.hashport.com/

▼リニューアルに係る問い合わせ先 Webフォーム：

URL：https://help.wallet.hashport.com/hc/ja/requests/new

◆ HashPortについて

HashPortは「まだ見ぬ価値を暮らしの中へ」をミッションに、ブロックチェーンの社会実装を支えるソリューションプロバイダーとして事業を展開。国内の多くの金融機関・事業会社・公共機関に対してブロックチェーンウォレットをはじめとするブロックチェーンプロダクトの開発サービスを提供しております。

・代表取締役CEO：吉田 世博

・本社所在地：〒106-0047 東京都港区南麻布三丁目20番1号 Daiwa麻布テラス5F

・設立：2018年7月13日

・URL：https://hashport.io/

◆お問い合わせ

本リリースについてのお問い合わせは、以下の窓口までご連絡ください。

・株式会社HashPort PR担当

・E-mail: pr@hashport.io