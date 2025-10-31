【札幌グランドホテル】Grand Christmas 2025 ご予約承り中 開催期間：2025年12月1日（月）～12月25日（木）
株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：荒井 幸雄）が経営する、札幌グランドホテル（札幌市中央区、総支配人：長瀬 隆則）は、2025年12月1日（月）より、「Grand Christmas 2025」と題し、今年も多彩なプランをご用意いたします。
ノーザンテラスダイナー クリスマススペシャルディナーバイキング
ノーザンテラスダイナー THE SWEETS！
ノーザンテラスダイナーでは、シェフが目の前で腕を振るう充実のライブクッキングメニューが好評の「クリスマススペシャルバイキング」をランチ・ディナーともに開催いたします。「A5ランク白老牛のローストビーフ」など、本プラン限定のスペシャルメニューを多数ご用意しております。また、ガーデンダイニング環樂、チャイニーズダイニング黄鶴、ラウンジ・バーオールドサルーン1934でも、クリスマス仕様のスペシャルメニューをお愉しみいただけます。ディナーコースやフリードリンク付きのお得なプランなど、スタイルに合わせてお選びいただけます。ご家族で賑やかに、カップルでゆっくりと。今年のクリスマスも札幌グランドホテルで笑顔溢れる素敵なひとときをお過ごしください。なお、10%割引でご利用いただける早割キャンペーンも同時開催中です。ぜひお早めにご予約ください。
札幌グランドホテルは、故秩父宮殿下提唱のもと、政財界の応接室、市民の社交場として1934年に誕生し、北海道初の本格的洋式ホテルとして、西欧文化の窓口という役割を担ってまいりました。これからも世代を超えて愛されるホテルを目指し、皆様により豊かな時間をご提供できるよう、歩み続けてまいります。
札幌グランドホテル Grand Christmas2025 概要
開催期間：2025年12月1日（月）～12月25日（木）まで ※プランにより異なります。
お客様からのご予約・お問い合わせ：レストラン 011-261-3376（食堂予約係）
ノーザンテラスダイナー（東館1階）
●クリスマススペシャルランチバイキング
クリスマスを華やかに彩る料理の数々。お好きなものをお好きなだけお愉しみください。
・ご利用期間：2025年12月20日（土）～12月25日（木）
・ご利用時間：11:30～14:30
・料金：
大人 おひとり様 \5,000（税・サ込）
小学生 おひとり様 \2,500（税・サ込）
4歳～未就学児 おひとり様 \1,250（税・サ込）
【メニュー例】
・海老のポワレ ・北海道産牛リブロース肉のステーキ ・ブッシュドノエル 他
●クリスマススペシャルディナーバイキング
毎年恒例の世代を問わずお愉しみいただけるスペシャルバイキング。充実のライブクッキングをはじめ、多彩なご馳走メニューをご用意いたしました。
・ご利用期間：
2025年12月20日（土）、21日（日）、23日（火）～25日（木）は4部制
１.17:00～18:40 ２.17:30～19:10
３.19:00～20:40 ４.19:30～21:10
2025年12月22日（月）※17:00～18:30までにご入店ください。
・料金：
大人 おひとり様 \9,000（税・サ込）
小学生 おひとり様 \4,500（税・サ込）
4歳～未就学児 おひとり様 \2,250（税・サ込）
・フリードリンク：赤ワイン・白ワイン・スパークリングワイン・生ビール
前日までの予約で おひとり様 \1,500（税・サ込） ※通常価格 \2,000（税・サ込）
【メニュー例】
・A5 ランク白老牛のローストビーフ トリュフソース ・ロブスターのテルミドールグラタン ・北海道産鶏肉のロティサリーチキン ・絞りたて苺のモンブラン 他
●THE SWEETS！
テーブルオーダーでお愉しみいただくスイーツバイキング。
クリスマス気分全開のキュートなスイーツが食べ放題です。
・ご利用期間：2025年12月8日（月）～12月12日（金）
・ご利用時間：17:00～20:00
・料金：
大人 おひとり様 \4,000（税・サ込）
小学生 おひとり様 \2,000（税・サ込）
ガーデンダイニング環樂（本館4階）
●クリスマス特別御膳
雪景色の日本庭園を眺めながら、旬の味わいをお愉しみください。
・ご利用期間：2025年12月20日（土）～12月25日（木）
・ご利用時間：11:30～14:30（L.O.）
・料金：おひとり様 \7,000（税・サ込）
●クリスマス特別会席
冬の滋味を心ゆくまで。繊細な技で仕上げる日本料理をごゆっくりお愉しみください。
・ご利用期間：2025年12月20日（土）～12月25日（木）
・ご利用時間：17:00～19:00（L.O.）
・料金：おひとり様 \20,000（税・サ込）
【メニュー例】
・白老牛の淡雪鍋仕立て ・握り寿司三種 他
チャイニーズダイニング黄鶴（東館2階）
●チャイニーズアフタヌーンティーセット
中国茶と愉しむ点心とスイーツでひと味違うアフタヌーンティーを。
・ご利用期間：2025年12月1日（月）～12月25日（木）
・ご利用時間：13:00～14:30（L.O.）
・料金：おひとり様 \3,500（税・サ込）
●聖夜コース
正統派の中国料理にモダンなエッセンスを取り入れたチャイニーズ。聖夜にふさわしい味わいをお愉しみください。
・ご利用期間：2025年12月20日（土）～12月25日（木）
・ご利用時間：17:00～19:00（L.O.）
・料金：おひとり様 \18,000（税・サ込）
【メニュー例】
・ふかひれ姿の煮込み キャビアを添えて
・柔らかく炊き上げた鮑を蟹の内子ソースで 他
ラウンジ・バー オールドサルーン1934（別館1階）
●クリスマスフリーヴルプラン
クリスマスメニューを含むオードヴル食べ放題と200種類以上のカクテルなど多彩なフリードリンク付きのスペシャルプラン。
・ご利用期間：2025年12月19日（金）～12月25日（木）
・ご利用時間：17:00～19:30入店迄
・料金：おひとり様 \8,000（税・サ込）
【早割キャンペーン】
2025年11月25日（火）までのご予約で10％割引！
おひとり様 \7,200（税・サ込） ※通常価格 \8,000（税・サ込）
●聖夜のクリスマスアフタヌーンティー
夜にお愉しみいただくアフタヌーンティーセット。スイーツは可愛らしいクリスマススタイルでご用意しております。
・ご利用期間：2025年12月1日（月）～12月25日（木）
・ご利用時間：20:30～23:00（L.O.）
・料金：おひとり様 \4,500（税・サ込）
＜年末年始バイキングも早割キャンペーンを実施中！＞ノーザンテラスダイナー（東館1階）
●年末年始スペシャルランチバイキング
オープンキッチンで次々と出来上がる多彩な料理をお愉しみください。
・ご利用期間：2025年12月26日（金）～2026年1月4日（日）
・ご利用時間：11:30～14:30
※2026年1月1日（木）～1月3日（土）は2部制
１.11:30～13:10 ２.13:30～15:10
【早割キャンペーン】
2025年11月16日（日）までのご予約で10％割引！
・料金：
大人 おひとり様 \5,400（税・サ込） ※通常価格\6,000（税・サ込）
小学生 おひとり様 \2,700（税・サ込） ※通常価格\3,000（税・サ込）
4歳～未就学児 おひとり様 \1,350（税・サ込） ※通常価格\1,500（税・サ込）
●年末年始スペシャルディナーバイキング
年末年始のお出かけに。ライブクッキングも充実のディナーバイキングをお愉しみください。
・ご利用期間：2025年12月26日（金）～2026年1月4日（日）
・ご利用時間：17:00～18:30までにご入店ください。
・料金：
大人 おひとり様 \7,500（税・サ込）
小学生 おひとり様 \3,750（税・サ込）
4歳～未就学児 おひとり様 \1,880（税・サ込）
株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート
グランビスタ ホテル&リゾートは、北海道で初めての本格的洋式ホテルとして誕生した北の迎賓館・札幌グランドホテルを有し、全国各地にシティホテル、ビジネスホテル、温泉旅館、総合海洋レジャー施設、ゴルフ場、ハイウエイレストランなどの施設運営を通じ、ホテル運営受託事業を展開、地域とともに歩んでいます。
企業名：株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート
所在地：東京都千代田区内神田2-3-4 S-GATE大手町北5F
創立：1958年8月27日
資本金：1億円
代表取締役社長：荒井 幸雄
TEL：03-5209-4121（代表）
URL：https://www.granvista.co.jp/
Facebook：https://www.facebook.com/granvista.co.jp
X：https://twitter.com/granvistaTW
Instagram：https://www.instagram.com/granvistahotelsandresorts/
札幌グランドホテル / 札幌パークホテル / 熊本ホテルキャッスル（提携施設） / ホテルインターゲート京都 四条新町 / ホテルインターゲート東京 京橋 / ホテルインターゲート広島 /
ホテルインターゲート金沢 / ホテルインターゲート大阪 梅田 / 銀座グランドホテル / キャプション by Hyatt なんば 大阪 / 京町家 京都二条 さわら木の宿 / 京町家 京都ぎをん 八坂の宿 / 白良荘グランドホテル / ホテルゆもと登別 / BLISSTIA SUITES＆RESORT 沖縄恩納村（2026年夏開業予定）/ 松島プロジェクト（2026年夏開業予定） 鴨川シーワールド / 鴨川シーワールドホテル / 神戸須磨シーワールド / 神戸須磨シーワールドホテル / 苫小牧ゴルフリゾート72 / 佐野ハイウエイレストラン / 足柄ハイウエイレストラン / 大津ハイウエイレストラン /
札幌グランドホテル
札幌グランドホテルは、故、秩父宮殿下提唱のもと、政財界の応接室、市民の社交場として1934年に誕生し、「北海道初の本格的洋式ホテル」として、西欧文化の窓口という役割を担い続けております。1951年5月に北海道初の政府登録国際観光ホテルとなり、1978年6月には日本初のベルパーソン（女性）が登場するなど、常に時代の先駆者として歩み続けております。
※札幌グランドホテルは、グランビスタ ホテル＆リゾートのグループ施設です。
名称：札幌グランドホテル
所在地：〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西4丁目
開業：1934年12月11日
構造：地上17階・地下2階
客室数：494室・1,004名
URL：https://grand1934.com/
Facebook：https://www.facebook.com/grand1934
X：https://twitter.com/SapporoGrand
Instagram：https://www.instagram.com/sapporograndhotel/