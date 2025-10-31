対象店舗でお茶メニューを楽しめる「Tea Time Selection」GREEN SPRINGSにて実施！ -秋のウェルビーイングDays Vol.6-（11/1(土)～30(日)/ＪＲ立川駅北口）
株式会社立飛ストラテジーラボ
株式会社立飛ストラテジーラボ（本社：東京都立川市／代表取締役：村山正道）が運営する複合施設GREEN SPRINGSにて、11月1日(土)~30日(日)の期間、GREEN SPRINGSの対象店舗でお茶を取り扱ったメニューをお楽しみいただけます。
ひとくちに「お茶」と言っても、日本茶、抹茶、紅茶…
またお茶を使ったお酒やスイーツなど、幅広い楽しみ方があります。
GREEN SPRINGSであなたの好きなお茶を見つけて、
さわやかな秋の季節、お茶のある時間を過ごしませんか？
【概要】
対 象 日：2025年11月1日（土）～30日（日）⠀
時 間：対象店舗の営業時間に準じる
対 象 店 舗：上記のとおり
※期間中であっても予告なく変更・終了となる場合がございます。
※詳細は各店舗までお問い合わせください。
【GREEN SPRINGSについて】
2020年4月にオープンした、ウェルビーイングをテーマとした複合施設です。水と緑豊かな約1万平方メートル の中央広場を中心に、最上階にインフィニティプールを有するホテル、多摩地区最大規模約2,500席の多機能ホール、ショップ・レストラン、オフィスなどが配置されています。