ハウス オブ ディオール ビューティー丸の内がオープン

パルファン・クリスチャン・ディオール・ジャポン株式会社

パルファン・クリスチャン・ディオールは、東京 丸の内に、ラ コレクシオン プリヴェ クリスチャン ディオールの豊かな香りの体験を中心とした日本初の路面店「ハウス オブ ディオール ビューティー 丸の内」を2025年10月29日にオープンしました。





1946年、パリに最初のブティックをオープンして以来、一つ一つ手仕事で製作される比類なきクチュール ドリームの象徴であり続けてきたディオール。クリスチャン・ディオールは、ファッションと香水を一緒に発表した初めてのデザイナーでした。ムッシュ ディオールの伝説は、1947年2月12日にパリのモンテーニュ通り30番地、ディオール本店で発表したファッション ショーから始まります。日本では5店舗目となる、ニュールックをコンセプトに掲げるブティックは、ディオールが誕生した伝説的な場所、モンテーニュ通り30番地に息づくエスプリにインスパイアされ、メゾンの卓越したサヴォワールフェールを体現しています。

クリスチャン・ディオールは自身のことをクチュリエ パフューマーと名乗るほどに、才能豊かな調香師でもありました。ファッションのファイナルタッチとして、スタイルを完成させるのに欠かせない香水。ディオール パフューム クリエイション ディレクターのフランシス・クルジャンは、彼が大切にしてきたそのエスプリを受け継ぎ、大胆で革新的な創作を続けています。

香水とクチュールの対話から生まれた「ラ コレクシオン プリヴェ」を中心に展開する店内は、ラグジュアリーでありながら洗練された温かみのある光に満たされたブティック デザイン。大理石の高貴さと洗練されたファブリックの繊細さが融合し、さらに漆喰とゴールドの輝きが織りなすモダンな空間は、メゾンのヘリテージや象徴的なファブリックにインスパイアされ、特別なフレグランス コレクションの世界を映し出します。



ラ コレクシオン プリヴェは、メゾンの歴史や、受け継がれる美的コードからインスピレーションを受けた22種類のフレグランスをはじめ、ソープやボディケア アイテム、キャンドルなど香りを楽しむアイテムを豊富に取り揃えています。



ハウス オブ ディオール ビューティー 丸の内では、フレグランス エキスパートによるカウンセリングを通して、香りに込められたディオールの伝統や物語を発見し、特別な香りに出会う旅路をお愉しみいただけます。

フレグランスエリアでは、ミス ディオール、ジャドール、ソヴァージュなどのアイコニックな香りが、あなたの感覚を呼び覚まします。店舗限定のフレグランス コレクションやミッツァなどのファッション ジュエリーも取り揃え、特別な出会いを演出します。

メイクアップエリアでは、ディオール メイクアップ クリエイティブ＆イメージ ディレクター、ピーター・フィリップスのクリエイティビティが息づく、最新のメイクアップ コレクションをはじめとする人気製品を体験できます。ディオールガーデンの花々にインスパイアされたパステル ハーモニーが可憐なサンク クルール936 スウィート ブーケ(展開店舗数量限定色）が登場。専門のメイクアップアーティストによるコンサルテーションで、あなただけのビューティールックを発見してください。



ディオールサイエンスの専門性を象徴するディオール プレステージや、カプチュール。スキンケア エリアでは先進テクノロジーを駆使したカウンセリングで、一人ひとりの肌ニーズに合わせたスキンケア ルーティーンをご提案します。

店名 ： HOUSE OF DIOR BEAUT Y MARUNOUCHI

T E L ： 03-6206-3838

住所 ：〒100-0005 東京都千代田区丸の内三丁目２番３号 丸の内二重橋ビル105区1階

営業時間 ：11：00 ～ 20：00

@DIORBEAUTY