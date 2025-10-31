ハウス オブ ディオール ビューティー丸の内がオープン
パルファン・クリスチャン・ディオールは、東京 丸の内に、ラ コレクシオン プリヴェ クリスチャン ディオールの豊かな香りの体験を中心とした日本初の路面店「ハウス オブ ディオール ビューティー 丸の内」を2025年10月29日にオープンしました。
クリスチャン・ディオールは自身のことをクチュリエ パフューマーと名乗るほどに、才能豊かな調香師でもありました。ファッションのファイナルタッチとして、スタイルを完成させるのに欠かせない香水。ディオール パフューム クリエイション ディレクターのフランシス・クルジャンは、彼が大切にしてきたそのエスプリを受け継ぎ、大胆で革新的な創作を続けています。
香水とクチュールの対話から生まれた「ラ コレクシオン プリヴェ」を中心に展開する店内は、ラグジュアリーでありながら洗練された温かみのある光に満たされたブティック デザイン。大理石の高貴さと洗練されたファブリックの繊細さが融合し、さらに漆喰とゴールドの輝きが織りなすモダンな空間は、メゾンのヘリテージや象徴的なファブリックにインスパイアされ、特別なフレグランス コレクションの世界を映し出します。
ラ コレクシオン プリヴェは、メゾンの歴史や、受け継がれる美的コードからインスピレーションを受けた22種類のフレグランスをはじめ、ソープやボディケア アイテム、キャンドルなど香りを楽しむアイテムを豊富に取り揃えています。
ハウス オブ ディオール ビューティー 丸の内では、フレグランス エキスパートによるカウンセリングを通して、香りに込められたディオールの伝統や物語を発見し、特別な香りに出会う旅路をお愉しみいただけます。
フレグランスエリアでは、ミス ディオール、ジャドール、ソヴァージュなどのアイコニックな香りが、あなたの感覚を呼び覚まします。店舗限定のフレグランス コレクションやミッツァなどのファッション ジュエリーも取り揃え、特別な出会いを演出します。
メイクアップエリアでは、ディオール メイクアップ クリエイティブ＆イメージ ディレクター、ピーター・フィリップスのクリエイティビティが息づく、最新のメイクアップ コレクションをはじめとする人気製品を体験できます。ディオールガーデンの花々にインスパイアされたパステル ハーモニーが可憐なサンク クルール936 スウィート ブーケ(展開店舗数量限定色）が登場。専門のメイクアップアーティストによるコンサルテーションで、あなただけのビューティールックを発見してください。
ディオールサイエンスの専門性を象徴するディオール プレステージや、カプチュール。スキンケア エリアでは先進テクノロジーを駆使したカウンセリングで、一人ひとりの肌ニーズに合わせたスキンケア ルーティーンをご提案します。
店名 ： HOUSE OF DIOR BEAUT Y MARUNOUCHI
T E L ： 03-6206-3838
住所 ：〒100-0005 東京都千代田区丸の内三丁目２番３号 丸の内二重橋ビル105区1階
営業時間 ：11：00 ～ 20：00
