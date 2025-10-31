利便性抜群の立地に新マンスリーマンション誕生！

株式会社三福ホールディングス

株式会社三福社宅サービス（本社：愛媛県松山市、代表取締役：中矢孝則）は、2025年10月より、出張・転勤・仮住まいなど、幅広いライフスタイルに対応できる家具・家電付きマンスリーマンション

「Ｓマンスリー銀天街南【Ｂタイプ】」(https://weeklyandmonthly.com/srch/?cm=v&id=1141028)を、松山市湊町３丁目（中の川通り）に新たに作成しました。

本物件は、松山市駅や銀天街へのアクセスも良好な中心エリアに位置し、ビジネス利用から観光滞在まで幅広くご利用いただけます。

温かみのある内装と機能的な設備を備え、短期から長期まで快適に過ごせる住環境を実現しています。

敷金・礼金不要で、到着したその日からスムーズに新生活をスタートできます。

【物件概要】

物件名： Ｓマンスリー銀天街南【Ｂタイプ】(https://weeklyandmonthly.com/srch/?cm=v&id=1141028)

所在地： 〒790-0012 愛媛県松山市湊町３丁目3-2

間取り： 1Ｒタイプ

設備： 家具家電完備（テレビ・冷蔵庫・洗濯機・電子レンジ・ベッド・テーブル・ソファ等）、Wi-Fi・ネット回線込み

階数： 建物７階／端部屋

利用可能期間： 2週間～長期まで柔軟に対応

【ビジネスユースに最適な理由】

Ｓマンスリー銀天街南【Ｂタイプ】は、敷金・礼金が不要で初期費用を大幅に抑えられるうえ、家具・家電が一式揃っており、カバン1つで入居可能。

Wi-Fiや水道光熱費も含まれたオールインワン料金で、法人契約にも安心してご利用いただけます。

出張・研修・プロジェクト単位での滞在や、急な転勤・引越し前後の仮住まいとしても最適です。短期から長期まで、柔軟なプランで対応いたします。

【“とりあえず”ではなく、“ちゃんと暮らせる”住まい】

到着当日から快適な暮らしを始められる設備が整っているため、荷物が届く前の仮住まいや、住み替え前後の一時利用にも便利。特に「仮住まい感のない暮らし」を求める方にぴったりです。

家具付き物件だからこそ、時間も費用も無駄なく、スムーズな入居が実現します。

【マンスリーマンションについて】

物件の詳細・検索はこちら：

・ ウィークリー＆マンスリー

https://weeklyandmonthly.com/srch/company/38/132/



・ グッドマンスリー

https://www.good-monthly.com/company/ehime/search/list.html?gyousha_hex=1c0b



ご利用方法

1. 弊社より申込URL送付

2. 申込登録

3. 入居審査

4. 電子契約書署名・ご入金

5. 入居開始当日より利用可能

ご予約はコチラから :https://www.3pukusyataku.com/inquiry/

【会社概要】

株式会社三福社宅サービス

代表取締役 ： 中矢孝則

所在地 ： 愛媛県松山市中村2丁目1-1 3F

公式HP ： https://www.3pukusyataku.com/

TEL ： 0120-998-623（マンスリー課：089-915-2233）

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社三福社宅サービス マンスリー課

TEL：0120-998-623（直通：089-915-2233）