JRE POINT10周年記念「えきねっと＋駅レンタカープランｎｅｏ」で毎月6,000ポイント当たる抽選祭！開催

ＪＲ東日本レンタリース株式会社

JR東日本レンタリース株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：堀江 和王）は、JRE POINTの10周年を迎えるにあたり、お客さまへの感謝の気持ちを込めて、駅レンタカー（東日本エリア）で「えきねっと+駅レンタカープラン neo」を使おう！総勢1,000名様にJRE POINT 6,000ポイントが当たる抽選祭！を2025年11月1日（土）から2026年2月28日（土）までの期間限定で開催します。

【URL】https://www.jrerl.co.jp/campaign/detail?topics_no=678&sid=jrerl(https://www.jrerl.co.jp/campaign/detail?topics_no=678&sid=jrerl)

キャンペーン概要

キャンペーン期間中に「えきねっと＋駅レンタカープラン neo」をご利用になると、通常のJRE POINT付与に加えて、抽選で総勢1,000名様にJRE POINT6,000ポイントをプレゼント！

なお本キャンペーンへのエントリーは不要で、期間内にキャンペーン商品をご利用になると自動的に抽選の対象となります。

また、キャンペーン期間中はレンタカーご利用額に対するJRE POINT付与が通常の5倍となります。

キャンペーン詳細はこちら https://www.jrepoint.jp/campaign/0061001755/

キャンペーン名 ：駅レンタカーでneoを使おう！毎月6,000ポイントが当たる抽選祭！

キャンペーン期間：2025年11月1日（土）～2026年2月28日（土）※レンタカー出発日基準

キャンペーン内容：

１.キャンペーン期間中、「えきねっと＋駅レンタカープラン neo」をご利用された方を対象として、

抽選で毎月250名様、総勢1,000名様に6,000ポイントをプレゼントいたします。

※抽選は毎月実施いたします。

※ポイントは期間限定ポイントでの付与になります。

２.レンタカーご利用額に応じたJRE POINT付与が通常の5倍となります。

通常200円（税込み）につき1ポイントのところ、40円（税込み）につき1ポイント貯まります。

※列車ご利用分に対するポイント付与は通常通りです。

対象営業所 ：えきねっと＋駅レンタカープラン neo取扱い営業所

対象営業所はこちら https://www.jrerl.co.jp/campaign/detail?topics_no=679&sid=jrerl(https://www.jrerl.co.jp/campaign/detail?topics_no=679&sid=jrerl)

プランの特徴

本プランは、東日本旅客鉄道株式会社（JR東日本）が提供する「えきねっと」の「JRきっぷ」チケットレス商品（指定席）をご予約のうえ、駅レンタカーを「えきねっと+駅レンタカープラン neo」のプランでお申し込みいただくと、チケットレス商品の10%（最大18%）相当のJRE POINTが付与され、さらにレンタカー料金も通常価格の15%割引となる大変おトクなプランです。

【JRE POINT付与例】

４人家族（大人２名・子供２名）で、東京⇔新青森をご旅行の場合…

（通常期に「えきねっと+駅レンタカープランneo」にて、Ｓクラスを２４時間ご利用）

さらに、ビューカードなら列車のご利用額の最大+3％、ビューカード ゴールドなら最大+8%のJRE POINTを付与！

※2025年10月現在の付与(料金)例となります。

※在来線は「在来線チケットレス特急券サービス」をご利用いただくと、本プランをお申し込みいただけます。

JR東日本レンタリース株式会社について

JR東日本レンタリース株式会社は、JR東日本グループとして、東日本エリアの新幹線・特急停車駅に「駅レンタカー」を展開し、鉄道とレンタカーを組み合わせた利便性の高い商品を提供しています。

【会社概要】

社名：JR東日本レンタリース株式会社

本社所在地：東京都千代田区神田練塀町85番地 JEBL秋葉原スクエア6F

代表取締役社長：堀江 和王

事業内容：自動車等車両、自転車、原動機付自転車及びその他輸送用関連機器の賃貸借及び管理業

設立：1992年

HP：https://www.jrerl.co.jp/