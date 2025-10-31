JRE POINT10周年記念「えきねっと＋駅レンタカープランｎｅｏ」で毎月6,000ポイント当たる抽選祭！開催
JR東日本レンタリース株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：堀江 和王）は、JRE POINTの10周年を迎えるにあたり、お客さまへの感謝の気持ちを込めて、駅レンタカー（東日本エリア）で「えきねっと+駅レンタカープラン neo」を使おう！総勢1,000名様にJRE POINT 6,000ポイントが当たる抽選祭！を2025年11月1日（土）から2026年2月28日（土）までの期間限定で開催します。
【URL】https://www.jrerl.co.jp/campaign/detail?topics_no=678&sid=jrerl(https://www.jrerl.co.jp/campaign/detail?topics_no=678&sid=jrerl)
キャンペーン概要
キャンペーン期間中に「えきねっと＋駅レンタカープラン neo」をご利用になると、通常のJRE POINT付与に加えて、抽選で総勢1,000名様にJRE POINT6,000ポイントをプレゼント！
なお本キャンペーンへのエントリーは不要で、期間内にキャンペーン商品をご利用になると自動的に抽選の対象となります。
また、キャンペーン期間中はレンタカーご利用額に対するJRE POINT付与が通常の5倍となります。
キャンペーン詳細はこちら https://www.jrepoint.jp/campaign/0061001755/
キャンペーン名 ：駅レンタカーでneoを使おう！毎月6,000ポイントが当たる抽選祭！
キャンペーン期間：2025年11月1日（土）～2026年2月28日（土）※レンタカー出発日基準
キャンペーン内容：
１.キャンペーン期間中、「えきねっと＋駅レンタカープラン neo」をご利用された方を対象として、
抽選で毎月250名様、総勢1,000名様に6,000ポイントをプレゼントいたします。
※抽選は毎月実施いたします。
※ポイントは期間限定ポイントでの付与になります。
２.レンタカーご利用額に応じたJRE POINT付与が通常の5倍となります。
通常200円（税込み）につき1ポイントのところ、40円（税込み）につき1ポイント貯まります。
※列車ご利用分に対するポイント付与は通常通りです。
対象営業所 ：えきねっと＋駅レンタカープラン neo取扱い営業所
対象営業所はこちら https://www.jrerl.co.jp/campaign/detail?topics_no=679&sid=jrerl(https://www.jrerl.co.jp/campaign/detail?topics_no=679&sid=jrerl)
プランの特徴
本プランは、東日本旅客鉄道株式会社（JR東日本）が提供する「えきねっと」の「JRきっぷ」チケットレス商品（指定席）をご予約のうえ、駅レンタカーを「えきねっと+駅レンタカープラン neo」のプランでお申し込みいただくと、チケットレス商品の10%（最大18%）相当のJRE POINTが付与され、さらにレンタカー料金も通常価格の15%割引となる大変おトクなプランです。
【JRE POINT付与例】
４人家族（大人２名・子供２名）で、東京⇔新青森をご旅行の場合…
（通常期に「えきねっと+駅レンタカープランneo」にて、Ｓクラスを２４時間ご利用）
[表: https://prtimes.jp/data/corp/171867/table/3_1_ca79a1d608f385555be8c0804786a6e3.jpg?v=202510310329 ]
さらに、ビューカードなら列車のご利用額の最大+3％、ビューカード ゴールドなら最大+8%のJRE POINTを付与！
※2025年10月現在の付与(料金)例となります。
※在来線は「在来線チケットレス特急券サービス」をご利用いただくと、本プランをお申し込みいただけます。
JR東日本レンタリース株式会社について
JR東日本レンタリース株式会社は、JR東日本グループとして、東日本エリアの新幹線・特急停車駅に「駅レンタカー」を展開し、鉄道とレンタカーを組み合わせた利便性の高い商品を提供しています。
【会社概要】
社名：JR東日本レンタリース株式会社
本社所在地：東京都千代田区神田練塀町85番地 JEBL秋葉原スクエア6F
代表取締役社長：堀江 和王
事業内容：自動車等車両、自転車、原動機付自転車及びその他輸送用関連機器の賃貸借及び管理業
設立：1992年
HP：https://www.jrerl.co.jp/