株式会社トレタ（本社：東京都渋谷区、代表取締役 CEO：中村 仁）は、飲食店向け予約管理サービス「トレタ予約台帳」において、株式会社ユニエイムのクラウドPOSレジシステム「CASHIER（キャッシャー）」（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：原口 宇志）とのAPI連携を開始いたします。本連携により、予約管理データとPOSレジデータをリアルタイムで同期可能となり、飲食店様にさらなる業務効率化をご提供いたします。

【トレタ予約台帳がクラウドPOSレジ「CASHIER」とAPI連携開始】https://toreta.in/news/2025-9-31/(https://toreta.in/news/2025-10-31/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=d_cashier_renkei_251031)

連携の背景

飲食店さまの業務効率化において、予約管理とPOSレジシステムの連携は重要な要素です。特に繁盛店では、予約のお客さまとウォークインのお客さまが混在する中で、リアルタイムでのテーブル状況把握と適切な配席管理が求められています。

従来は予約台帳とPOSレジが別々に管理されることが多く、情報の同期に手間がかかったり、テーブル状況の把握にタイムラグが生じたりといった課題がありました。飲食店さまより「予約情報とCASHIERの自動連携」についてのご要望を多数いただき、今回のAPI連携の実現に至りました。

※テーブルマネジメントとは：予約をきめ細かく配席し、テーブルの回転を極限まで高めつつ、予約事故を防ぎながらお客様の体験や満足度を高める、繁盛店にとって極めて重要な業務のこと

連携により実現できること

1. ハンディ・管理画面で予約情報をリアルタイム表示

CASHIERのハンディ端末や管理画面に、トレタ予約台帳（以下、トレタ）の予約情報が自動で表示されます。スタッフはお客さまの予約内容（人数、時間、要望など）を即座に確認でき、スムーズな接客対応が可能になります。

2. ウォークイン客も自動でトレタに反映

CASHIERで伝票を起票すると、予約なしで来店されたお客さまの情報も、自動的にトレタに「ウォークイン」として登録されます。予約台帳への手入力が不要になり、常に最新のテーブル状況を把握できます。

3. 来店・着席状況を両システムで自動同期

お客さまの来店処理や着席処理を行うと、トレタとCASHIERの両方で情報が自動更新されます。テーブル変更があった場合も即座に反映されるため、常に正確なテーブル状況を共有できます。

4. 注文・会計情報をトレタで一元管理

CASHIERでの注文内容や会計情報がリアルタイムでトレタに送信されます。これにより、トレタ上でお客さまの購入履歴や売上データを一元管理でき、より深い顧客理解とリピート施策に活用できます。分割会計にも対応しています。

5. リアルタイムな座席管理で回転率向上

注文状況や会計状況が両システムでリアルタイムに共有されるため、「どのテーブルがもうすぐ空くか」「どのテーブルがまだ注文中か」などを正確に把握できます。これにより、次の予約客への案内タイミングを最適化し、テーブル回転率の向上につながります。

これらの連携により、予約管理とPOSレジの情報が常に同期された状態を保ち、スタッフ間での情報共有がスムーズになります。結果として、お客さまをお待たせする時間の削減や、より的確な接客サービスの提供が可能になり、飲食店さまの業務効率化と顧客満足度の向上に貢献します。

「トレタPOSコネクト」について

「トレタPOSコネクト」は、10メーカー以上のPOSとトレタ予約台帳を連携するオプション機能です。トレタでは「API」という高度な連携方法を採用して各社のPOSと連携しています。

POSの情報に基づいて、テーブル状況を予約台帳にリアルタイムに反映できるので、より高度なテーブルマネジメントを実現可能です。

新規連携システムについて

●CASHIERについて

「CASHIER（キャッシャー）」は、店舗の"これから"に寄り添うクラウドPOSレジです。飲食店をはじめ、小売、サービス業など幅広い業種・業態に対応し、オーダー・会計・決済・在庫・顧客管理までをワンストップで実現します。高い操作性と柔軟なカスタマイズ性を備え、店舗規模や運用スタイルに合わせて「レシートプリンター一体型」「モバイル型」「セルフレジ」「タッチパネル型券売機」など多彩なハードウェアを選択可能。導入継続率99%を誇る安定したシステムで、現場の省力化と売上の最大化を支援します。

URL： https://cashier-pos.com/case/food/

【運営会社】

社名： 株式会社ユニエイム（uniaim co.,ltd）

所在地： 東京都渋谷区広尾3-12-36 ワイマッツ広尾ビル5F

代表者： 代表取締役CEO 原口 宇志

事業内容： POSサービス事業、決済サービス事業、チケットビジネス事業、イベント関連事業

URL： https://uniaim.co.jp

トレタ予約台帳について

「トレタ予約台帳」は「テーブルマネジメント」に特化した飲食店向け予約・顧客管理システムです。予約の配席管理を最適化し、テーブル回転率を高めながら予約事故を防止することで、飲食店さまの満足度向上と売上アップを同時に実現します。飲食店経営者が自ら開発に携わったことで、現場目線の圧倒的な使いやすさを実現。iPadで直感的に操作でき、新人スタッフでもすぐに使いこなせます。特に予約対応が複雑な中価格帯の繁盛店で高い評価を獲得し、多くの飲食店で業務効率化と顧客体験の向上に貢献しています。

【トレタ予約台帳ページ】 https://toreta.in/toreta-daicho(https://toreta.in/toreta-daicho/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=d_cashier_renkei_251031)

株式会社トレタについて

【会社概要】

社名：株式会社トレタ

所在地：東京都渋谷区代々木一丁目11番2号 フロンティア代々木4階

代表者：代表取締役 CEO 中村 仁

設立年月：2013年7月1日

資本金：1億円

事業内容：飲食店向け予約・顧客台帳サービスの開発・販売

URL： https://corp.toreta.in/(https://corp.toreta.in/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=d_cashier_renkei_251031)

