シア・ハオ監督『オペレーターNo.23』が語る、作品に込めた想いと次回作への意欲
第38回東京国際映画祭で上映された、中国の若手監督シア・ハオによる映画『オペレーターNo.23（Operator No.23）』。上映後の質疑応答では、作品タイトルの意味や次回作への意気込み、日本の観客へのメッセージについて語った。
「23」という数字に込めた意味
タイトルにある「23」という数字について監督は、「23は、僕の人生で関わりの深い大きな数字です」とコメント。作品全体を貫く象徴的な数字であり、自身の経験とも重なる特別な意味を持つことを明かした。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333248&id=bodyimage1】
重いテーマへの反省と次への挑戦
弊社CEO樽谷大助が次回作について問うと、「今回のテーマは重すぎたと反省しています。次はもっと軽快なやり方で描きたい」と語り、社会問題を扱いながらも、より多くの観客に親しみやすい表現を模索していることを示した。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333248&id=bodyimage2】
日本国内の観客へのメッセージ
さらに、樽谷が日本の観客への思いを尋ねると、シア・ハオ監督は次のように語った。「中国と日本は同じアジアにあり、親子関係や社会問題など共通している部分が多いです。日本の方々が劇場に足を運び、共感を持っていただけたら幸いです。」
『オペレーターNo.23』は、人間関係や社会の歪みに切り込む繊細なドラマとして注目を集めた。シア・ハオ監督の次なる挑戦にも、今後大きな期待が寄せられる。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333248&id=bodyimage3】
