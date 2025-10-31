のべ2,164社が参加した大型ウォーキングイベントに ダイエット遺伝子検査キット「遺伝子博士」が協賛 遺伝子×ウォーキングで、一人ひとりに最適な健康づくりをサポート
キャンピングカー株式会社（本社: 東京都渋谷区、代表取締役社長: 頼定 誠）が販売するダイエット遺伝子検査キット「遺伝子博士」は、TOPPANグループの株式会社ONE COMPATH（ワン・コンパス）が開催する「1day3000 ソーシャル・ウォーク！（以下、1day3000）」第13弾への協賛を実施しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333229&id=bodyimage1】
■「1day3000」について
「1day3000」は、aruku&の法人向けサービス「aruku& for オフィス」が、2020年4月にテレワーカーの運動不足やコミュニケーション不足の解消を目的に始めた無料のオンラインウォーキングイベントです。イベント期間中に毎日3,000歩の達成を目指し、達成した日数を競います。
【前回（第12弾）の実績】
・参加企業数：484社（過去最大）
・参加者数：12,193名
【累計実績（全12回）】
・参加企業数：のべ2,164社
・参加者数：のべ13万人
・総歩数：123億歩（地球268周分に相当）
本イベントはウォーキングの習慣づくりだけでなく、社会にとってより良い循環を生み出し、サステナブルな社会の実現に貢献できるよう、3,000歩達成日数に応じて、SDGsに関連した取り組みを行う団体へ寄付をするチャリティ企画などを実施しています。
■「1day3000 ソーシャル・ウォーク！」への協賛の経緯
ダイエット遺伝子検査キット「遺伝子博士」は、自身の生まれ持った遺伝的体質を調べ、自分の体質にあったライフスタイルのサポートを行うサービスとして、多くのお客様にご愛顧いただいています。健康保健指導をされている企業様や、健康増進施策を進められている企業様からも多くお声がけをいただき、実際にダイエット遺伝子検査キット「遺伝子博士」をご活用いただいています。
今回、TOPPANグループの株式会社ONE COMPATH（ワン・コンパス）様にご縁をいただき、さらに多くの方の健康をサポートするため、本イベントへ協賛をさせていただく運びとなりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333229&id=bodyimage2】
■健康的なライフスタイルの実現をサポート
「遺伝子博士」は、生まれ持った遺伝的体質を遺伝子検査により分析し、それぞれの遺伝的体質にあった食事や運動のアドバイスを提供します。
ウォーキングなど日々運動へ励む方へ遺伝子検査を提供することにより、自身の遺伝的体質に合った、より効率的な運動や食事のサポートを行ってまいります。
■「1day3000 ソーシャル・ウォーク！」第13弾 開催概要
・開催期間：2026年1月15日（木） 00:00～2026年1月28日（水）24:00（14日間）
・エントリー期間：2025年10月30日（木）～2025年12月19日（金） 24:00
・参加方法：https://www.arukuto.jp/biz/1day3000/
上記URLよりお申込みください。
■『遺伝子博士』は提携企業様（スポーツジム、エステサロン、小売店、ドラッグストア、ヘルスケアサービス企業等）を募集しています
「遺伝子博士」では、以下のような企業様との提携を募集しています。
・健康保健指導を展開されている企業様
・自社で健康経営を推進する企業様
・ECでパーソナライズ商品の開発を検討中の企業様
・健康管理やダイエットに関心のあるお客様に向けたサービスを展開したい企業様
・検査に基づくパーソナライズメニューを導入したい企業様 など
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333229&id=bodyimage1】
