【山口県岩国市×るるぶキッチン】「岩国れんこん」や「高森和牛」など、味覚で岩国の魅力を体感！東京・新宿区「るるぶキッチン」にて、タイアップイベントを開催！（2025/11/1～28）

岩国市期間限定ランチメニュー「岩国れんこんと高森和牛のスタミナ炒め（岩国市産マイヤーレモンドレッシングのサラダ、ご飯、味噌汁、漬物付き）」 提供イメージ写真- 豊かな自然から育まれる岩国の恵みを味わおう！「岩国れんこんと高森和牛のスタミナ炒め（岩国市産マイヤーレモンドレッシングのサラダ、ご飯、味噌汁、漬物付き）」や国内外で高く評価される「岩国の日本酒」を提供。- 自分へのご褒美や手土産にもぴったり！岩国市の特産品を使ったおつまみ「つまんでちょんまげ」シリーズや“いわくにmade”の特産品の販売も。

山口県岩国市は、特産品の認知度向上や岩国市への観光誘客、周遊促進を目的に、2025年11月1日(土)～11月28日(金)の間、岩国市の名産品である「岩国れんこん」をはじめ、ブランド牛の「高森和牛」や和栗最大級の大きさで強い甘みの「岸根（がんね）栗」、国内外で高く評価される「日本酒」など、味覚で岩国市の魅力が体感できるタイアップイベントを「るるぶキッチン(東京都新宿区)」にて開催します。

また、2025年11月21日(金)に同店舗にて、飲食関係事業者向けの交流イベントも開催し、岩国市の「食」の魅力を東京で発信します。

※イベント内容は告知なく変更する可能性がございます。予めご了承ください。

山口県岩国市ランチフェア：るるぶキッチンだけで味わえる、期間限定ランチメニューを楽しもう！

岩国れんこんと高森和牛のスタミナ風炒め ※イメージ写真岩国れんこんと高森和牛のスタミナ炒め（岩国市産マイヤーレモンのドレッシングサラダ、ご飯、味噌汁、漬物付き） 1,480円（税込）

「岩国れんこん」と「高森和牛」を、オイスターソースと隠し味に岩国はちみつを使用したオリジナルのソースで炒め、ご飯がすすむ味付けになっています。

また、付け合わせのサラダには、岩国市産マイヤーレモン果汁を使用したドレッシングを使用しています。

栄養満点でスタミナも抜群の一皿です。

提供期間：2025年11月1日(土)～11月28日(金)

提供時間：11:30-14:30（14:00 LO）※ランチタイム限定で提供

岩国れんこん

岩国市を代表する特産品のひとつで、白く肉厚、 シャキシャキの食感が特徴。江戸時代から栽培されている伝統野菜で、縁起物としても重宝されている。

高森和牛

「牛の町」岩国市周東町で高い飼育技術やこだわりの飼料を与え、厳格な品質管理のもと育てられるブランド牛。甘みとコクがあり、全国レベルの品評会でも好成績を収めるほど評価されている。干し肉や牛タタキ、ドライエイジング肉など加工品も展開。

マイヤーレモン

瀬戸内の温暖な気候で育ったマイヤーレモンは、レモンとオレンジの交配種で、薄い皮・甘み強め・マイルドな酸味が特徴。果汁が豊富で皮ごと使えるため、料理やお菓子、ドリンクまで幅広く活用できる。

岩国はちみつ

全国各地より採蜜したものを使用し、地元養蜂場で育んだ蜂蜜です。マイルドな甘みがあります。

※写真はイメージです。

国内外で高く評価される市内酒蔵の日本酒を提供

● 雁木 ORIGARAMI 秋熟 純米無濾過 生原酒/八百新酒造株式会社

● 五橋 /酒井酒造株式会社 ※数量限定

● 獺祭 純米大吟醸45/株式会社獺祭

一合 1,000円（税込）

提供期間：2025年11月1日(土)～11月28日(金)

提供時間：ランチタイム 11:30-14:30／ディナータイム 17:00-22:00

東京に岩国の逸品が大集結！“いわくにmade”の特産品販売も。

今回のタイアップイベントでは、岩国市を代表する特産品のひとつである「岩国れんこん」の美味しさを様々なアレンジで引き出した加工品や、期間限定ランチメニューでも使用されている「マイヤーレモン」や「岩国はちみつ」のほか、これからの季節にぴったりな酒粕を使用した鍋用調味料など、自分へのご褒美やお土産、贈答品に喜ばれる“いわくにmade”の逸品を販売いたします。

販売期間：2025年11月1日(土)～11月28日(金)

販売時間：ランチタイム 11:30-14:30／ディナータイム 17:00-22:00

飲食関係事業者向け交流イベント「Iwakuni meets Tokyo～岩国いただきますミーティング2025～」開催！

岩国市の生産者等事業者と、首都圏の料理人・飲食店オーナー・食品バイヤー等が直接交流できるイベント「Iwakuni meets Tokyo～#岩国いただきますシェフミーティング2025～」を開催します。

イベントでは、岩国市産食材の試食や生産者等との対話を通して、食材の魅力やストーリーを深く知ることができます。

新たな仕入れ先やメニュー開発のヒントを得られる貴重な機会となりましたら幸いです。

チラシは下のダウンロードボタンからご覧いただけます。

https://prtimes.jp/a/?f=d67989-32-bd8a3e49d039b486abb4a2b4b3c66490.pdfこんな方におすすめ！

● 地域食材を活かした新メニューを開発したい料理人・シェフ

● 高品質な国産食材を探しているバイヤー・飲食店オーナー

● 地域とのつながりを深めたい飲食業界関係者

タイアップイベント等開催場所

イベント詳細[表: https://prtimes.jp/data/corp/67989/table/32_1_da7239e4f837a42703743733ba76d525.jpg?v=202510310259 ]るるぶキッチン

東京都 新宿区 新宿3-17-7

紀伊國屋書店 新宿本店 地下1階

「紀伊國屋ビル名店街」

【アクセス】JR新宿駅東口より徒歩3分／地下鉄丸ノ内線・副都心線・都営新宿線 新宿三丁目駅 B7出口より徒歩1分(地下街より直結)