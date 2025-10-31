磁器スラブの世界市場2025年、グローバル市場規模（無釉型、施釉型）・分析レポートを発表
2025年10月31日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「磁器スラブの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、磁器スラブのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
総論
本調査によると、世界の磁器スラブ市場は2023年において数億ドル規模の市場価値を持ち、2030年までにさらに拡大する見通しです。予測期間中の年平均成長率は堅調に推移し、建築・インテリア業界の需要拡大が主要な推進要因となっています。
磁器スラブは、高密度で耐久性に優れたセラミック材料であり、住宅や商業施設における床材、壁材、カウンタートップなどに広く利用されています。特に高級建築市場での採用が進み、デザイン性と機能性を両立する素材として注目を集めています。
________________________________________
産業構造と市場概要
本レポートでは、磁器スラブ産業のサプライチェーン全体を分析し、製品タイプおよび用途別に市場動向を整理しています。主な製品タイプは「無釉タイプ」と「施釉タイプ」に分類されます。
無釉タイプは耐摩耗性に優れ、商業施設や公共スペースなど高い耐久性が求められる場面に適しています。一方、施釉タイプは美しい光沢と多彩なデザインが特徴で、住宅や高級ホテルの内装材として需要が拡大しています。
また、用途別では床材、壁材、カウンタートップ向けに区分され、特に大型スラブを用いた一体感のある空間デザインがトレンドとして定着しています。
________________________________________
地域別市場動向
地域別では、北米と欧州が安定した成長を示しています。これらの地域では、環境基準に対応した建材需要が増加しており、政府の住宅再開発支援やエネルギー効率向上政策が市場拡大を後押ししています。
一方、アジア太平洋地域では中国が世界市場を主導しています。中国は強固な製造基盤と旺盛な国内需要を背景に、世界最大の磁器スラブ生産国となっています。さらに日本、韓国、インドなどでも都市化の進展と住宅改修需要の高まりにより市場が拡大しています。
南米や中東・アフリカ地域でも、商業施設建設や観光インフラ整備が進み、今後新たな成長エリアとして期待されています。
________________________________________
市場分析の枠組み
本レポートは、磁器スラブ市場をマクロおよびミクロの両視点から分析しています。
マクロ分析では、市場規模、販売数量、収益構造、タイプ別および用途別のシェアを算出し、産業全体の動向を明らかにしています。また、政府政策、建築規制、環境対応技術、消費者嗜好などの要因を考慮し、成長ドライバーとリスク要因を評価しています。
ミクロ分析では、企業ごとの財務状況、製品ポートフォリオ、技術戦略、提携・買収動向を詳述し、競争優位性を検討しています。さらに、消費者調査を通じてデザイン志向や品質評価を把握し、今後の需要傾向を予測しています。
________________________________________
主な企業動向
本市場の主要企業には、Spinora Tiles, PietraCasa, Daltile, Nabel Ceramic, Fiandre, Florim, Marca Corona, DSG Ceramics, Cisa, Levantina, Marazzi, CIMIC, Guangdong Winto Ceramics, KITO などが挙げられます。
これらの企業は高品質製品の提供とブランド強化に注力しており、特に欧州勢のFiandreやFlorim、Marca Corona、Marazziなどはデザイン性と技術革新の両立で業界をリードしています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「磁器スラブの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、磁器スラブのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
総論
本調査によると、世界の磁器スラブ市場は2023年において数億ドル規模の市場価値を持ち、2030年までにさらに拡大する見通しです。予測期間中の年平均成長率は堅調に推移し、建築・インテリア業界の需要拡大が主要な推進要因となっています。
磁器スラブは、高密度で耐久性に優れたセラミック材料であり、住宅や商業施設における床材、壁材、カウンタートップなどに広く利用されています。特に高級建築市場での採用が進み、デザイン性と機能性を両立する素材として注目を集めています。
________________________________________
産業構造と市場概要
本レポートでは、磁器スラブ産業のサプライチェーン全体を分析し、製品タイプおよび用途別に市場動向を整理しています。主な製品タイプは「無釉タイプ」と「施釉タイプ」に分類されます。
無釉タイプは耐摩耗性に優れ、商業施設や公共スペースなど高い耐久性が求められる場面に適しています。一方、施釉タイプは美しい光沢と多彩なデザインが特徴で、住宅や高級ホテルの内装材として需要が拡大しています。
また、用途別では床材、壁材、カウンタートップ向けに区分され、特に大型スラブを用いた一体感のある空間デザインがトレンドとして定着しています。
________________________________________
地域別市場動向
地域別では、北米と欧州が安定した成長を示しています。これらの地域では、環境基準に対応した建材需要が増加しており、政府の住宅再開発支援やエネルギー効率向上政策が市場拡大を後押ししています。
一方、アジア太平洋地域では中国が世界市場を主導しています。中国は強固な製造基盤と旺盛な国内需要を背景に、世界最大の磁器スラブ生産国となっています。さらに日本、韓国、インドなどでも都市化の進展と住宅改修需要の高まりにより市場が拡大しています。
南米や中東・アフリカ地域でも、商業施設建設や観光インフラ整備が進み、今後新たな成長エリアとして期待されています。
________________________________________
市場分析の枠組み
本レポートは、磁器スラブ市場をマクロおよびミクロの両視点から分析しています。
マクロ分析では、市場規模、販売数量、収益構造、タイプ別および用途別のシェアを算出し、産業全体の動向を明らかにしています。また、政府政策、建築規制、環境対応技術、消費者嗜好などの要因を考慮し、成長ドライバーとリスク要因を評価しています。
ミクロ分析では、企業ごとの財務状況、製品ポートフォリオ、技術戦略、提携・買収動向を詳述し、競争優位性を検討しています。さらに、消費者調査を通じてデザイン志向や品質評価を把握し、今後の需要傾向を予測しています。
________________________________________
主な企業動向
本市場の主要企業には、Spinora Tiles, PietraCasa, Daltile, Nabel Ceramic, Fiandre, Florim, Marca Corona, DSG Ceramics, Cisa, Levantina, Marazzi, CIMIC, Guangdong Winto Ceramics, KITO などが挙げられます。
これらの企業は高品質製品の提供とブランド強化に注力しており、特に欧州勢のFiandreやFlorim、Marca Corona、Marazziなどはデザイン性と技術革新の両立で業界をリードしています。