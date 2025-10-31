【自治体向けAI特集マガジン】～職員の働き方を変える～業務効率化と住民サービスを向上させるAIソリューションを一挙ご紹介！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332165&id=bodyimage1】
AIポータルメディア「AIsmiley」を運営するアイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、「自治体向けAI特集マガジン」を公開しました。「自治体向けAI特集マガジン」ではAI時代に必要なスキルを提供する５社をご紹介します。
「自治体向けAI特集マガジン」無料請求はこちら
＝＝＝＞https://aismiley.co.jp/government_ai_form/
■自治体におけるAI活用とは
自治体は、住民サービス向上と行政業務の効率化という二つの課題に直面しています。こうした課題を解決する手段として、今、AIが大きな注目を集めています。AIを導入することで業務効率が大幅に改善するため、多くの自治体が導入を検討・推進しています。
国内の自治体では、少子高齢化による人口減少が深刻です。労働力の減少、ベテラン職員の退職、行政サービスの複雑化といった課題に加え、災害時の迅速な対応も求められています。このような状況の中、AIの活用は自治体が抱える様々な問題を解決するための鍵として、ますます重要性を増しています。
■自治体向けAI提供企業
【資料概要】
・株式会社アイビス
└「AIで効率化、自治体業務をスマートに」
・AI inside 株式会社
└「面倒なデータ入力業務をAIで安全に自動化」
・株式会社クラフター
└「AI導入・エージェントのご相談は弊社に」
・デジタルヒューマン株式会社
└「AIで実現する親しみある窓口」
・株式会社メタバーズ
└「窓口AIの配置で窓口の待ち時間０へ」
■「自治体向けAI特集マガジン」の入手方法
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332165&id=bodyimage2】
１、下記、【無料資料請求はこちら】を押下します。
２、お問い合わせフォームへ移動後、必要項目を入力し、お問い合わせ内容欄に「自治体向けAI特集マガジン」と記載の上、送信下さい。
３、入力されたメールアドレス宛にお問い合わせ受付確認メールが自動送信されます。
４、AIsmileyの担当より「自治体向けAI特集マガジン」をメールにて送付させていただきます。
「自治体向けAI特集マガジン」無料請求はこちら
＝＝＝＞https://aismiley.co.jp/government_ai_form/
※本資料は自治体向けAIの導入を検討している企業に対して配布しております。 同業他社・競合他社、自治体向けAIを扱うAIベンダーへの提供はしておりませんので、 あしからずご了承ください。
■AIポータルメディア「AIsmiley」の概要
AIsmileyはAI導入やDXを推進するポータルメディアです。
Webサイト上で気になる技術や業種・業態の事例からAIプロダクトを選び、まとめて無料で資料請求できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332165&id=bodyimage3】
URL：https://aismiley.co.jp/
・AIとは？
https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-ai/
・地域別AI導入事例カオスマップ
https://aismiley.co.jp/ai_news/region-ai-case-chaos-map/
・ChatGPT 自治体導入事例カオスマップ
https://aismiley.co.jp/ai_news/municipal-chatgpt-case-chaos-map/
■アイスマイリーの会社概要
会社名：株式会社アイスマイリー
所在地：〒150－0021東京都渋谷区恵比寿西1-20-2 西武信用金庫恵比寿ビル 9F
設立年月日：2018年3月9日
代表者：代表取締役 板羽 晃司
資本金：14,990千円
URL：https://aismiley.co.jp/company/
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社アイスマイリー
担当：AIsmiley坂本
TEL：03-6452-4750
Email：pr@aismiley.co.jp
配信元企業：株式会社アイスマイリー
AIポータルメディア「AIsmiley」を運営するアイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、「自治体向けAI特集マガジン」を公開しました。「自治体向けAI特集マガジン」ではAI時代に必要なスキルを提供する５社をご紹介します。
「自治体向けAI特集マガジン」無料請求はこちら
＝＝＝＞https://aismiley.co.jp/government_ai_form/
■自治体におけるAI活用とは
自治体は、住民サービス向上と行政業務の効率化という二つの課題に直面しています。こうした課題を解決する手段として、今、AIが大きな注目を集めています。AIを導入することで業務効率が大幅に改善するため、多くの自治体が導入を検討・推進しています。
国内の自治体では、少子高齢化による人口減少が深刻です。労働力の減少、ベテラン職員の退職、行政サービスの複雑化といった課題に加え、災害時の迅速な対応も求められています。このような状況の中、AIの活用は自治体が抱える様々な問題を解決するための鍵として、ますます重要性を増しています。
■自治体向けAI提供企業
【資料概要】
・株式会社アイビス
└「AIで効率化、自治体業務をスマートに」
・AI inside 株式会社
└「面倒なデータ入力業務をAIで安全に自動化」
・株式会社クラフター
└「AI導入・エージェントのご相談は弊社に」
・デジタルヒューマン株式会社
└「AIで実現する親しみある窓口」
・株式会社メタバーズ
└「窓口AIの配置で窓口の待ち時間０へ」
■「自治体向けAI特集マガジン」の入手方法
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332165&id=bodyimage2】
１、下記、【無料資料請求はこちら】を押下します。
２、お問い合わせフォームへ移動後、必要項目を入力し、お問い合わせ内容欄に「自治体向けAI特集マガジン」と記載の上、送信下さい。
３、入力されたメールアドレス宛にお問い合わせ受付確認メールが自動送信されます。
４、AIsmileyの担当より「自治体向けAI特集マガジン」をメールにて送付させていただきます。
「自治体向けAI特集マガジン」無料請求はこちら
＝＝＝＞https://aismiley.co.jp/government_ai_form/
※本資料は自治体向けAIの導入を検討している企業に対して配布しております。 同業他社・競合他社、自治体向けAIを扱うAIベンダーへの提供はしておりませんので、 あしからずご了承ください。
■AIポータルメディア「AIsmiley」の概要
AIsmileyはAI導入やDXを推進するポータルメディアです。
Webサイト上で気になる技術や業種・業態の事例からAIプロダクトを選び、まとめて無料で資料請求できます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332165&id=bodyimage3】
URL：https://aismiley.co.jp/
・AIとは？
https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-ai/
・地域別AI導入事例カオスマップ
https://aismiley.co.jp/ai_news/region-ai-case-chaos-map/
・ChatGPT 自治体導入事例カオスマップ
https://aismiley.co.jp/ai_news/municipal-chatgpt-case-chaos-map/
■アイスマイリーの会社概要
会社名：株式会社アイスマイリー
所在地：〒150－0021東京都渋谷区恵比寿西1-20-2 西武信用金庫恵比寿ビル 9F
設立年月日：2018年3月9日
代表者：代表取締役 板羽 晃司
資本金：14,990千円
URL：https://aismiley.co.jp/company/
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社アイスマイリー
担当：AIsmiley坂本
TEL：03-6452-4750
Email：pr@aismiley.co.jp
配信元企業：株式会社アイスマイリー
プレスリリース詳細へ