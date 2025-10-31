株式会社紅乙女酒造が造る＜紅乙女酒造の蔵に眠る限定酒＞「紅乙女 LIMITED EDITION」シリーズ第七弾、紅乙女 LIMITED EDITION 黒ごまリキュール」新発売！
ごま焼酎の製造販売を手掛けている株式会社紅乙女酒造（本社 : 福岡県久留米市 取締役社長 : 鈴木利明）は、2025年11月4日（火）より「紅乙女 LIMITED EDITION 黒ごまリキュール」を数量限定にて新発売いたします。
シリーズ第七弾は、当製品は紅乙女酒造の特徴である「ごま」を使用したリキュールです。本格焼酎に黒ごまを漬け込んだ、香ばしくて甘い黒ごまの濃厚リキュール。ミルクで割れば、ごまの風味が広がるラテ風のデザートカクテルに。バニラアイスにかければ、贅沢な大人のスイーツとしても楽しめます。黒ごまの甘く香ばしい味わいを、お好みのスタイルでお楽しみください。
＜商品概要＞
品目：リキュール
商品名： 紅乙女 LIMITED EDITION 黒ごまリキュール
アルコール分：18度
内容量：720ml
原材料名：本格焼酎（国内製造）、果糖ぶどう糖液糖、黒ごま
JAN コード：4985159210578
入数：6本
小売価格（税抜）：1,540円
＜蔵出し日＞
2025年11月4日（火）
※10月18日（土）より、紅乙女オンラインショップ・紅乙女耳納蒸留所ショップにて先行販売を開始しております。
1,000本限定
＜紅乙女LIMITED EDITION とは＞
紅乙女酒造の蔵に眠る限定酒「紅乙女 LIMITED EDITION」シリーズ。
原料や製造方法、ブレンドなど、これまでにない仕込みにチャレンジする製品開発過程で生まれたお酒の中でも、独自の魅力や味わいが光るものを数量限定で製品化しています。
【販売店舗】
・紅乙女 耳納蒸留所 売店・紅乙女酒造オンラインショップ・一部販売店様
【会社概要】
会社名 : 株式会社紅乙女酒造
代表者 : 取締役社長 鈴木 利明（すずき としあき）
所在地 : 福岡県久留米市田主丸町益生田214番地2
URL :https://beniotome.co.jp/
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社紅乙女酒造
TEL : 0943-72-3939
FAX : 0943-73-0187
E-Mail：minou@beniotome.co.jp/
配信元企業：株式会社紅乙女酒造
