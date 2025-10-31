E1 東名　EXPASA海老名（上り）で「東北物産展」を開催！

中日本エクシス株式会社

　中日本エクシス株式会社 南関東支店（神奈川県海老名市、支店長 吉田(よしだ) 力(つとむ)）は、2025年11月7日（金）から2025年12月15日（月）までの期間、E1 東名高速道路(東名) EXPASA(エクスパーサ)海老名（上り、神奈川県海老名市）にて、「東北物産展」を開催します。



　本物産展では、青森県のリンゴをはじめ、秋田県の「稲庭うどん」や岩手県の「南部鉄器」など、東北6県（青森・秋田・岩手・山形・宮城・福島）の老舗、名店、人気店の銘菓や名産品を約200点以上取り揃えております。



　ぜひこの機会に、EXPASA 海老名（上り）にお越しください。







★催事情報★


【ショップ名】　東北物産展


【開 催 期 間】　2025年11月7日（金）～2025年12月15日（月）


【開 催 場 所】　EXPASA海老名（上り）　1階中央催事場


【営 業 時 間】　10時～21時



過去の開催状況

開催場所



★おすすめ商品★　　※価格はすべて税込み　※品切れの場合がございます。




●【ラグノオささき】


　　パティシエのりんごスティック　4本袋（青森県）


青森県産のリンゴ（ふじ）を大きめにカットし、スポンジ生地と一緒にパイで包み焼き上げました。スティック状のアップルパイです。



■販売価格：1,000円








●【寛文五年堂】


　　いなにわ手綯うどん　切れ端麺（秋田県）


二本のかけ棒に縄を綯うように撚りを入れながら、あやがけして細かくしていく「手(て)綯(ない)」。厳選した原材料や手作業による製造工程から生まれる「いなにわ手綯うどん」をぜひご賞味ください。



■販売価格：648円








●【松栄堂】


　　ごま摺り団子　8個入　（岩手県）


香ばしい摺り蜜を、モチモチとした食感の団子で包み、お口の中で胡麻蜜が溢れ出る楽しい東北の名物団子です。胡麻蜜が溢れ出るので必ず「一口でお召し上がりください」



■販売価格：810円








●【新杵屋】


　　牛肉どまん中　（山形県）


山形県産米「どまんなか」をふっくら炊き上げ、その上に特製のタレで味付けした牛そぼろと牛肉煮をのせた牛丼風のお弁当です。



■販売価格：1,620円








●【お茶の井ヶ田】


　　ずんだシェイクサンド　６個入　（宮城県）


ふわっと広がるずんだの優しい香りで豆の味わいが感じられます！


サクサクのクッキーとクリームがマッチして、ずんだシェイクのイメージそのまま。箱のデザインもかわいいので、手土産にも喜ばれます。



■販売価格：864円








●【三万石】


　　エキソンパイ　5個入（福島県）


エキソンはフランス語の“盾”をイメージしています。パイ生地でくるみ入りのあんを包み込み、香ばしく焼き上げた人気商品。発売以来のベストセラー商品です。



■販売価格：945円








