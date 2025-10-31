ものづくり企業のAI活用意欲が急上昇！ものづくり企業向けAI活用セミナーレポートを公開

株式会社Meta Heroes

株式会社Meta Heroes（本社所在地：大阪府大阪市、代表取締役：松石和俊、以下「当社」）は、2025年10月21日にウェビナー形式で実施した「ものづくり企業向けAI活用セミナー」の開催レポートおよび参加者アンケート結果を公開します。

セミナー開催の背景

製造業を中心としたものづくり企業において、AI導入は待ったなしの状況です。しかし、アンケート結果でも「AIを使いこなせる人材がいない」「何から手をつければ良いかわからない」（共に50%）といった、導入障壁が浮き彫りになっていました。

当社は、これまで培ってきた15,000名を超える企業研修実績を基に、これらの課題を具体的に解決するための実践的な内容に焦点を当て、本セミナーを開催。製造業を中心に、AI活用に積極的な企業が集結しました。

アンケート結果

1. 参加企業の業種

参加者のうち、43%を「製造業」が占め、次いで「IT・情報通信」（21%）となりました。

2. 社員のAIリテラシー向上のための研修の必要性

参加者のうち、93%（「非常に感じた」50%、「感じた」43%）が、社員のAIリテラシー向上のための研修が必要であると回答しました。これは、AIツールの進化に対し、企業内での人材育成が急務である現状を反映していると言えます。

3. AI導入・活用における課題（複数回答）

最も多かった課題は、「AIを使いこなせる人材がいない」と「何から手をつければ良いかわからない」で、どちらも35%を占めました。具体策や導入へのロードマップが不明確な企業が多いことが浮き彫りになりました。

4. 個別相談の希望

セミナー後の個別相談について、参加者の50%が「希望する」と回答しました。「AIを導入したいが、何から手をつけて良いかわからない状況なので、個別相談を希望する」といった要望もあり、具体的な導入支援へのニーズの高さが示されました。

参加者「声」をピックアップ

当日のセミナーでは、AIで「できること・できないこと」の明確化や、最新のAIツール「NotebookLM」などの具体的な活用デモンストレーションを実施。参加者からは、自社の課題解決に直結する内容への高い評価が寄せられました。

特に興味深かった点・役立った点

・「AIで出来ること、出来ないことをハッキリと教えてくれて、それが役に立った。」

・「gem（ジェム）の使い方が面白かった。」

・「NotebookLMはやはり便利だということが再認識できたこと、なんでも聞けばよいということを改めて気づかされたこと。」

・「ＡＩへの聞き方すらもＡＩに聞いたらいいということに気づかされた。」

・「具体的な活用事例が非常に参考になった。」

今後の期待・ご要望

・「AIを導入したいが、何から手をつけて良いかわからない状況なので、個別相談を希望します。」

・「とても参考になりました。ありがとうございました。」

・「セミナーを定期的に開催して欲しいです。」

・「今後も新しい情報があれば、ぜひ教えていただきたいです。」

【AI研修・個別相談に関するお問い合わせ先】

株式会社Meta Heroesでは、今回のセミナーで明らかになった「AI人材育成」の課題に対し、企業ごとのニーズに合わせた最適な研修プログラムを提供しております。AI導入・活用でお悩みの企業様は、下記までお気軽にお問い合わせください。

株式会社Meta Heroes AI事業部宛

メールアドレス：info@meta-heroes.io

【株式会社Meta Heroes】

株式会社Meta Heroesは「Society 5.0 × SDGs × HERO」をテーマに事業を展開。主にメタバース（XR）やAIを活用した開発やDX教育施設『Hero Egg』の運営、そして半年で15000名を超えるAIの企業研修を行うと同時に教育・防災・地方創生など社会課題の解決に取り組む企業です。2025年5月大阪・関西万博のEXPOホールにて「メタバース・XR・AIアワード」および「防災万博」を主催し、2日間で延べ14,622人が来場し、全国153の自治体・教育機関・団体から後援を受けた大規模イベントとして成功を収めました。

設立： 2021年12月03日

代表取締役： 松石和俊

大阪本社： 大阪府大阪市北区堂山町1-5三共梅田ビル8F

DX教育スペース「Hero Egg」： 大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス1F eスタジアムなんば本店内

コミュニティスペース： 大阪府大阪市北区太融寺町8-17 プラザ梅田ビルB1F

オフィシャルサイト： [https://meta-heroes.io]

X（旧Twitter）アカウント： ［https://x.com/metaheroes_100］

公式LINEアカウント： [https://lin.ee/K9vdyLx]