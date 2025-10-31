東京モノレール×LittleTwinStars×リアル謎解きゲームを開催　　　～LittleTwinStarsとモノルンからの手紙の謎～

　東京モノレール株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：宮田 久嗣、以下「東京モノレール」)は、リアル謎解きゲームを使ったプロモーションを提案する株式会社ハレガケ（本社：東京都豊島区、代表取締役：黒田 洋介、以下「ハレガケ」）と、東京モノレールとコラボレーションしている株式会社サンリオのキャラクター「LittleTwinStars」を起用した周遊型のリアル謎解きゲームを実施いたします。東京モノレールの沿線を巡りながら、「東京モノレール×LittleTwinStars×リアル謎解きゲーム」をお楽しみください。



１　東京モノレール×LittleTwinStars×リアル謎解きゲーム概要


（１）イベント名


　東京モノレール×LittleTwinStars×リアル謎解きゲーム


　～LittleTwinStarsとモノルンからの手紙の謎～



（２）開催期間


　２０２５年１１月１４日（金）～２０２６年２月２８日（土）


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【１０７日間】





（３）スポットエリア


　東京モノレール沿線施設



（４）参 加 費


　２,０００円（税込）



（５）販売部数


　３,０００部


　※ お一人様一会計２点まで。謎解きキットは無くなり次第終了





（６）キット内容


　ノベルティ（巾着W240mm×H300mm）、謎解き冊子（A5）、クリップペン、テナント割引券ご案内


　※ 巾着の中にキット類を入れて販売します。


先着1,000名様限定！

「謎解きゲーム」ご参加のお客さまに先着1,000名様限定で現在販売しているチャーム付きボールペン（赤・青）いずれか1本をプレゼント！


※ チャーム付きボールペン（赤・青）の色は選べません。


※ チャーム付きボールペン（赤・青）は販売箇所全体で先着1,000名様に限ります。





（７）発売箇所


　モノレール浜松町駅（定期券売り場）、羽田空港第２ターミナル駅（北口改札窓口※現金のみ）



（８）発売時間


　【モノレール浜松町駅】 ７：００～１９：３０　※ １１月１４日(金)のみ１１：００～１９：３０


　【羽田空港第2ターミナル駅】 初電から終電　　 ※ １１月１４日（金のみ１１：００～終電



（９）イベント内容


　・東京モノレール沿線を巡りながら謎を解いていく周遊型のリアル謎解きゲームです。


　・東京モノレールの公式キャラクター「モノルン」から託された2通の手紙の暗号を解き明かすた


　　め、探偵となったキキ＆ララとともに「トゥインクルツアー号」に乗って、各駅を巡り調査をする


　　という内容で物語が展開します。


　・ゲームは「キキのルート」「ララのルート」の2ルート構成で、それぞれのキャラクターにちなん


　　だ謎やストーリーで展開します。


　・謎は初心者でも安心して楽しめる難易度です。



（１０）参加方法


　１.モノレール浜松町駅または羽田空港第2ターミナル駅の販売場所で「謎解きキット(冊子)」を購入


　することで、ゲームに参加できます。


　２.モノレール浜松町駅からは「キキのルート」から、羽田空港第2ターミナル駅からは「ララのルー


　ト」でゲームがスタートします。


　３.謎を解く手がかりを探しながら、沿線施設にある謎解きスポットを探索し、キットの情報と現地の


　手がかりをあわせて謎を解いていきます。


　４.キャラクターとの会話やストーリーはLINE上で展開され、キキやララとの会話や、やり取りが楽し


　めます。両ルートをクリアし、最後の謎を解き明かすとゲームクリアとなります。



（１１）その他


・謎解きをクリアした参加者には、特典としてオリジナルスマートフォン壁紙をプレゼントします。


・本イベントの参加には、インターネットに接続が可能なスマートフォン等、LINEアプリが必要です。


１１月１５日（土）、１６日（日）は羽田空港第２ターミナル駅にて「謎解き」キットに加え、


「キキ＆ララ モノレール」オリジナルグッズ等を販売いたします。駅で販売していないグッズを特別価格にてご用意します。


【販売時間】１０：００～１５：００


【販売場所】羽田空港第２ターミナル　東京モノレール通路


※　詳細は、東京モノレール公式SNSでご案内します。



２　「リトルツインスターズ 星空の旅」フォトスポット開催


リトルツインスターズ誕生50周年のお祝いとしてフォトスポットを設置します。


【設置場所】


　羽田空港第３ターミナル駅（浜松町方面ホーム待合室）



【期　　 間】　


　２０２５年１１月１日（土）～１２月２４日（水）



【開催時間】


　初電～終電





3 「キキ＆ララ モノレール」 トゥインクルツアー編成（運行中）


　２０２１年１１月からオリジナルラッピングで運行している「キキ＆ララ モノレール」トゥインクルツアー編成の車内は四季がテーマ。イルカさんやペンギンさん等のキキ＆ララの珍しいおともだちも登場して、それぞれの季節の装飾(１号車＝春、２号車＝夏、５号車＝秋、６号車＝冬)を彩ります。車内には「星型（２種類）」「月型」のオリジナルつり革を設置しています。ぜひ探してみてください。


※ 以下の写真はトゥインクルツアー編成の車内。



【車内】春：1号車




夏：２号車




秋：５号車




冬：６号車




　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊写真・デザインは全てイメージです。


【注意事項】


・キットには乗車券は付いていません。別途、交通費が必要となります。


・「謎解きゲーム」の内容や時間などは予告なく変更・中止となる場合があります。実施状況やキット販売情報等については、東京モノレール公式X(https://twitter.com/tokyo_mono1964)にてご確認ください。


・「謎解きゲーム」への参加や撮影、商品をお買い求めの際は一旦下車し、乗車時には再度きっぷをお求めください。（途中下車はできません。）


・土日祝日には、「東京モノレール沿線お散歩1dayパス」や【モバイルSuica限定】「モノレール＆都区内パス」もご利用ください。


・駅・車内での写真撮影の際には、周囲の方にご配慮ください。


・歩きながらの謎解きやスマートフォンの操作は大変危険ですので、おやめください。



東京モノレールお客さまセンター　０５０-２０１６-１６４０ ＜受付時間　１０:００～１７:００＞


東京モノレールホームページ　http://www.tokyo-monorail.co.jp/(https://www.tokyo-monorail.co.jp/)



東京モノレールは、２０２５年１１月１日より、路線愛称「東京パノラマライン」を導入します。



羽田に着いた瞬間から旅のワクワク感をお届けするノリモノヘ。


車窓いっぱいに広がる絶景と東京の魅力を感じながら“走る体験スポット”として進化しています。