東京モノレール×LittleTwinStars×リアル謎解きゲームを開催　　　～LittleTwinStarsとモノルンからの手紙の謎～

東京モノレール株式会社

東京モノレール株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：宮田 久嗣、以下「東京モノレール」)は、リアル謎解きゲームを使ったプロモーションを提案する株式会社ハレガケ（本社：東京都豊島区、代表取締役：黒田 洋介、以下「ハレガケ」）と、東京モノレールとコラボレーションしている株式会社サンリオのキャラクター「LittleTwinStars」を起用した周遊型のリアル謎解きゲームを実施いたします。東京モノレールの沿線を巡りながら、「東京モノレール×LittleTwinStars×リアル謎解きゲーム」をお楽しみください。

１ 東京モノレール×LittleTwinStars×リアル謎解きゲーム概要

ノベルティ【巾着】

（１）イベント名

東京モノレール×LittleTwinStars×リアル謎解きゲーム

～LittleTwinStarsとモノルンからの手紙の謎～

（２）開催期間

２０２５年１１月１４日（金）～２０２６年２月２８日（土）

【１０７日間】

（３）スポットエリア

東京モノレール沿線施設

（４）参 加 費

２,０００円（税込）

（５）販売部数

３,０００部

※ お一人様一会計２点まで。謎解きキットは無くなり次第終了

（６）キット内容

ノベルティ（巾着W240mm×H300mm）、謎解き冊子（A5）、クリップペン、テナント割引券ご案内

※ 巾着の中にキット類を入れて販売します。

先着1,000名様限定！

「謎解きゲーム」ご参加のお客さまに先着1,000名様限定で現在販売しているチャーム付きボールペン（赤・青）いずれか1本をプレゼント！

※ チャーム付きボールペン（赤・青）の色は選べません。

※ チャーム付きボールペン（赤・青）は販売箇所全体で先着1,000名様に限ります。

チャーム付きボールペン

（７）発売箇所

モノレール浜松町駅（定期券売り場）、羽田空港第２ターミナル駅（北口改札窓口※現金のみ）

（８）発売時間

【モノレール浜松町駅】 ７：００～１９：３０ ※ １１月１４日(金)のみ１１：００～１９：３０

【羽田空港第2ターミナル駅】 初電から終電 ※ １１月１４日（金のみ１１：００～終電

（９）イベント内容

・東京モノレール沿線を巡りながら謎を解いていく周遊型のリアル謎解きゲームです。

・東京モノレールの公式キャラクター「モノルン」から託された2通の手紙の暗号を解き明かすた

め、探偵となったキキ＆ララとともに「トゥインクルツアー号」に乗って、各駅を巡り調査をする

という内容で物語が展開します。

・ゲームは「キキのルート」「ララのルート」の2ルート構成で、それぞれのキャラクターにちなん

だ謎やストーリーで展開します。

・謎は初心者でも安心して楽しめる難易度です。

（１０）参加方法

１.モノレール浜松町駅または羽田空港第2ターミナル駅の販売場所で「謎解きキット(冊子)」を購入

することで、ゲームに参加できます。

２.モノレール浜松町駅からは「キキのルート」から、羽田空港第2ターミナル駅からは「ララのルー

ト」でゲームがスタートします。

３.謎を解く手がかりを探しながら、沿線施設にある謎解きスポットを探索し、キットの情報と現地の

手がかりをあわせて謎を解いていきます。

４.キャラクターとの会話やストーリーはLINE上で展開され、キキやララとの会話や、やり取りが楽し

めます。両ルートをクリアし、最後の謎を解き明かすとゲームクリアとなります。

（１１）その他

・謎解きをクリアした参加者には、特典としてオリジナルスマートフォン壁紙をプレゼントします。

・本イベントの参加には、インターネットに接続が可能なスマートフォン等、LINEアプリが必要です。

１１月１５日（土）、１６日（日）は羽田空港第２ターミナル駅にて「謎解き」キットに加え、

「キキ＆ララ モノレール」オリジナルグッズ等を販売いたします。駅で販売していないグッズを特別価格にてご用意します。

【販売時間】１０：００～１５：００

【販売場所】羽田空港第２ターミナル 東京モノレール通路

※ 詳細は、東京モノレール公式SNSでご案内します。

２ 「リトルツインスターズ 星空の旅」フォトスポット開催

リトルツインスターズ誕生50周年のお祝いとしてフォトスポットを設置します。

【設置場所】

羽田空港第３ターミナル駅（浜松町方面ホーム待合室）

【期 間】

２０２５年１１月１日（土）～１２月２４日（水）

【開催時間】

初電～終電

フォトスポット

3 「キキ＆ララ モノレール」 トゥインクルツアー編成（運行中）

２０２１年１１月からオリジナルラッピングで運行している「キキ＆ララ モノレール」トゥインクルツアー編成の車内は四季がテーマ。イルカさんやペンギンさん等のキキ＆ララの珍しいおともだちも登場して、それぞれの季節の装飾(１号車＝春、２号車＝夏、５号車＝秋、６号車＝冬)を彩ります。車内には「星型（２種類）」「月型」のオリジナルつり革を設置しています。ぜひ探してみてください。

※ 以下の写真はトゥインクルツアー編成の車内。

【車内】春：1号車

夏：２号車

秋：５号車

冬：６号車

＊写真・デザインは全てイメージです。

【注意事項】

・キットには乗車券は付いていません。別途、交通費が必要となります。

・「謎解きゲーム」の内容や時間などは予告なく変更・中止となる場合があります。実施状況やキット販売情報等については、東京モノレール公式X(https://twitter.com/tokyo_mono1964)にてご確認ください。

・「謎解きゲーム」への参加や撮影、商品をお買い求めの際は一旦下車し、乗車時には再度きっぷをお求めください。（途中下車はできません。）

・土日祝日には、「東京モノレール沿線お散歩1dayパス」や【モバイルSuica限定】「モノレール＆都区内パス」もご利用ください。

・駅・車内での写真撮影の際には、周囲の方にご配慮ください。

・歩きながらの謎解きやスマートフォンの操作は大変危険ですので、おやめください。

東京モノレールお客さまセンター ０５０-２０１６-１６４０ ＜受付時間 １０:００～１７:００＞

東京モノレールホームページ http://www.tokyo-monorail.co.jp/(https://www.tokyo-monorail.co.jp/)

本件に関する報道関係者様からのお問い合わせ先

東京モノレール株式会社 運輸営業本部 マーケティンググループ

TEL０３-５４７０-３８２９ ＜平日（月～金）９:００～１８:００＞

※本件は、ときわクラブ、丸の内記者クラブ、ＪＲ記者クラブにお届けしております。

東京モノレールは、２０２５年１１月１日より、路線愛称「東京パノラマライン」を導入します。

羽田に着いた瞬間から旅のワクワク感をお届けするノリモノヘ。

車窓いっぱいに広がる絶景と東京の魅力を感じながら“走る体験スポット”として進化しています。