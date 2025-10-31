東京モノレール×LittleTwinStars×リアル謎解きゲームを開催 ～LittleTwinStarsとモノルンからの手紙の謎～
東京モノレール株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：宮田 久嗣、以下「東京モノレール」)は、リアル謎解きゲームを使ったプロモーションを提案する株式会社ハレガケ（本社：東京都豊島区、代表取締役：黒田 洋介、以下「ハレガケ」）と、東京モノレールとコラボレーションしている株式会社サンリオのキャラクター「LittleTwinStars」を起用した周遊型のリアル謎解きゲームを実施いたします。東京モノレールの沿線を巡りながら、「東京モノレール×LittleTwinStars×リアル謎解きゲーム」をお楽しみください。
１ 東京モノレール×LittleTwinStars×リアル謎解きゲーム概要
ノベルティ【巾着】
（１）イベント名
東京モノレール×LittleTwinStars×リアル謎解きゲーム
～LittleTwinStarsとモノルンからの手紙の謎～
（２）開催期間
２０２５年１１月１４日（金）～２０２６年２月２８日（土）
【１０７日間】
表
（３）スポットエリア
東京モノレール沿線施設
（４）参 加 費
２,０００円（税込）
（５）販売部数
３,０００部
※ お一人様一会計２点まで。謎解きキットは無くなり次第終了
裏
（６）キット内容
ノベルティ（巾着W240mm×H300mm）、謎解き冊子（A5）、クリップペン、テナント割引券ご案内
※ 巾着の中にキット類を入れて販売します。
先着1,000名様限定！
「謎解きゲーム」ご参加のお客さまに先着1,000名様限定で現在販売しているチャーム付きボールペン（赤・青）いずれか1本をプレゼント！
※ チャーム付きボールペン（赤・青）の色は選べません。
※ チャーム付きボールペン（赤・青）は販売箇所全体で先着1,000名様に限ります。
チャーム付きボールペン
（７）発売箇所
モノレール浜松町駅（定期券売り場）、羽田空港第２ターミナル駅（北口改札窓口※現金のみ）
（８）発売時間
【モノレール浜松町駅】 ７：００～１９：３０ ※ １１月１４日(金)のみ１１：００～１９：３０
【羽田空港第2ターミナル駅】 初電から終電 ※ １１月１４日（金のみ１１：００～終電
（９）イベント内容
・東京モノレール沿線を巡りながら謎を解いていく周遊型のリアル謎解きゲームです。
・東京モノレールの公式キャラクター「モノルン」から託された2通の手紙の暗号を解き明かすた
め、探偵となったキキ＆ララとともに「トゥインクルツアー号」に乗って、各駅を巡り調査をする
という内容で物語が展開します。
・ゲームは「キキのルート」「ララのルート」の2ルート構成で、それぞれのキャラクターにちなん
だ謎やストーリーで展開します。
・謎は初心者でも安心して楽しめる難易度です。
（１０）参加方法
１.モノレール浜松町駅または羽田空港第2ターミナル駅の販売場所で「謎解きキット(冊子)」を購入
することで、ゲームに参加できます。
２.モノレール浜松町駅からは「キキのルート」から、羽田空港第2ターミナル駅からは「ララのルー
ト」でゲームがスタートします。
３.謎を解く手がかりを探しながら、沿線施設にある謎解きスポットを探索し、キットの情報と現地の
手がかりをあわせて謎を解いていきます。
４.キャラクターとの会話やストーリーはLINE上で展開され、キキやララとの会話や、やり取りが楽し
めます。両ルートをクリアし、最後の謎を解き明かすとゲームクリアとなります。
（１１）その他
・謎解きをクリアした参加者には、特典としてオリジナルスマートフォン壁紙をプレゼントします。
・本イベントの参加には、インターネットに接続が可能なスマートフォン等、LINEアプリが必要です。
１１月１５日（土）、１６日（日）は羽田空港第２ターミナル駅にて「謎解き」キットに加え、
「キキ＆ララ モノレール」オリジナルグッズ等を販売いたします。駅で販売していないグッズを特別価格にてご用意します。
【販売時間】１０：００～１５：００
【販売場所】羽田空港第２ターミナル 東京モノレール通路
※ 詳細は、東京モノレール公式SNSでご案内します。
２ 「リトルツインスターズ 星空の旅」フォトスポット開催
リトルツインスターズ誕生50周年のお祝いとしてフォトスポットを設置します。
【設置場所】
羽田空港第３ターミナル駅（浜松町方面ホーム待合室）
【期 間】
２０２５年１１月１日（土）～１２月２４日（水）
【開催時間】
初電～終電
フォトスポット
3 「キキ＆ララ モノレール」 トゥインクルツアー編成（運行中）
２０２１年１１月からオリジナルラッピングで運行している「キキ＆ララ モノレール」トゥインクルツアー編成の車内は四季がテーマ。イルカさんやペンギンさん等のキキ＆ララの珍しいおともだちも登場して、それぞれの季節の装飾(１号車＝春、２号車＝夏、５号車＝秋、６号車＝冬)を彩ります。車内には「星型（２種類）」「月型」のオリジナルつり革を設置しています。ぜひ探してみてください。
※ 以下の写真はトゥインクルツアー編成の車内。
【車内】春：1号車
夏：２号車
秋：５号車
冬：６号車
＊写真・デザインは全てイメージです。
【注意事項】
・キットには乗車券は付いていません。別途、交通費が必要となります。
・「謎解きゲーム」の内容や時間などは予告なく変更・中止となる場合があります。実施状況やキット販売情報等については、東京モノレール公式X(https://twitter.com/tokyo_mono1964)にてご確認ください。
・「謎解きゲーム」への参加や撮影、商品をお買い求めの際は一旦下車し、乗車時には再度きっぷをお求めください。（途中下車はできません。）
・土日祝日には、「東京モノレール沿線お散歩1dayパス」や【モバイルSuica限定】「モノレール＆都区内パス」もご利用ください。
・駅・車内での写真撮影の際には、周囲の方にご配慮ください。
・歩きながらの謎解きやスマートフォンの操作は大変危険ですので、おやめください。
東京モノレールお客さまセンター ０５０-２０１６-１６４０ ＜受付時間 １０:００～１７:００＞
東京モノレールホームページ http://www.tokyo-monorail.co.jp/(https://www.tokyo-monorail.co.jp/)
本件に関する報道関係者様からのお問い合わせ先
東京モノレール株式会社 運輸営業本部 マーケティンググループ
TEL０３-５４７０-３８２９ ＜平日（月～金）９:００～１８:００＞
東京モノレールは、２０２５年１１月１日より、路線愛称「東京パノラマライン」を導入します。
羽田に着いた瞬間から旅のワクワク感をお届けするノリモノヘ。
車窓いっぱいに広がる絶景と東京の魅力を感じながら“走る体験スポット”として進化しています。