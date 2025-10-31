『STORY』12月号は、創刊23周年記念号！ファッション大特集は、年末のご褒美に楽しみたい″私のため″のオシャレ。別冊付録「ジュエリー＆ウォッチ図鑑」も

〈TOPIC１.〉ファッション大特集は、"年末くらい、好きなオシャレしてキラキラしようよ！"

仕事復帰や部署異動、子どもの受験、体の揺らぎ……。日々いろんなことを抱えながら、今年も頑張った自分へ。年末のイベントラッシュは、好きなファッションに身を包んで、1年をご機嫌に締めくくりませんか？ ミニ丈×ロングブーツで忘年ランチ、背中見せトップス×ひとくせインナーで高級寿司屋、ヒール×グレータイツで夜時間など。普段は少し気が引ける、でも本当は着たいアイテムを、品よく素敵に着こなすアイディアが満載です。

〈TOPIC２.〉別冊付録"私が「ブレイク！」する’26年のジュエリー＆ウォッチ図鑑"

仕事も育児も、自分の時間も。ライフステージを軽やかにステップアップする大人の女性にふさわしい、ジュエリー＆ウォッチをたっぷりお届け。人気占い師・真木あかりさん監修の"運気を味方につける"ハッピージュエリーにも注目です。

〈TOPIC３.〉俳優ソン・ジュンギさん、ドラマの彼と素顔の彼と

韓国を代表するトップスター、ソン・ジュンギさんが14年ぶりの来日！2016年以降、初の恋愛ドラマへの挑戦に際し、「これまでで一番自分に近い」と感じた過去作の役柄や、"防腐剤美貌"とも呼ばれる美肌の秘訣、そして新たなステージに踏み出す胸の内まで、たっぷりと語っていただきました。

〈TOPIC４.〉「超絶男子図鑑」には、大橋和也さんが登場

今回は、なにわ男子から大橋和也さんが登場。グループを明るく引っ張るムードメーカーでありながら、俳優としても活躍の幅を広げる大橋さん。バラエティで見せる天真爛漫な笑顔の奥にある、素顔や想いに迫りました。

『STORY』2025年12月号

発売日:2025年10月31日(金)

価格：特別定価1,060円（税込み）

