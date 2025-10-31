【大阪工業大学】万博で好評、産学連携で開発したジェラート　11月1日から、ＫＩＴＴＥ大阪でも期間限定販売

学校法人常翔学園

大阪工業大学（学長：井上晋）専門職大学院知的財産研究科の長谷川研究室のゼミ生が産学連携活動により開発したオリジナルジェラートが大阪・関西万博のイタリア館前のジェラート店で販売され、好評を博しました。このジェラートが11 月1日から14日まで※1、大阪市北区のショッピングモール「ＫＩＴＴＥ大阪」2階の＠ＪＰ Ｃａｆｅ（アットジェイピーカフェ）でも販売されます。

【本件のポイント】

● 実践活動を通じて経営を学ぶ学生がゼミ活動でオリジナルジェラートを開発

● 大阪・関西万博のイタリア館前で販売した商品をＫＩＴＴＥ大阪の＠ＪＰ Ｃａｆｅでも販売

万博で販売し、ＫＩＴＴＥ大阪＠ＪＰ Ｃａｆｅでも販売するイタリア産ブラッドオレンジ入りジェラート

長谷川研究室では、実践活動を通じて経営を学ぶゼミ活動を行っています。今年度は「地域創生・健康・美味しい」をテーマに掲げ、IIAC Japan（イタリア国際カフェテイスティング協会 日本支部）と連携して、オリジナルジェラートの開発と販売に挑戦しました。

ジェラートの基本コンセプトは「大阪産の食材を使った地域振興」とし、更に「おいしい・健康」も目標としました。学生たちはアクティブラーニングの講義などで培った主体性、問題解決能力、コミュニケーション能力やプロジェクトマネジメントのスキル、経営学に関する知識などを駆使し、チームで製品コンセプト開発や材料選び、レシピ設計を行いました。

IIAC Japanのアドバイスを受けながら製品化に向けて調整し、万博会場で10月12・13日に販売。10月17日～19日には、本学の学園祭「城北祭」の模擬店で販売し、約800個を完売しました。

今回、このジェラートが地域情報発信や各地特産品販売を手掛けているＫＩＴＴＥ大阪2階の＠ＪＰ Ｃａｆｅでも販売されることになりました。

ジェラートには、キルギス共和国のエスパルセットというハーブの花のみつを原料にした「大阪工大監修はちみつ」（学内などで販売中）も使用。このはちみつは摂取すると、血管がしなやかになることを本学の医食工連携プロジェクトが見いだしています※2。

※1数量限定のため、なくなり次第、販売を終了します

※2特許出願中（特願2022-119944、名称：血圧又は動脈機能の改善用組成物）