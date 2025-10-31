ベストセラー塗り絵アーティスト、ジョハンナ「花」塗り絵の最新作『ワンダフルフラワーズ～野花を彩るぬりえブック～』11月発売
グラフィック社は、書籍『ワンダフルフラワーズ～野花を彩るぬりえブック～』を、2025年11月に発売いたします。
『ワンダフルフラワーズ』書影
『ひみつの花園』をはじめ、世界で大人気のぬり絵作家ジョハンナ・バスフォードによる待望の花ぬり絵の新作！
今回のテーマは「野花」。野原で見かける花々が、ジョハンナの繊細なタッチで描かれます。中には実際には存在していない架空の花も登場！ ところどころには個性豊かな生き物たちも登場し、型にはまらない、自分らしい塗り絵を楽しめる一冊です。
＜本書イメージ＞
＜著者プロフィール＞
ジョハンナ・バスフォード
手描きにこだわった緻密なペン画が特徴のイラストレーター。スコットランド、ダンディーにあるDuncan of Jordanstone College of Art & Designで学び、現在は田園地帯にある自宅兼アトリエで絵を描いている。『ひみつの花園』『海の楽園』『フラワーズ』（すべてグラフィック社刊）をはじめ多くの塗り絵ブックを生み、世界中で巻き起こった“大人の塗り絵”ブームのきっかけを作った。イギリスの砂糖菓子“Sugar Mice”、 花のティーカップ、牡丹、マルハナバチが好き。
＜書籍情報＞
『ワンダフルフラワーズ』書影
書名：ワンダフルフラワーズ～野花を彩るぬりえブック～
著者：ジョハンナ・バスフォード
発売日：2025年11月
仕様：B4変 並製 総80頁
定価：1,650円（10%税込）
ISBN：978-4-7661-4116-0
Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4766141164/
楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18414438/
＜好評「ひみつの花園」シリーズ＞
●マジカルワールド 驚きいっぱいのぬりえブック
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000473.000084584.html
●ワンダーズ おとぎの国のぬりえブック
https://www.graphicsha.co.jp/detail.html?p=44090
●フラワーズ 花を彩るぬりえブック
https://www.graphicsha.co.jp/detail.html?p=38310
【書籍に関するお問い合わせ】
株式会社グラフィック社
〒102-0073 東京都千代田区九段北1-14-17
ホームページ：https://www.graphicsha.co.jp/
X：https://x.com/Gsha_design/
Instagram：https://www.instagram.com/graphic_sha/
Facebook：https://www.facebook.com/graphicsha/