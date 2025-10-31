ベストセラー塗り絵アーティスト、ジョハンナ「花」塗り絵の最新作『ワンダフルフラワーズ～野花を彩るぬりえブック～』11月発売

株式会社グラフィック社

グラフィック社は、書籍『ワンダフルフラワーズ～野花を彩るぬりえブック～』を、2025年11月に発売いたします。

『ワンダフルフラワーズ』書影『ひみつの花園』をはじめ、世界で大人気のぬり絵作家ジョハンナ・バスフォードによる待望の花ぬり絵の新作！

今回のテーマは「野花」。野原で見かける花々が、ジョハンナの繊細なタッチで描かれます。中には実際には存在していない架空の花も登場！ ところどころには個性豊かな生き物たちも登場し、型にはまらない、自分らしい塗り絵を楽しめる一冊です。

＜本書イメージ＞

＜著者プロフィール＞

ジョハンナ・バスフォード

手描きにこだわった緻密なペン画が特徴のイラストレーター。スコットランド、ダンディーにあるDuncan of Jordanstone College of Art & Designで学び、現在は田園地帯にある自宅兼アトリエで絵を描いている。『ひみつの花園』『海の楽園』『フラワーズ』（すべてグラフィック社刊）をはじめ多くの塗り絵ブックを生み、世界中で巻き起こった“大人の塗り絵”ブームのきっかけを作った。イギリスの砂糖菓子“Sugar Mice”、 花のティーカップ、牡丹、マルハナバチが好き。

＜書籍情報＞

『ワンダフルフラワーズ』書影

書名：ワンダフルフラワーズ～野花を彩るぬりえブック～

著者：ジョハンナ・バスフォード

発売日：2025年11月

仕様：B4変 並製 総80頁

定価：1,650円（10%税込）

ISBN：978-4-7661-4116-0

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4766141164/

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18414438/

