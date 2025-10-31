【万平ホテル】スイートルーム限定、FEILERコラボ第3弾を含む特別ハンパーが楽しめる　「クリスマスギフトハンパー付き宿泊プラン」予約開始

写真拡大 (全2枚)

株式会社万平ホテル

「クリスマスギフトハンパー付き宿泊プラン」イメージ

万平ホテル（所在地：長野県北佐久郡軽井沢町、総支配人：佐々木一郎）は、2025年10月31日（金）より、バスケットに当ホテルのクリスマスグッズをまとめた特別なハンパーがセットになったスイートルーム限定の「クリスマスギフトハンパ―付き宿泊プラン」の予約受付を開始いたします。



当宿泊プランでは、スイートルームでのご宿泊に加え、計4品のグッズを詰め合わせたハンパーをお部屋にご用意いたします。FEILERとのコラボレーション第 3 弾となるオリジナルハンカチをはじめ、クリスマス限定パッケージの紅茶缶やくるみのビターキャラメルサンド、そして万平ホテルオリジナルシュトーレンを詰め合わせたハンパーをお届け。また、ご夕食には、メインダイニングルームにてクリスマス特別ディナーコースを。リースに見立てた鹿肉のローストやパイで閉じ込めた熱々のクラムチャウダーなど、シェフが趣向を凝らしたお料理の数々をご堪能いただけます。



軽井沢の静寂と華やぎが共存するこの季節、万平ホテルからの贈り物とともにクラシックなクリスマスをぜひお楽しみください。



■「クリスマスギフトハンパー付き宿泊プラン」について


お持ち帰りいただけるバスケットに、FEILERとのコラボハンカチや万平ホテルオリジナルシュトーレンなどを詰め合わせた、クリスマス期間限定ギフトハンパ-付き宿泊プラン。ご夕食には、クリスマス特別ディナーコースで、季節の味覚を取り入れた華やかなお料理の数々をお楽しみいただけます。スイートルームで過ごす、贅沢な冬のひとときをぜひご堪能ください。



【クリスマスギフトハンパ―の中身】


・FEILERコラボレーション・オリジナルハンカチ新作


・万平ホテルオリジナルシュトーレン


・くるみのビターキャラメルサンド（クリスマス限定パッケージ）


・紅茶［オリジナルブレンド］（クリスマス限定パッケージ）


＊バスケットもお持ち帰りいただけます





「クリスマスギフトハンパー」イメージ

「クリスマスディナー」コースメニュー】


＜前菜＞ほうれん草と軽井沢ベーコンのキッシュ


＜セカンド前菜＞信州産鹿肉のロースト　赤ワインソース


＜スープ＞パイ生地で閉じ込めた蛤のクラムチャウダー


＜お魚料理＞ハーブ香るメバル　軽井沢産アメーラトマトとケイパーのナージュ仕立て


＜お肉料理＞信州プレミアム和牛の低温調理　グレイビーソース


＜デザート＞ブッシュドノエル




「クリスマスギフトハンパー付き宿泊プラン」概要


・予約期間：2025年10月31日(金)～12月24日（水）


・宿泊期間：2025年12月6日（土）～12月25日（木）


・料金： 1 名様131,612 円～（2 名様1 室ご利用時）　※部屋タイプ、日程により変動あり


・内容：


＊万平スイート（91平方メートル ）、愛宕スイート（80平方メートル ）、碓氷スイート（90平方メートル ）いずれかでのご宿泊


＊客室にてクリスマスギフトハンパーのご用意


＊メインダイニングルームでのご夕食「クリスマスディナー」コース


＊メインダイニングルームでのご朝食「アメリカンブレックファスト」


※数量限定になりますので、売り切れ次第、販売終了とさせていただきます。


※上記はサービス料・消費税込みの料金です。


※愛宕館は別途入湯税を申し受けます。



【詳細・お問い合わせ】


・電話：0267-42-1234　


・オンライン：https://www.mampei.co.jp/news/1004