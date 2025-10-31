MAISON HAYNIよりコラボバッグ登場｜モードなデザインに加えて、実用性もあるプロダクト2種を発売

株式会社HAYNI

バッグ・ジュエリーブランドを展開する株式会社HAYNI（本社：大阪市淀川区、代表取締役：上間亜希子、以下HAYNI）は、ジュエリーブランド "emun jewelry" ディレクター Saoriとのコラボレーションバッグ「 Calmea maron カルメマロン 」「Calmea noir カルメノワール」の2種を2025年11月1日(20時)より発売開始致します。

Calmea maron カルメマロン

Saori×MAISON HAYNIコラボ「Calmea」シリーズ

Calmeanoir カルメノワール

「年齢を重ねて、ファストブランドの物よりも、そのモノ自体の素材や背景、制作に拘りを持つプロダクトに魅力を感じ、自分自身もその様な物作りをしていきたいと思っていた所、同じ熱量のHAINYさんからお話しを頂いたのがきっかけです（Saori）」

SaoriさんとMAISON HAYNIの思いが合致したバッグが出来上がりました。

モードなデザインに加えて、実用性もあるプロダクトを。

毎日使うのにふさわしい心地よいバランス感を最大限に突き詰め、デザイン性と使い勝手と持つ喜びを具現化させました。様々なシーンで使える、毎日の相棒になりそうなバッグです。

【上質素材】

カルメマロン：柔らかく馴染みの良い本革スエードに、黒の本革を組み合わせ、柔和でありながらシャープさも併せ持つ仕上がりに。

カルメノワール：ハリがありつつもしなやかでやわらかい本革を採用しました。ほどよいつや感を湛え、黒でも圧迫感なくのっぺりと見えません。

いずれも内装には、丈夫で手触りのよい人工皮革スエードを選びました。素材の質感が際立つ、上品で穏やかな佇まいです。

【こだわりはワンハンドルベルト】

容量が充分ある本体に、幅感にこだわったハンドルで洗練度アップ。細すぎず太すぎずの理想のバランスに。手に持っても腕や肩にかけてもおしゃれに馴染む、扱いやすいハンドルです。

【しっかり入る】

ほどよいサイズ感で、長財布、スマホ、小物類、ペットボトルなど、必需品がしっかり収まります。

【内ポケット】

シンプルなポケットを3つご用意しています。細かいものを収めるのにぴったりです。

Saori（emunjewelry director / freelance PR）：

1987年 大阪府出身。服飾専門学校卒業後、アパレルショップスタッフ、ブランドデザイナーアシスタントを経て自身のハンドメイドアクセサリーブランドを立ち上げる。出産・子育てを通し仕事と両立していく経験を経て、ブランドと共に成長。様々なシーンで変化をしていく自分達の様に瞬間のひらめきや感性を大切に、自由に変化を楽しむという想いでジュエリーブランド"emun jewelry"に至る。

2022年に夫がアパレル販売製造事業THE storeを立ち上げ、堀江にアトリエを構える。

Saoriさん&MAISON HAYNIコラボ Calmea maron カルメマロン

\26,400(税込)

送料無料

販売日時：2025年11月1日20時～

販売サイト：HAYNI公式ストア

https://www.hayni.jp/c/item/maison-calmeamaron

発売を記念して11/1(20時)よりHAYNI公式ストア会員限定早割2,000円オフクーポン配布

詳細・ご購入はこちら :https://www.hayni.jp/c/item/maison-calmeamaron

Saoriさん&MAISON HAYNIコラボ Calmea noir カルメノワール

\26,400(税込)

送料無料

販売日時：2025年11月1日20時～

販売サイト：HAYNI公式ストア

https://www.hayni.jp/c/item/maison-calmeanoir

発売を記念して11/1(20時)よりHAYNI公式ストア会員限定早割2,000円オフクーポン配布

詳細・ご購入はこちら :https://www.hayni.jp/c/item/maison-calmeanoir

MAISON HAYNIとは

変わり続ける時代の中で、自分の“好き”に耳を澄まし、自分の"選択"で可能性を無限大にする



手にした瞬間の心地よさ、時間とともに深まる美しさ。

素材にも仕立てにも誠実に向き合い、つくる人・使う人・環境がやさしくつながる。

それぞれの感性と選択を尊重しながら、共に新しい可能性を紡いでいく--MAISON HAYNIはそんな想いから生まれたバッグブランドです。

MAISON HAYNI Philosophy(https://www.hayni.jp/s/maisonhayni.html)

HAYNIについて

HAYNI（ヘイニ）は、2015年にマンションの一室からスタートした大人の女性のためのバッグブランドです。創業者の上間亜希子は、当時2歳の一人娘を抱えシングルマザーになったタイミングでブランドを立ち上げました。仕事と子育てを両立する生活の中で感じた、多くの女性が抱える課題を解決するため、「どうすれば、この状況を華麗にこなすことが可能か？」をミッションに掲げています。

大容量でも品があって女性らしい、高見えだけど手の届くコストパフォーマンスにこだわり、大人女性の日常に寄り添うバッグを提案。現在、国内外のECサイト8店舗を展開し、2022年11月にはニューヨーク・ブルックリンでの展示・販売も実現しています。

姉妹ブランドの「Ops.（オプス）」は2016年に誕生したジュエリー＆アクセサリーブランドで、忙しい大人女性のために、シンプルながら"ひとくせ"あるデザインで、身につける人のアイデンティティを映し出すアイテムを展開しています。

株式会社HAYNI 概要

- 会社名：株式会社HAYNI（ヘイニ）- 本社：〒532-0001 大阪市淀川区十八条3-9-35- 代表者：上間亜希子- 創業：2015年3月- 設立：2017年4月

公式ストア

https://www.hayni.jp/

https://ops-official.com/

HAYNI 公式 Instagram

https://www.instagram.com/bag_hayni/

@bag_hayni

#hayni

HAYNI 公式 LINE

https://page.line.me/616ypskt?openQrModal=true

