外貨定期預金のお預入期間追加について

平素は大和ネクスト銀行をご利用いただきありがとうございます。

2025年11月4日（火）より、大和ネクスト銀行が取り扱う外貨定期預金のお預入期間において、米ドル以外の通貨でも満期日指定方式を追加いたします。満期日指定方式を選択いただいた場合、1ヶ月以上1年未満の任意の日付を満期日に設定いただくことが可能です。満期日指定方式でのお預入れをご希望の場合は、大和証券の本・支店・営業所にてお申し込みください。





今回追加分は●表記。

※1：募集型を除きます。 ※2：シンガポールドル（SGD）・中国元（CNY）は、大和ネクスト銀行の取引サイト上で円普通預金からのお預入れはできません。 ※3：満期日指定方式は、1ヶ月以上1年未満の任意の日付を満期日に設定いただくことが可能です。お預入れをご希望の場合は、大和証券の本・支店・営業所にてお申し込みください。

◆ご留意事項

取扱開始日は、やむを得ない事由により、変更となる場合があります。この場合には、大和ネクスト銀行ウェブサイトにその旨を掲載いたします。

◆株式会社大和ネクスト銀行（代表取締役社長：下村直人）について

「“貯蓄から資産形成へ”の潮流の中、大和証券グループの銀行として、お客さまの資産形成ニーズに沿った商品・サービスを提供すること」および「銀行の公共的使命を全うするため、健全な業務運営、安定的な経営基盤の維持・強化に努め、社会からの揺るぎない信頼を確立すること」を経営方針として、2011年に開業した大和証券グループ本社が100%出資する銀行です。

以上