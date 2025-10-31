「マンションレビュー」2025年9月　全国中古マンション相場推移を発表

「不動産×WEB×ビッグデータ」の領域で、さまざまな不動産テックサービスを展開する株式会社ワンノブアカインド(本社：東京都港区、代表取締役社長：川島 直也、以下当社)は、当社が運営しているマンション情報サイト「マンションレビュー」の保有データを元に、全国の2025年9月の中古マンション相場を調査。坪単価をベースに70㎡での価格に換算した「中古マンション価格」*1について、10年前・5年前・3年前・前年からの推移を都道府県別・エリアごとにまとめましたので、発表いたします。

■首都圏主要エリア＜10年前比較（2015年9月）＞・都県単位1位 ：「東京都」＋100.8%・エリア単位１位：「都心5区エリア(千代田区・中央区・港区・新宿区・渋谷区)」＋156.3％＜5年前比較（2020年9月）＞・都県単位1位 ：「東京都」＋81.5％・エリア単位1位：「都心5区エリア(千代田区・中央区・港区・新宿区・渋谷区)」＋118.9％＜3年前比較（2022年9月）＞・都県単位1位 ：「東京都」＋55.0％・エリア単位1位：「都心5区エリア(千代田区・中央区・港区・新宿区・渋谷区)」＋96.9％＜1年前比較（2024年9月）＞・都県単位1位 ：「東京都」＋29.8％・エリア単位1位：「都心5区エリア(千代田区・中央区・港区・新宿区・渋谷区)」＋38.5％■47都道府県別※2025年9月の販売件数*2が50件未満の県は、算出根拠となるデータ数が少ないため下記対象から除外。＜10年前比較（2015年9月）＞・騰落率：1位「東京都」＋100.8%、2位「山梨県」＋95.5％＜5年前比較（2020年9月）＞・騰落率：1位「東京都」＋81.5％、2位「山梨県」＋60.3％＜3年前比較（2022年9月）＞・騰落率：1位「東京都」＋55.0％、2位「山梨県」＋39.1％＜1年前比較（2024年9月）＞・騰落率：1位「山梨県」＋43.9％、2位「長野県」＋29.9％*1 当社が保有する中古マンションの販売履歴データを元に「坪単価」を算出し、70㎡での価格に換算した推定価格。*2 当月(2025年9月)の販売件数。※2025年10月23日現在の自社データより算出。※本リリースは調査内容の一部を抜粋したものとなります。調査の全データは、以下URLのデータ集に掲載しております。※本リリースのデータをご利用いただく際は、引用元として【マンションレビュー調べ】と明記し、下記のリンクをご挿入ください。https://www.mansion-review.jp/■首都圏主要エリア 中古マンション相場推移(2015年9月～2025年9月)https://www.mansion-review.jp/pressrelease/detail/?id=250■47都道府県別 中古マンション相場推移(2015年9月～2025年9月)※2025年9月の対象件数が50件未満の県については、算出根拠となるデータ数が少ないため★をつけて掲載