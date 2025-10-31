ものづくりの現場を止めない KANAが、ついに楽天市場に登場

プレスリリース

報道関係者各位

2025年10月31日

片山チエン株式会社

～3万種類・300万点超を即日出荷！～ ものづくりの現場を止めない が、ついに楽天市場に登場

片山チエン株式会社（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：松井 保彦、URL：https://www.kana.co.jp）は、2025年10月21日より国内最大級のオンラインショッピングモール「楽天市場」に出店し、販売を開始いたしました。当社は「ＫＡＮＡ」ブランドのスプロケット・ローラチェーンなどエネルギー伝達商品を製造・販売しており、創業100年以上にわたり日本の産業基盤を支えてまいりました。常時3万種類・300万点以上の商品を在庫し、午後5時までのご注文は即日出荷。迅速かつ安定した供給体制により、多くの製造業・機械産業の現場から厚い信頼をいただいております。

楽天市場参入の狙い

これまで当社製品は Yahoo! JAPAN、Amazon、公式ＫＡＮＡオンラインショップを通じて提供してまいりましたが、今回の楽天市場店オープンにより、国内主要ECモールすべてで販売体制を確立しました。

楽天市場は 月間アクティブユーザー数5,700万人以上、年間流通総額6兆円規模 を誇る日本最大級のECモールです。その圧倒的な集客力を背景に、これまで接点の少なかった個人ユーザーや中小企業のお客様にもＫＡＮＡブランドを直接お届けできる環境が整いました。

近年、ものづくりの現場では「必要な時に必要な量をすぐに調達したい」というニーズが一層高まっています。当社はこれに応えるため、安定供給力と即納体制を武器に、EC販売のさらなる拡大を進めています。楽天市場という強力な販売チャネルを活用することで、利便性とアクセス性を高め、日本のものづくりの発展に寄与してまいります。

代表コメント

当社代表取締役・松井 保彦は次のように述べています。

「ＫＡＮＡブランドは、創業以来100年以上にわたり日本のものづくりを支えてまいりました。当社は“世界一安定供給を約束できるブランド”を掲げており、今回の楽天市場への出店は、お客様の立場に立って、オンラインにおいても“ものづくりの現場を止めないＫＡＮＡ”を実現するための大きな挑戦です。

今後も、より多くのお客様にとって身近で頼れる存在となれるよう、価値ある製品とサービスを提供し続けてまいります。」

今後の展望

今回の楽天市場出店は、当社のEC事業拡大に向けた重要な一歩です。今後は新しいパッケージ製品や小分け販売の展開、オンライン限定のキャンペーン企画なども計画しており、法人・個人を問わず幅広いお客様にご満足いただける体制を構築してまいります。

当社は「安定供給を行いお客様に満足と安心をおとどけします」をミッションに掲げ、これからもオンラインとオフラインを融合させた供給網を強化し、“ものづくりを止めないＫＡＮＡ”として新たな価値を創造していきます。

【片山チエン株式会社について】

「ＫＡＮＡ」ブランドのエネルギー伝達商品(スプロケット・ローラチェーン等)を製造、販売。3万種類、300万点以上の商品を常に在庫し、午後 5時までのご注文は当日に出荷 いたします。「安定供給を行いお客様に満足と安心をおとどけします」をミッションに新たな価値を創造し続けます。

