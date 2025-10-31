¥¢¥È¥é¥¹¥¿¥ïーÇò¶â¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¡Ö¹Á¶è·Ê´Ñ³¹¤Å¤¯¤ê¾Þ¾©Îå¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ
°°²½À®¥Ûー¥à¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÂçÏÂµ× ÍµÆó¡Ë¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥ïー¥ë¥É¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§·¬¸¶ ¿°ìÏº¡Ë¤¬»ö¶È¶¨ÎÏ¤·¤¿¥¢¥È¥é¥¹¥¿¥ïーÇò¶â¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¡¢2025Ç¯10·î1Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ö¹Á¶è·Ê´Ñ³¹¤Å¤¯¤ê¾Þ¾©Îå¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹Á¶è·Ê´Ñ³¹¤Å¤¯¤ê¾Þ¡×¤Ï¡¢ÎÉ¹¥¤Ê·Ê´Ñ¤Î·ÁÀ®¤Ë´Ø¤·¤Æ¸ùÀÓ¤Î¤¢¤Ã¤¿Ì±´Ö¤Î»ÜÀß¤ä³èÆ°¤òÉ½¾´¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·Ê´Ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤Î¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤ËÌ¥ÎÏ¤¢¤ë³¹¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢2011Ç¯ÅÙ¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¿³ºº°÷¥³¥á¥ó¥È
ÅÚÃÏ¤¬µ®½Å¤ÊÅÔ¿´¤Ë¤ÏÉßÃÏ°ìÇÕ¤ËÎ©¤Ä·úÊª¤ä¸ø³«¶õÃÏ¤È°ú¤´¹¤¨¤ËÍÆÀÑÎ¨¤Î´ËÏÂ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ó¥ë¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢¤³¤³¤ÏÉßÃÏ¤ÎÁ°ÌÌ¤ËÄãÁØ¤Î¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤È¥íー¥¿¥êー¼°¤Î¼Ö´ó¤»¤òÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ò¶¡¤Î¤³¤í¶á½ê¤Ë¤ÏÉßÃÏÊ½¤ÎÌçÈâ¤òÈ´¤±¤¿¾¯¤·Àè¤Ë²È²°¤Î¸¼´Ø¤òÇÛ¤·¤¿²È¤¬²¿¸®¤«¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤æ¤È¤ê¤¢¤ë¾¼ÏÂ¤Î·úÃÛ¤ËÄÌ¤¸¤ëÀß·×¤Ë¿´ÏÂ¤à¡£¶Å¤é¤·¤¿°Õ¾¢¤ò¸Ø¤é¤·¤²¤Ë¸ì¤ë½»Ì±¤Î¾Ð´é¤¬¤Þ¤Ö¤·¤¤¡£¼Ö´ó¤»¤Î¥ä¥Þ¥¶¥¯¥é¤¬¶áÎÙ¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ëÎ©ÇÉ¤ÊÌÚ¤Ë°é¤Ã¤¿»Ñ¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ç¹âÁØ¤Ë¤¹¤ëºÝ¤Ë¥»¥Ã¥È¥Ð¥Ã¥¯¤·¡¢ÇÛÃ£¼ÖÅù¤¬Ãæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ°ÜÆ°¤Ç¤¤ëÁ°Äí¤È¤·¡¢ÉßÃÏ·×²è¤È¤·¤ÆÄó°ÆÀ¤¬¹â¤¤¡£Ìç¹½¤¨¤Ë°²ÌîÀÐ¡Ê¤¢¤·¤Î¤¤¤·¡Ë¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¥·¥ó¥Ü¥ê¥Ã¥¯¤Ê¼ùÌÚ¤âµ¤»ý¤Á¤¬ÎÉ¤¯½»Âð³¹¤È¤·¤Æ¤ÎÉÊ³Ê¤ò¹â¤á¤ë¸ú²Ì¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤«¤é¸«¤¨¤ëº¸´±ÊÉ¤ËÉßÃÏ¤ÎÅÚ¤â¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢¹âÁØÉô¤Î³°ÊÉ¤Ë¤Ï¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯Ç»Ã¸¤ò³è¤«¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤µ¤ÈÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¤ò¹çÂÎ¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¼þÊÕ¤Îº£¸å¤Ø¤ÎÄó°Æ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
¢£¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ö¥¢¥È¥é¥¹¥¿¥ïーÇò¶â¥ì¥¸¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¡×³µÍ×
ËÜ·×²èÃÏ¤Ï¡¢ÃÏ²¼Å´Çò¶â¹âÎØ±Ø»ê¶á¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¾¦Å¹³¹¤ä¸Í·ú½»Âð¤¬º®ºß¤¹¤ë¹âÌ©ÅÙ¤Ê³¹ÊÂ¤ß¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÔ»ÔÅª¤Ê´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³¹ÊÂ¤ß¤Ë¡Ö¹¤¬¤ê¡×¤È¡Ö±ü¹Ô¤¡×¤ò¤â¤¿¤é¤¹½»Âð¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÉßÃÏ¤Î·Á¾õ¤ò³è¤«¤·¡¢Á°ÌÌÆ»Ï©Â¦¤Ë¤ÏÄãÁØ¤Î¥²ー¥È¤äÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì¤ò¡¢±üÂ¦¤Ë¤Ï¹âÁØ½»¸Í¤òÇÛÃÖ¡£Î¾¼Ô¤ò·Ò¤°¥¢¥×¥íー¥Á¥³¥ê¥Éー¤È¼ÖÎ¾²óÅ¾¥¹¥Úー¥¹¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³«Êü´¶¤È±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ë¶õ´Ö¹½À®¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º¸¡§ÉßÃÏ¤Î±ü¹Ô¤ò³è¤«¤·Ž¤Á°ÌÌÆ»Ï©¤ØÇÛÎ¸¤·¤¿·úÊªÇÛÃÖ¡¡±¦¡§·Ò¤®¶õ´Ö¤ò³è¤«¤·¤¿¥³¥ê¥Éー¤È¼ÖÎ¾²óÅ¾¥¹¥Úー¥¹
¿¢ºÏ·×²è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤Î»ëÀþ¤äÆ°Àþ¤òÃúÇ«¤ËÆÉ¤ß¼è¤ê¡¢¸Â¤é¤ì¤¿ÎÐÃÏ¤Ç¤âË¤«¤ÊÎÐ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¹©É×¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ»Ï©¤ËÌÌ¤·¤¿´Ö¸ý¤ÎÎ¾ÏÆ¤ÎÎÐ²½¡¢»ëÀþ¤ÎÀè¤ËÇÛ¤·¤¿¥¢¥¤¥¹¥È¥Ã¥×¡¢¼«Á³¤ÊÄí±à¤Ê¤É¡¢·úÊªÇÛÃÖ¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÎÐ¤Î±é½Ð¤Ë¤è¤ê¡¢³¹¤Ë½á¤¤¤È¤ä¤¹¤é¤®¤ò¤â¤¿¤é¤¹¶õ´Ö¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º¸¡§Æ°Àþ¾å¤Î¥¢¥¤¥¹¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë¿¢ºÏÇÛÃÖ¡ÊÆ»Ï©ÌÌ¤è¤ê¡Ë¡¡±¦¡§¥¢¥×¥íー¥Á¤Î½á¤¤¤ò±é½Ð¤¹¤ëÄí±à¤ÎÎÐ
¤³¤ì¤Þ¤Ç·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¿³¹¤Å¤¯¤ê¤Î»ÑÀª¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼²½¤µ¤»¡¢º£¸å¤âÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿´Ä¶ÇÛÎ¸·¿¤Î³¹¤Å¤¯¤ê¤Î¿ä¿Ê¤È¡¢Ì¥ÎÏ¤¢¤ëÅÔ»Ô·Ê´Ñ¤Î·ÁÀ®¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£