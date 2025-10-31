【長野県東御市】丸山晩霞記念絵画館企画展「明治の彩り展 ―水彩画全盛時代とその前夜―」スタジオジブリ美術監督 武重洋二氏 特別イベントも開催！

東御市

2025年10月25日（土）より、丸山晩霞記念館（長野県東御市）は、企画展「明治の彩り展 ―水彩画全盛時代とその前夜―」を開催いたします。



明治時代、西洋からもたらされた水彩画の技法は、自然を愛でる日本人のまなざしと結びつき、やわらかな色彩と日本情緒溢れる表現を通じて独自の魅力を花開かせます。

本展では、日本を旅して描いた画家アルフレッド・パーソンズやアルフレッド・イーストらによる作品と、その影響を大いに受けて後に「水彩画全盛期」へ導いた三宅克己、丸山晩霞、吉田博、大下藤次郎など、当時の水彩画の数々を展示します。 近代日本における「水彩画の時代」の豊かな彩りをご堪能ください。

本展では郡山市立美術館コレクション、 初公開個人コレクションなど、約80点を展示します。

その他、スペシャルイベントとして、数多くのスタジオジブリ作品で美術監督を務めた武重洋二氏による、対談や背景美術のワークショップ、音楽と美術のコラボレーション・コンサート、初心者向けの水彩入門ワークショップなどを実施します。

開催概要

―水彩画全盛時代とその前夜― 明治の彩り展

会期

2025年10月25日（土）～12月14日（日）

休館日：10月27日（月）、11月4日（火）、10日（月）、17（月）、25日（火）、12月1日（月）、8日（月）

開館時間

9:00～17:00（最終入館 16:30）

会場

丸山晩霞記念館及び東御市文化会館展示室

〒389-0516 長野県東御市常田505-1

入館料

500円（高校生以上）

※団体、身障者割引あり

アクセス

車：上信越自動車道「東部湯の丸IC」より約2km

電車：しなの鉄道「田中駅」より徒歩約15分

スペシャルイベント

対話＆実演「水彩が紡ぐ空 ― アニメ背景美術と明治水彩」

『千と千尋の神隠し』『ハウルの動く城』『もののけ姫』など多くのスタジオジブリ作品や、『サマーウォーズ』の美術監督を務めた、武重洋二氏をお招きして、宮崎駿監督とのエピソードや背景美術の制作のあれこれなどを対談形式でお話いただきます。

その後は、実際に背景美術がどのように描かれるのかを実演。

さらに当日は武重洋二さんが手がけた背景美術の原画も当日限定で展示いたします。

コンサート「彩りは響きに、響きは彩りに」

水彩画に描かれた風景にゆかりの楽曲の数々、ジブリメドレーなど音楽と大画面に投影された映像のコラボレーションをお楽しみください。

終了後には抽選会も実施。前売り券を購入いただいた方は当選確率アップ！

日時：11月22日（土）14:00～

会場：サンテラスホール



コンサート出演：柳澤萌（ソプラノ）、高久史子（ピアノ）、田中美恵子（ヴィオラ／ヴァイオリン）

料金：前売1,000円／当日1,200円（入館料込） ※中学生以下500円割引

ワークショップ

【満員御礼】雲を描こう

数多くのジブリ作品で美術監督をしてきた武重洋二さんの指導による貴重な講座です。

背景美術に使用されているポスターカラーと本格的な道具を使って、基本から学べるとともに、プロの技を見られる機会です。

ぜひ、あなたも空と雲を描いてみませんか。手ぶらで参加できます。

日時：11月23日（日）10:00～

会場：丸山晩霞記念館

講師：武重洋二 氏

対象：中学生以上／定員15名

料金5,000円（道具費・材料費・入館料込）

水彩入門「ぬり絵」「絵葉書」

これまでも人気だった丸山晩霞記念絵画館の名物イベントをスペシャルバージョンでご用意！

日本の水彩画の黎明期から全盛期への背景や、ハガキ大の作品を制作します。

意外に大人も夢中になる「塗り絵」をプロに教わってみません？

額装してお持ち帰りができるので、初心者におすすめです。道具はこちらで用意します。

日時：11月30日（日）10:00～

講師：高柳剛士 氏（日展会友・白日会会員）

定員15名／料金1,500円（入館料込）／要申込

ギャラリートーク

明治の水彩画について

日本の水彩画の黎明期から全盛期への背景や、水彩入門出展作家など担当学芸員が解説いたします。

日時：11月1日（土）13:30～

料金：入館料のみ／申込不要

お問い合わせ先・ワークショップ等の申し込み

丸山晩霞記念館

TEL：0268-62-3700

受付時間：9:00～17:00

休館：月曜日（祝日の場合は翌火曜休館）

ワークショップはインターネット(https://docs.google.com/forms/d/1AJhW2tu7xVj0BeV5_RK0AGAOs6LhQFzy-P57UTOqD2k/viewform?edit_requested=true)からでもお申込みいただけます。