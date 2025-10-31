スカウト代行導入でマンパワー不足を解消！年間約300名採用を行うモバイル商社、コネクシオ株式会社の導入事例を公開しました。

株式会社アールナイン

企業の採用、人材育成を支援する株式会社アールナインhttps://r09.jp/（本社：東京都港区、代表取締役：長井亮 以下、アールナイン）はコネクシオ株式会社https://www.conexio.co.jp/ （本社：東京都港区、代表取締役：目時 利一郎 以下、コネクシオ）の導入事例を10月に公開いたしました。当社の「スカウト代行」、「日程調整」業務のご支援により母集団形成におけるマンパワー不足が解消され、学生への丁寧なフォロー体制が実現しました。

◆導入前の課題

昨今の新卒採用難化に伴い、企業は母集団形成・離脱防止の観点から選考中の学生のフォローを手厚くする必要性に迫られています。モバイル商社のコネクシオでも、営業職採用の強化に向けスカウト活用の本格的な推進を検討していたものの、マンパワー不足のため、スカウト送信からその後の学生とのやりとりまでの丁寧かつ安定した対応が難しい状態が続いていました。

また、スカウト運用に関する知見やノウハウも限られていたため、効果的な母集団形成から丁寧な学生フォローまでを一貫して対応できるような運用体制の構築が課題となっていました。

◆ご支援内容

アールナインは2022年からご支援を開始し、主に「スカウト代行」「日程調整」業務をご依頼いただきました。月100~300通のスカウト送信を実施するだけでなく、スカウトツールの操作方法から文面改善、運用方針の設計まで、人事未経験のご担当者に寄り添いながら伴走支援を行いました。その結果、前任者の急な退職後も採用活動を安定的に継続できる体制が構築され、ご担当者がコア業務により多くの時間を割けるようになりました。

◆導入後の効果・ご支援への評価(採用ご担当者様より)

採用代行導入により、スカウトにかかる工数を削減しつつ、学生との接点強化に集中できる体制が整いました。もともと人事経験がなく、「何が分からないかすら分からない」という状態だったので、スカウトの基本から教えていただけたのは本当に心強かったです。丁寧なスカウト個別文章の効果もあり、アールナイン経由で出会う学生とはやり取りがスムーズで、直前キャンセルや音信不通といったケースはほとんどありませんでした。

スカウトにかかる工数が削減できたことで、私たちも先輩社員との座談会や店舗見学といった内定者フォローにさらに力を入れられるようになりました。一人ひとりに真摯に向き合い、学生さんとの信頼関係を築いていける時間的余裕を持てたことが一番大きな成果実感です。

私たちのように年間300名規模で採用を行う企業にとっては、担当者が変わっても途切れないノウハウの提供・蓄積や、質を担保したスカウト運用のためのサポートが大きな価値になりました。

