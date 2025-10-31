『Live Hard, Die Hard / リブハード、ダイハード』11月20日（木）にSteamにて正式リリース！忙しいけどクセになる！新感覚ドタバタRTS！
株式会社アソビズム（本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之）は、4作目のSteam向け新作タイトルとなる『Live Hard, Die Hard / リブハード、ダイハード』（以下、『リブハード、ダイハード』）を2025年11月20日（木）17:00にSteamにてリリースすることを発表いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333242&id=bodyimage1】
◆『Live Hard, Die Hard / リブハード、ダイハード』Steamストアページ （体験版）：
https://store.steampowered.com/app/2550790/Live_Hard_Die_Hard/
『リブハード、ダイハード』は、「バトル×医療」をテーマにした新感覚リアルタイムストラテジーゲームです。人類滅亡の危機に立ち向かう特殊部隊の指揮官となり、戦略と医療を駆使してエイリアンとの壮絶な戦いを繰り広げます。部隊管理とリアルタイム戦術が融合した奥深いゲームシステムで、戦場と医療が交錯する極限の駆け引きを体験してください。
※体験版の配信については、11月20日（木）の正式リリースをもって終了とさせていただきます
『Live Hard, Die Hard / リブハード、ダイハード』とは
西暦20XX年―突如襲来した敵性エイリアンにより、人類は滅亡の危機に瀕していた。
敵の中枢「ターミナルコア」を破壊するため、人類は全軍を挙げた最終侵攻作戦を決断。
あなたは特殊部隊の指揮官として部隊を率い、絶望的な戦いへと身を投じる…。
ゲーム概要
◎生きるか、死ぬか「部隊管理シミュレーション×リアルタイム戦術バトル」
プレイヤーの使命は、最終決戦までの4週間で「勝てる部隊」を作り上げること。１週間は「基地での部隊管理パート」と「遠征での戦闘パート」に分かれています。遠征で得た資源や研究成果を活用し、兵士を育成・改造しながらチームを強化していくことで、滅亡の危機に瀕した地球をエイリアンから救いましょう。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333242&id=bodyimage2】
◎息もつかせぬ、リアルタイム戦術バトル
戦場では兵士たちが自動で進軍し、リアルタイムで戦闘を開始します。プレイヤーは戦況を見極めながら、退却や再出撃の指示、スキル発動、大砲による支援射撃などを駆使し、瞬時の判断で部隊を勝利へ導きます。変化し続ける戦況の中、プレイヤーの“指揮判断”がすべてを決める、緊迫のバトルが展開されます。
◎戦場の裏にある、もうひとつの戦場
負傷した兵士は医療トラックに退却させることで治療が可能です。しかし、治療中は前線の兵力が減少し、残った部隊への負担が増してしまいます。「治療を優先するか」「前線を維持するか」──戦況を見極め、最適な判断を下すことが求められます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333242&id=bodyimage3】
◎戦闘中も部隊は進化しつづける
倒したエイリアンを解剖することで、「サイドエフェクト」と呼ばれる特殊効果をランダムに獲得。この効果を重ね合わせることで、部隊は戦闘中にもリアルタイムで進化していきます。「治療か、解剖か」──その一瞬の判断が、戦況だけでなく部隊の未来を変えることになります。
◎兵士の“心のケア”も指揮官の務め
激しい戦闘は兵士の身体だけでなく、精神にもダメージを与えます。プレイヤーは、疲弊した兵士を休ませたり、食事や娯楽を与えたりすることでストレスを管理します。心を壊すか、戦場に立ち続けるか。“仲間を気遣う判断”もまた、指揮官に求められる重要な戦略です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333242&id=bodyimage1】
