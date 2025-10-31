ベンディング・スプーンズ、継続的な投資と成長に向け7億1,000万ドルの資金調達を実施

ミラン--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- 欧州の大手テクノロジー企業であるベンディング・スプーンズは、プレマネー評価額110億ドルで7億1,000万ドルの株式による資金調達を実施したことを発表しました。本ラウンドはティー・ロウ・プライス・インベストメント・マネジメントがアドバイザリーを務めるアカウントが主導し、ベイリー・ギフォード、コックス・エンタープライズ、デュラブル・キャピタル・パートナーズ、フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパニー、フォックスヘイブン・アセット・マネジメント、ラドクリフなどが参加しました。ゴールドマン・サックス・インターナショナルが単独募集代理人を務め、クリフォードチャンスが本取引の法務アドバイザーを務めています。公証人によるアドバイザリーサービスはZNR Notaiが提供しました。

「今回の出来事は10年にわたる取り組みの成果を証明するものであり、ベンディング・スプーンズがこれまでに成し遂げたことを示す重要な評価といえます。当社の歩みはまだ初期段階にあり、継続的な投資と成長に向けた意欲的な計画を掲げています」と、ベンディング・スプーンズの最高経営責任者（CEO）兼共同創設者であるルカ・フェラーリは述べています。「当社の価値創造へのアプローチと将来の機会を信じてくださる世界有数の投資家の皆様を招き入れることができ、誇りに思います。」

本ラウンドでは、プライマリー市場から2億7,000億ドル、セカンダリー市場から4億4,000万ドルの資金調達を行っています。ベンディング・スプーンズはまた、大手グローバル銀行から28億ドルのデットファイナンスパッケージをこのほど確保しています。当社はこれらの資金を、独自技術とAI機能のさらなる開発、そして消費者および企業向けのデジタル製品ポートフォリオを拡大する新規買収に充てる計画です。過去2か月間だけでも、ベンディング・スプーンズはAOLとVimeoの買収契約を締結しており、慣例的なクロージング条件および規制当局の承認（Vimeoの場合は株主の承認を含む）を前提としています。

ベンディング・スプーンズについて

ベンディング・スプーンズは買収を通じてデジタル事業に変革をもたらします。 当社はブライトコーブ、komoot、Meetup、Remini、StreamYard、WeTransferなど多数の企業を所有しています。10億人以上の人々が当社の製品を利用しており、月間アクティブユーザー数は3億人以上、有料顧客数は1,000万人を超え、そのなかにはフォーチュン500企業のほとんどが含まれています。

ベンディング・スプーンズは買収事業を売却したことは一度もなく、永続的な保有を志向しています。 買収後には通常、技術の全面的な見直し、ユーザーインターフェースの再設計、新機能リリースの促進、マーケティングと収益化の最適化、そして長期的なパフォーマンス向上のための組織の再構築といった野心的な取り組みに投資しています。

当社の核心は、タレント密度と優れた職場環境への揺るぎない注力にあります。 ベンディング・スプーンズは2025年だけで60万件以上の求人応募を受け、内定率はわずか0.04%となっています。さらにGreat Place to Work賞において数多くの1位を獲得しています。

詳細はbendingspoons.comをご覧ください。

ベンディングスプーンズのロゴおよび写真：https://we.tl/t-NXGPsC6Gtn

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

businesswire.comでソースバージョンを見る：https://www.businesswire.com/news/home/20251030181230/ja/

Contacts

Media inquiries: press@bendingspoons.com

Source: Bending Spoons