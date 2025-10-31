「冬のエコキュートWキャンペーン」を開催！特別価格＆JCBギフトカード10,000円分をプレゼント

TEPCOホームテック株式会社

東京電力グループTEPCOホームテック株式会社（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：青木貴洋、以下TEPCOホームテック）は、2025年11月1日から2026年2月27日までにお問い合わせをいただいた方に、エコキュートを特別価格でご提供し、さらに、エコキュートの設置または交換工事をご契約いただいた方へ、10,000円分のJCBギフトカードを進呈する「冬のエコキュートWキャンペーン」を実施いたします。

「お湯が出ない」、「最近、リモコンにエラーコードが表示される」、「10年以上使用していて、いつ故障してもおかしくない」などとお悩みの方は、お早めの買い替えがおすすめです。ぜひこの機会にご検討ください。

TEPCOホームテックは、引き続きお客さまにご満足いただけるサービスを提供し、高い環境性を備えた住宅の普及に貢献することで、脱炭素社会の実現を推進してまいります。

■キャンペーン概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/35594/table/41_1_fb88f34e1b7d952a57365a66499f913b.jpg?v=202510310259 ]

■給湯のエネルギーを減らし、省エネに貢献する、エコキュート

エコキュートは、エアコンにも使われている「ヒートポンプ技術」を活用し、空気の熱を使って、少ない電気でお湯を沸かす電気給湯機。実は家庭で使われるエネルギーの3割強は給湯で、光熱費の大きな割合を占めています。空気の熱を利用するエコキュートを導入することで、給湯エネルギーの消費量を削減できます。

また、エコキュートは、災害時の備えとしても注目されています。一日に使用するお湯を夜間にまとめて沸かし、タンクに貯めておくことができるため、台風や地震などの自然災害で断水が起きた場合でも、生活用水として利用可能です。

