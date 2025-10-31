雑誌『リンネル』レギュラーモデル　ゆべしさんがフルーツティー「ポンパドール　フルーツ オブ ザ ワールド」でおうち時間を楽しむ「5分間の世界旅行」を体験！

日本緑茶センター株式会社

「ポンパドール」ハーブティー、「クレイジーソルト」、「茶語（Cha Yū）」、「ティーブティック」を手がける日本緑茶センター株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：北島大太朗）は2025年10月27日(月)より、雑誌『リンネル』レギュラーモデルのゆべしさんに、Instagramにてフルーツティー「ポンパドール フルーツ オブ ザ ワールド」を通じた「5分間の世界旅行」の体験をご紹介いただきます。

■みずみずしい香りで、甘くておいしいノンカフェインのフルーツティー「フルーツ オブ ザ ワールド」

ポンパドール「フルーツ オブ ザ ワールド」シリーズ

ドイツのハーブティーブランド「ポンパドール」が展開している「フルーツ オブ ザ ワールド」は、世界各国の果物をイメージした、みずみずしい香りと飲みやすいやさしい甘さが特徴のフルーツティーです。

フレーバーは『イタリアンレモン』『スパニッシュオレンジ』『ターキッシュアップル』『地中海ピーチ』の4種類。フルーツや濃縮果汁ビッツ※ をブレンドしているので、ハーブティー初心者の方にも飲みやすいフルーティーな味わいが楽しめます。

また、ノンカフェインなのでリフレッシュしたい日中や夜のリラックスタイムなど、好きなときにティータイムをお楽しみいただけます。

※濃縮果汁ビッツ：果汁等を凝縮した顆粒原料

■ゆべしさんがおうち時間をもっと素敵に楽しめる「5分間の世界旅行」を体験！ Instagramにて動画公開♪

このたび、雑誌『リンネル』でレギュラーモデルとしてご活躍されているゆべしさんとコラボし、「フルーツ オブ ザ ワールド」の楽しみ方をご紹介いただきます。

ゆべしさんのInstagramアカウントにて「5分間の世界旅行」をテーマに、「フルーツ オブ ザ ワールド」の淹れ方や楽しみ方をご提案。約60秒のリール動画では、「5分間の旅の準備」と銘打った淹れ方ガイドをご紹介し、パッケージを開けた瞬間に広がるフルーツの香りやフルーツティーのおいしさ・魅力を発信していただきます。

ゆべしさんのInstagram投稿イメージ図

本日（2025年10月31日(金)）13時に動画が公開されました！ ぜひゆべしさんのInstagramにてご覧くださいませ。

★ゆべしさんのInstagramはこちら(https://www.instagram.com/yubeshi._.photo/)

◆ゆべしさんのプロフィール

雑誌リンネルレギュラーモデル。

ナチュラル系ファッションのモデルとして活動するほか、YouTubeチャンネル「ゆべしのくらし(https://www.youtube.com/channel/UCHX_zKyVhoAiOe66yt4eX5w)」をはじめとした各種SNSで衣類や美容・雑貨など、暮らしにまつわるアイテムを紹介している。

「暮らしを楽しむ」がテーマのモデル/クリエイター。SNS総フォロワー数は約30万人。

◆ゆべしさんのコメント

豊富なフレーバーが揃う「ポンパドール」は、朝・昼・夜それぞれの時間に寄り添い、日常に彩りと安らぎを与えてくれます。お気に入りのフレーバーを気分に合わせて選ぶ時間は、小さなご褒美のようで、毎日の楽しみになっています。

今回のコンテンツでは、おすすめの飲み方なども紹介しているので、ぜひ参考にしていただけたら嬉しいです。

■Instagramで「フルーツ オブ ザ ワールド」4フレーバーが当たるキャンペーンも実施！

また、今回のコラボと合わせて、本日から「ポンパドール」の公式Instagramにてキャンペーンも実施！ 応募方法は下記にございますので、奮ってご応募ください。

この秋は「フルーツ オブ ザ ワールド」で「5分間の世界旅行」をどうぞお楽しみください。

【Instagram キャンペーン】

- 応募期間

10/30(木)～11/4(火) 23:59

◆会社概要

- 応募方法- 「@pompadour_tea（公式アカウント）」をフォロー- ポンパドール 「フルーツ オブ ザ ワールド」シリーズ を飲んだ感想を引用ポスト（飲んでいる写真や動画を投稿すると当選率UP！）- 引用ポストする際はハッシュタグ「#5分間の世界旅行」＆「#ポンパドール」をつける

《日本緑茶センター株式会社》

設立：1969年

代表者：代表取締役社長 北島 大太朗

本社所在地：〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町24-4 東武富士ビル

事業内容：「ポンパドール」「クレイジーソルト」など世界のハーブ＆ティー、スパイス、塩、油などの輸出入、商品企画開発・製造・卸・小売、店舗運営

公式サイト：https://www.jp-greentea.co.jp

オンラインストア「ティーブティック」：https://www.tea-boutique.jp/

ポンパドール公式Instagram：@pompadour_tea(https://www.instagram.com/pompadour_tea/)

ポンパドール公式X：@pompadour_tea(https://x.com/pompadour_tea)