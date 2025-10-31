¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚËüÊ¿¥Û¥Æ¥ë¡Û¥¹¥¤ー¥È¥ëー¥à¸ÂÄê¡¢FEILER¥³¥é¥ÜÂè3ÃÆ¤ò´Þ¤àÆÃÊÌ¥Ï¥ó¥Ñー¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡¡¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥®¥Õ¥È¥Ï¥ó¥ÑーÉÕ¤½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡×Í½Ìó³«»Ï
Í½Ìó´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë～12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë
½ÉÇñ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë～12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë
ËüÊ¿¥Û¥Æ¥ë¡Ê½êºßÃÏ¡§Ä¹Ìî¸©ËÌº´µ×·´·Ú°æÂôÄ®¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í¡§º´¡¹ÌÚ°ìÏº¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤ËÅö¥Û¥Æ¥ë¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥°¥Ã¥º¤ò¤Þ¤È¤á¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥Ï¥ó¥Ñー¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥¤ー¥È¥ëー¥à¸ÂÄê¤Î¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥®¥Õ¥È¥Ï¥ó¥Ñ―ÉÕ¤½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡×¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Åö½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¤ー¥È¥ëー¥à¤Ç¤Î¤´½ÉÇñ¤Ë²Ã¤¨¡¢·×4ÉÊ¤Î¥°¥Ã¥º¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¥Ï¥ó¥Ñー¤ò¤ªÉô²°¤Ë¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£FEILER¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥óÂè 3ÃÆ¤È¤Ê¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ï¥ó¥«¥Á¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Î¹ÈÃã´Ì¤ä¤¯¤ë¤ß¤Î¥Ó¥¿ー¥¥ã¥é¥á¥ë¥µ¥ó¥É¡¢¤½¤·¤ÆËüÊ¿¥Û¥Æ¥ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥å¥Èー¥ì¥ó¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¥Ï¥ó¥Ñー¤ò¤ªÆÏ¤±¡£¤Þ¤¿¡¢¤´Í¼¿©¤Ë¤Ï¡¢¥á¥¤¥ó¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥ëー¥à¤Ë¤Æ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÆÃÊÌ¥Ç¥£¥Êー¥³ー¥¹¤ò¤´Äó¶¡¡£¥êー¥¹¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¼¯Æù¤Î¥íー¥¹¥È¤ä¥Ñ¥¤¤ÇÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿Ç®¡¹¤Î¥¯¥é¥à¥Á¥ã¥¦¥Àー¤Ê¤É¡¢¥·¥§¥Õ¤¬¼ñ¸þ¤ò¶Å¤é¤·¤¿¤ªÎÁÍý¤Î¿ô¡¹¤ò¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
·Ú°æÂô¤ÎÀÅ¼ä¤È²Ú¤ä¤®¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¤³¤Îµ¨Àá¡¢ËüÊ¿¥Û¥Æ¥ë¤«¤é¤ÎÂ£¤êÊª¤È¤È¤â¤Ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥®¥Õ¥È¥Ï¥ó¥ÑーÉÕ¤½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤Ë¡¢¥Õ¥§¥¤¥éー¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥Ï¥ó¥«¥Á¤äËüÊ¿¥Û¥Æ¥ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥å¥Èー¥ì¥ó¤Ê¤É¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹´ü´Ö¸ÂÄê¥®¥Õ¥È¥Ï¥ó¥Ñ－ÉÕ¤½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡£¤´Í¼¿©¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÆÃÊÌ¥Ç¥£¥Êー¥³ー¥¹¤Ç¡¢µ¨Àá¤ÎÌ£³Ð¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê¤ªÎÁÍý¤Î¿ô¡¹¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥¹¥¤ー¥È¥ëー¥à¤Ç²á¤´¤¹¡¢ìÔÂô¤ÊÅß¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¤¼¤Ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥®¥Õ¥È¥Ï¥ó¥Ñ―¤ÎÃæ¿È¡Û
¡¦FEILER¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ï¥ó¥«¥Á¿·ºî
¡¦ËüÊ¿¥Û¥Æ¥ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥å¥Èー¥ì¥ó
¡¦¤¯¤ë¤ß¤Î¥Ó¥¿ー¥¥ã¥é¥á¥ë¥µ¥ó¥É¡Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡Ë
¡¦¹ÈÃã¡Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥ì¥ó¥É¡Ï¡Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡Ë
¢¨¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¤â¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡¡
¡Ú¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥Êー¡×¥³ー¥¹¥á¥Ë¥åー¡Û
¡ãÁ°ºÚ¡ä¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤È·Ú°æÂô¥Ùー¥³¥ó¤Î¥¥Ã¥·¥å
¡ã¥»¥«¥ó¥ÉÁ°ºÚ¡ä¿®½£»º¼¯Æù¤Î¥íー¥¹¥È¡¡ÀÖ¥ï¥¤¥ó¥½ー¥¹
¡ã¥¹ー¥×¡ä¥Ñ¥¤À¸ÃÏ¤ÇÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿Èº¤Î¥¯¥é¥à¥Á¥ã¥¦¥Àー
¡ã¤ªµûÎÁÍý¡ä¥Ïー¥Ö¹á¤ë¥á¥Ð¥ë¡¡·Ú°æÂô»º¥¢¥áー¥é¥È¥Þ¥È¤È¥±¥¤¥Ñー¤Î¥Êー¥¸¥å»ÅÎ©¤Æ
¡ã¤ªÆùÎÁÍý¡ä¿®½£¥×¥ì¥ß¥¢¥àÏÂµí¤ÎÄã²¹Ä´Íý¡¡¥°¥ì¥¤¥Óー¥½ー¥¹
¡ã¥Ç¥¶ー¥È¡ä¥Ö¥Ã¥·¥å¥É¥Î¥¨¥ë
¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥®¥Õ¥È¥Ï¥ó¥ÑーÉÕ¤½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡×³µÍ×
¡¦Í½Ìó´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î31Æü(¶â)～12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë
¡¦½ÉÇñ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë～12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡¦ÎÁ¶â¡§ 1 Ì¾ÍÍ131,612 ±ß～¡Ê2 Ì¾ÍÍ1 ¼¼¤´ÍøÍÑ»þ¡Ë
¢¨Éô²°¥¿¥¤¥×¡¢ÆüÄø¤Ë¤è¤êÊÑÆ°¤¢¤ê
¡¦ÆâÍÆ¡§¡¦ËüÊ¿¥¹¥¤ー¥È¡Ê91㎡¡Ë¡¢°¦Åæ¥¹¥¤ー¥È¡Ê80㎡¡Ë¡¢±°É¹¥¹¥¤ー¥È¡Ê90㎡¡Ë¤¤¤º¤ì¤«¤Ç¤Î¤´½ÉÇñ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦µÒ¼¼¤Ë¤Æ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥®¥Õ¥È¥Ï¥ó¥Ñー¤Î¤´ÍÑ°Õ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥á¥¤¥ó¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥ëー¥à¤Ç¤Î¤´Í¼¿©¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥Êー¡×¥³ー¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¦¥á¥¤¥ó¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥ëー¥à¤Ç¤Î¤´Ä«¿©¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¹¥È¡×
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Çä¤êÀÚ¤ì¼¡Âè¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¾åµ¤Ï¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¡¦¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¤ÎÎÁ¶â¤Ç¤¹¡£
¢¨°¦Åæ´Û¤ÏÊÌÅÓÆþÅòÀÇ¤ò¿½¤·¼õ¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾ÜºÙ¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
¡¦ÅÅÏÃ¡§0267-42-1234¡¡
¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡§https://www.mampei.co.jp/news/1004
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
ËüÊ¿¥Û¥Æ¥ë ¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Êhttps://www.mampei.co.jp¡Ë
ÅÅÏÃ¡§ 0267-42-1234¡Ê9:00～18:00¡Ë
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍ½Ìó¥µ¥¤¥È
https://www.mampei.co.jp/news/1004
