フォルクスワーゲン×宇宙兄弟、特別コラボレーションが始動！第1弾は毎年大人気の「2026年版壁掛けカレンダー」

フォルクスワーゲングループジャパン株式会社

フォルクスワーゲンジャパン(東京都品川区、代表取締役社長：マティアス シェーパース)は、人気 漫画『宇宙兄弟』(原作：小山宙哉)との特別コラボレーション企画をスタートします。

第1弾として、毎年ご好評いただいているオリジナル壁掛けカレンダーと『宇宙兄弟』とのコラボが実現。2025年11月1日(土)より、全国2,000名の方に当選するプレゼントキャンペーンを実施いたします。また、12月にはフォルクスワーゲン販売店でのコラボフェアに加え、今後も新たなコラボ企画も予定しています。

(C)︎Chuya Koyama/Kodansha

フォルクスワーゲンは、「人生に寄り添うライフパートナー」であるべく、クルマと過ごす「楽しさ」や、最新技術がもたらす「未来への期待感」、そして安全性や品質といった「こだわりの価値」、オーナー様一人ひとりが紡ぐ「大切な物語（ヒストリー）」を提供する存在でありたいと考えています。この想いのもと、フォルクスワーゲンは、誰もが自分らしい人生を楽しみ、挑戦し続けることを応援してきました。

人気漫画『宇宙兄弟』は、は月面探査という壮大なミッションに対して、登場人物たちが様々な困難に 挑む姿や仲間との信頼、それらが織り成す人間ドラマを克明に描いています。2007年の連載開始以来、累計3,400万部を超える国民的作品として、その物語は、単なるエンターテインメントに留まらず、多くの人々の人生観に深く寄り添い、強い共感を得てきました。

「ミッション」とは壮大なものだけに限らず、「子どもを送り届ける」「たくさんの買い物をする」「新しい趣味に挑戦する」といった、日常の様々な目的にも当てはめられます。ユーザーが自分自身の暮らしの中にある様々なシーンを「ミッション」と捉え、それを一緒に実現するフォルクスワーゲンを信頼できるパートナーと感じていただく。フォルクスワーゲンが追求するブランドの在り方と『宇宙兄弟』の描く世界観の親和性の高さにより今回のコラボレーションが実現しました。

この機会にぜひ、お近くのフォルクスワーゲン正規ディーラーへ足をお運びください。

【2026年特別コラボカレンダー概要】

(C)︎Chuya Koyama/Kodansha

■プレゼント応募期間：2025年11月1日（土）～12月7日（日） 抽選で2,000名様にプレゼント

■条件：専用応募ケージよりご応募ください

https://www.volkswagen.co.jp/ja/magazine/2026_wall_calendar.html

※11月1日（土）より閲覧可能

【『宇宙兄弟』とは】

(C)︎Chuya Koyama/Kodansha

2007年に『モーニング』で連載開始以来、青年誌発の漫画としては歴代トップクラスの累計3,400万部を誇る国民的漫画『宇宙兄弟』（小山宙哉作）。兄・六太と弟・日々人、幼い日の「宇宙飛行士になる」という約束を胸に、それぞれの挑戦と絆を描いた感動作。

2011年には小学館漫画賞・講談社漫画賞をダブル受賞、2014年には手塚治虫文化賞読者賞も受賞、アニメ化・実写映画化もされ世界中で愛されてきました。

そして2025年7月発売の最新45巻にて、「次巻で完結」と発表！18年にわたる物語はついに最終章へ。夢と挑戦を描いた傑作が、最高のフィナーレを迎えます。

お客様お問い合わせ先

フォルクスワーゲン カスタマーセンター tel.0120-993-199