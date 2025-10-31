「志摩グリーンアドベンチャー」にドローン教習所・JULC三重教習所『志摩会場』が12月6日（土）に開校

近鉄不動産株式会社

アクティビティリゾート施設「志摩グリーンアドベンチャー」（三重県志摩市）において、2025年12月6日（土）に、ドローンの操縦練習や国家資格の取得を目的としたJULC三重教習所※の『志摩会場（以下、「本会場」）』が開校し、2025年11月1日（土）から受講者の募集を開始します。

本会場は、広大な敷地を活かした屋外会場であるため、ドローンの国家資格である一等無人航空機操縦士の取得に必要な屋外での実地講習をはじめとした様々な講習が受講可能です。さらに、民間資格の取得やお客様のご要望にあわせたプライベート講習など多様な講習も受講することができます。

「志摩グリーンアドベンチャー」では、これまでドローンを使ったミニゲームやドローンの空撮体験を多くの方に体験いただきましたが、今般新たな本会場の開校により、ゲームなど手軽な体験から専門的な資格取得まで幅広いニーズに応える学びの場となります。

また「志摩グリーンアドベンチャー」では、ジップダイブ体験時にドローンで空撮した動画をお渡しするプランを実施しており、12月14日（日）には、小学生の方を対象にトイドローンを自分で組み立てて仕組みを学び、飛ばすことのできる『ドローンワークショップ』を開催するなど、ドローンを利用した様々な取り組みを行ってまいります。

今後も、「志摩グリーンアドベンチャー」では、ドローンの初心者から上級者までが集い、大自然の中で、学び、楽しむことのできる“ドローンの聖地”を目指して、ドローンを活用した取り組みも拡大してまいります。

詳細は、別紙をご覧ください。

※ JULCは、日本無人航空機免許センター株式会社の登録商標です。

JULC三重教習所は、日本無人航空機免許センター株式会社主催で、一般社団法人三重県ドローン協会がサービスを提供します。

【ドローン教習所 （イメージ）】

別紙：https://prtimes.jp/a/?f=d107064-74-8daaf6ab33f5b7638b46ad39807eb978.pdf

参考：https://prtimes.jp/a/?f=d107064-74-84631cf9e1cb80d4009ac85aa508ad71.pdf