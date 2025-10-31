¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¶¥ÇÏ¾ìÀþ³«¶È£·£°¼þÇ¯µÇ°´ë²è¡ª£±£±·î£¸Æü¤«¤é¶¥ÇÏ¾ìÀþ£·£°Ç¯¤Î¤¢¤æ¤ß¤ò¼ý¤á¤¿µÇ°¾è¼Ö·ô¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡ª
～ÅìÉÜÃæ±Ø¤ÈÉÜÃæ¶¥ÇÏÀµÌçÁ°±Ø¤ò·ë¤Ö¶¥ÇÏÀþ¤¬³«¶È£·£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡ª～
¡¡µþ²¦ÅÅÅ´³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂ¿Ëà»Ô¡¢¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÔÂ¼¡¡ÃÒ»Ë¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÅìÉÜÃæ±Ø～ÉÜÃæ¶¥ÇÏÀµÌçÁ°±Ø¤ò·ë¤Ö¶¥ÇÏ¾ìÀþ¤¬£²£°£²£µÇ¯¤Ë³«¶È£·£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢£±£±·î£¸Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é¶¥ÇÏ¾ìÀþ¤ÎÎò»Ë¤È±èÀþ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡Ö¶¥ÇÏ¾ìÀþ³«¶È£·£°¼þÇ¯µÇ°¾è¼Ö·ô¡×¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¶¥ÇÏ¾ìÀþ¤Ï¡¢ÅìÉÜÃæ±Ø～ÉÜÃæ¶¥ÇÏÀµÌçÁ°±Ø´Ö¤ò·ë¤ÖÏ©Àþ¤È¤·¤Æ£±£¹£µ£µÇ¯£´·î£²£¹Æü¤Ë³«ÄÌ¤·¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ³«ºÅ»þ¤Ï¿·½É±Ø～ÉÜÃæ¶¥ÇÏÀµÌç±Ø´Ö¤ÇÄ¾ÄÌµÞ¹Ô¡¦ÆÃµÞÎó¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤«¡¢Ê¿Æü¤ÏÅìÉÜÃæ±Ø¤È¤Î´Ö¤Ë£±£µ～£³£°Ê¬¤´¤È¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·±¿Å¾¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÃÏ¸µ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¶¥ÇÏ¾ìÀþ³«¶È£·£°¼þÇ¯µÇ°¾è¼Ö·ô¡×¤Ï¡¢¥°¥êー¥ó¤ÎÅÉÁõ¤òÅ»¤Ã¤¿£²£°£°£°·Ï¤ä½éÂå£µ£°£°£°·Ï¤Ê¤ÉÎòÂå¼ÖÎ¾¤äÉÜÃæ¶¥ÇÏÀµÌçÁ°±Øµì±Ø¼Ë¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¡¢¶¥ÇÏ¾ìÀþ£·£°Ç¯¤Î¤¢¤æ¤ß¤Ê¤É¤Î¾Ò²ð¤âµºÜ¤·¤¿ÆÃÀ½Âæ»æ¤Ë¡¢£Ä·¿¹Å·ô£±Ëç¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢µþ²¦Àþ¿·½É±Ø¡¦ÉÜÃæ±Ø¡¦ÅìÉÜÃæ±Ø¤Ë¤Æ£±¥»¥Ã¥È£±¡¤£°£°£°±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡¢£±¡¤£°£°£°¥»¥Ã¥È¤Î¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëµþ²¦ÇÕ¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢£±£±·î£¸Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î¤ßÅìµþ¶¥ÇÏ¾ìÆâµþ²¦ÅÅÅ´¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¥Öー¥¹¤Ç¤âÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú»²¹Í£±¡ÛµÇ°¥Ø¥Ã¥É¥Þー¥¯ÉÕ¤Îó¼Ö¤Î±¿¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
£±¡¥·Ç½Ð´ü´Ö¡¡£²£°£²£µÇ¯£±£±·î£³£°Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç
£²¡¥±¿¹Ô¶è´Ö¡¡µþ²¦Àþ Á´Àþ
£³¡¥»ÈÍÑ¼ÖÎ¾¡¡£·£°£°£°·Ï£±ÊÔÀ®
¢¨¼ÖÎ¾±¿ÍÑ¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢¼è¤êÉÕ¤±ÊÔÀ®¤ÎÊÑ¹¹¡¦¸¡ººÅù¤ÇÁö¹Ô¤·¤Ê¤¤Æü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú»²¹Í£²¡Û¡Öµþ²¦ÇÕ£²ºÐ¥¹¥Æー¥¯¥¹¡×³«ºÅ¤ËÈ¼¤¦Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¤Î¥Öー¥¹½ÐÅ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
£±£±·î£¸Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÅìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè£¶£±²ó µþ²¦ÇÕ£²ºÐ¥¹¥Æー¥¯¥¹¡×¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢µþ²¦ÅÅÅ´¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¥Öー¥¹¤ò½ÐÅ¹¤·¤Þ¤¹¡£¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¶¥ÇÏ¾ìÀþ³«¶È£·£°¼þÇ¯µÇ°¾è¼Ö·ô¡×¤Î¤Û¤«¡¢µþ²¦ÅÅÅ´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢£²¡¤£°£°£°±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë°Ê¾å¤´¹ØÆþ¤·¤¿¤ªµÒ¤µ¤ÞÀèÃå£±¡¤£°£°£°Ì¾ÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÆÃÀ½£Ñ£Õ£Ï¥«ー¥É£±¡¤£°£°£°±ßÊ¬¤äµþ²¦ÅÅÅ´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
£±¡¥¼Â»ÜÆü»þ¡¡£±£±·î£¸Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¡£¹¡§£°£°～£±£·¡§£°£°¡¡¢¨´°Çä¼¡Âè¡¢½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
£²¡¥¼Â»Ü¾ì½ê¡¡Åìµþ¶¥ÇÏ¾ìÆâ ÀµÌçÉÕ¶áÆÃÀß¥Öー¥¹
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ÚÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û¡¡µþ²¦ÅÅÅ´ ¹ÊóÉô¡¡TEL.£°£´£²－£³£³£·－£³£±£°£¶¡¡Mail¡§koho.pub@keio.co.jp
¡¡
¢ã¶¥ÇÏ¾ìÀþ³«¶È£·£°¼þÇ¯ µÇ°¾è¼Ö·ô(Âæ»æÉ½ÌÌ¥¤¥áー¥¸)¢ä
¢ã¶¥ÇÏ¾ìÀþ³«¶È£·£°¼þÇ¯ µÇ°¾è¼Ö·ô(Âæ»æÃæÌÌ¥¤¥áー¥¸)¢ä
¡ÚËÜ·ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
①¶¥ÇÏ¾ìÀþ³«¶È£·£°¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡Ö¶¥ÇÏ¾ìÀþ³«¶È£·£°¼þÇ¯µÇ°¾è¼Ö·ô¡×¤ò£±£±·î£¸Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é£±¥»¥Ã¥È£±¡¤£°£°£°±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡¢£±¡¤£°£°£°¥»¥Ã¥È¤Î¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¡¢µþ²¦Àþ¤Î¿·½É±Ø¡¦ÉÜÃæ±Ø¡¦ÅìÉÜÃæ±Ø¤ÇÈ¯Çä
②ÆÃÀ½Âæ»æ¤Ë¤ÏÎòÂå¤Î¼ÖÎ¾¤ä¡¢ÉÜÃæ¶¥ÇÏÀµÌçÁ°±Ø¤Îµì±Ø¼Ë¤Ê¤É¤ò·ÇºÜ
③£±£±·î£¸Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î¤ß¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖÂè£¶£±²ó µþ²¦ÇÕ£²ºÐ¥¹¥Æー¥¯¥¹¡×¤Î³«ºÅ¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ìÆâµþ²¦ÅÅÅ´¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¥Öー¥¹¤Ç¤âÈ¯Çä
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
