＜12/2開催＞ー 海外ビジネス支援機関がワンストップで相談対応 ー「大阪・関西海外ビジネス支援大相談会2025」開催

大阪国際ビジネス支援コンソーシアム（事務局：公益財団法人大阪産業局）は、2025年12月2日（火）に、マイドームおおさかにて「大阪・関西海外ビジネス支援大相談会2025」を開催します。「海外ビジネスや外国人材採用に関心はあるが、何から始めたらよいか分からない」 「海外ビジネス・外国人材採用に課題や悩みがある」 「金融機関として企業の海外ビジネスを支えている」─そんな方々にぜひご参加いただきたいイベントです。

【Webページ】https://www.sansokan.jp/events/eve_detail.san?H_A_NO=46760(https://www.sansokan.jp/events/eve_detail.san?H_A_NO=46760)

【チラシ】https://www.obda.or.jp/wp-content/uploads/2025/10/ibo_consortium_event2025.pdf(https://www.obda.or.jp/wp-content/uploads/2025/10/ibo_consortium_event2025.pdf)

国内市場の縮小傾向や円安の進行、ビジネスのデジタル化等を背景に、中堅・中小企業にとって成長が見込まれる海外市場へのビジネス展開は引き続き重要な戦略となっています。単なる販路拡大だけでなく、地政学リスクの高まりを受けた調達先の分散、製品・サービスのローカライズ、現地の消費者心理や購買行動に合わせたデジタル戦略（越境EC、SNS）の導入等による競争力強化をめざす動きも目立っています。

他方で、経済安全保障の重要性が高まっており、知的財産の保護、代金回収、海外企業との契約といった多岐にわたる分野におけるリスク管理について、細心の注意を払う必要があるのが海外ビジネスの特徴です。

本イベントでは、海外ビジネスを様々な分野で支援している10の公的機関が一堂に会するため、海外取引・越境 EC・知的財産・資金調達など、海外ビジネスに関する情報が一度にまとめて入手することが可能です。大阪・関西万博を機に海外企業との接点を持った方等、海外ビジネスの初心者も大歓迎です。

開催概要

イベント名 ：「大阪・関西海外ビジネス支援大相談会2025」

開催期間 ：2025年12月2日（火）13:00～17:00 ※要事前申込

開催場所 ：マイドームおおさか８階（大阪市中央区本町橋２-５）

費 用 ：無料

イベントホームページ：https://www.sansokan.jp/events/eve_detail.san?H_A_NO=46760

イベント内容

海外ビジネスに関する情報をワンストップで入手し、お悩みについてご相談いただけるイベントです。

海外ビジネスをそれぞれの専門分野で支援している公的機関が大集合。専門知識を持つ公的支援機関の担当者と直接相談することができます。個別相談会場と同じフロアには、出展機関のPRコーナーも設けております。

〇個別相談会（要事前申込）

専門知識を持つ支援機関と、直接課題やお悩みについてじっくりとご相談いただける機会をご用意します。１１月２５日（火）まで事前申込を受け付けておりますので、ぜひお申込みください。

〇セミナー（同時開催） ※別途申込が必要です

・『海外ビジネスの基本 ～海外向けWebサイト制作＆SNS活用入門～』（講師：(独)中小企業基盤整備機構 近畿本部）

概要：海外ビジネスに関する基本的な注意点について解説するほか、効果的な海外営業を行うために必須の海外顧客を意識したWebサイト制作とSNS活用について事例を交えてわかりやすく解説します。

・『JBICによる中堅・中小企業の海外事業展開支援について』（講師：(株)国際協力銀行大阪支店）

概要：中堅・中小企業が海外事業展開において直面する「リスク対応」「長期資金調達」「現地情報の収集」といった課題に対する国際協力銀行の支援策について、実際の支援事例を交えてわかりやすく解説します。

また、出展機関のPRブースでは、支援サービスや補助金等に関する情報提供を行います。

相談対応機関

【海外取引全般】

(公財)大阪産業局＜事務局＞、(独)日本貿易振興機構(JETRO) 大阪本部、

(独)中小企業基盤整備機構 近畿本部、

【知的財産・特許】

(独)工業所有権情報・研修館 近畿統括本部(INPIT-KANSAI)、日本弁理士会 関西会

【保険・金融】

(株)日本貿易保険（NEXI）大阪支店、(株)国際協力銀行（JBIC）大阪支店、

(株)日本政策金融公庫 大阪支店

【法務】

大阪弁護士会

【外国人材】

（一財）海外産業人材育成協会（AOTS）関西研修センター

大阪国際ビジネス支援コンソーシアムとは

大阪国際ビジネス支援コンソーシアムは、大阪・関西を中心に、企業の海外ビジネスに関する支援機関で構成する団体です。各機関が持つ海外ビジネスに関する知見や情報を共有するとともに、海外展開に取り組む日本企業等や、大阪・関西でのビジネス展開に取り組む外国企業等に対して、役立つ情報を提供し、日本企業と海外企業の取引拡大を図ることを目的としています。

お問い合わせ

大阪国際ビジネス支援コンソーシアム事務局 (公益財団法人大阪産業局内)

〒540-0029 大阪府大阪市中央区本町橋2-5 マイドームおおさか7階

大阪産業局 国際事業部 担当：大鳥

TEL：06-6947-4088

e-mail：ibo_consortium@obda.or.jp

※報道関係者の方からのお問い合わせも上記でお願いします