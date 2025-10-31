ふるさとチョイス、フレンチレストラン「ジョエル・ロブション」を体験できる食事券をふるさとチョイス限定のお礼の品として本日より提供開始

株式会社トラストバンク

国内最大級のふるさと納税総合サイト「ふるさとチョイス」を企画・運営する株式会社トラストバンク（本社：東京都品川区、代表取締役社長兼CEO：大井 潤、以下「トラストバンク」）は、本日10月31日（金）、世界的に著名なフレンチレストラン「シャトーレストラン ジョエル・ロブション」（東京都目黒区）を体験できる食事券を、目黒区へのふるさと納税のお礼の品として、ふるさとチョイス限定で提供を開始することをお知らせします。

近年、ふるさと納税の寄付者においては、「モノ」だけでなく、地域ならではの「コト」を提供する体験型のお礼の品へのニーズが高まっています。自治体は宿泊券やその地域ならではの体験チケットを寄付のお礼に提供しており、地域事業者にとってもサービスや場所の提供を通じて新たな顧客との接点や地域文化の発信につながっています。

今回、目黒区が提供開始する「シャトーレストラン ジョエル・ロブション」を体験できる食事券は、フランスの古城を思わせる唯一無二の空間、最高峰のモダンフレンチ、そしてゲスト一人ひとりの心に寄り添い、美食体験を最高潮に高めるロブション流のきめ細やかなホスピタリティのすべてを味わえるという価値を提供します。寄付者にとってまさに「非日常的な体験」を提供するこの食事券を、ふるさとチョイス限定でお礼の品として提供します。

今後もふるさとチョイスは、特別な空間やサービス提供などといった体験型のお礼の品のラインナップを強化することで、実際に地域へ足を運ぶきっかけと価値を創出し、全国各地の地場産業への貢献とともに、地域経済の循環と持続可能な地域社会の実現を目指してまいります。

□■ プロジェクトの概要 ■□

- お礼の品名： 「シャトーレストラン ジョエル・ロブション 食事券」- 内容：ガストロノミー “ジョエル・ロブション”、ラ ターブル ドゥ ジョエル・ロブション、ルージュバー の3店舗でのお食事にご利用いただける食事券- 寄付金額：- 372,000円（100,000円相当の食事券）申し込みURL：https://www.furusato-tax.jp/product/detail/13110/6792529- 187,000円（50,000円相当の食事券）申し込みURL：https://www.furusato-tax.jp/product/detail/13110/6792530- 113,000円（30,000円相当の食事券）申し込みURL：https://www.furusato-tax.jp/product/detail/13110/6771709- 寄付受付開始：2025年10月31日

シャトーレストラン ジョエル・ロブション（ https://www.robuchon.jp/ ）

東京・目黒の閑静な住宅街に佇む「シャトーレストラン ジョエル・ロブション」は、フランス料理界の巨匠ジョエル・ロブションの名を冠し、洗練されたサービスと卓越した料理を提供するレストランです。

本返礼品は、 ガストロノミー “ジョエル・ロブション” と、ラ ターブル ドゥ ジョエル・ロブション、ルージュバー でのお食事にご利用いただける食事券です。

特別な記念日や接待、大切な人とのお食事に最適で、贅沢な空間と旬の食材を活かした至高の料理をお楽しみいただけます。

株式会社トラストバンク（ https://www.trustbank.co.jp/(https://www.trustbank.co.jp/) ）



ビジョンは「自立した持続可能な地域をつくる」。2012年4月に創業し、同年9月に国内初のふるさと納税総合サイト「ふるさとチョイス」を開設。同サイトのお申し込み可能自治体は全国約95%となる1700自治体超（24年10月）、お礼の品数は76万点超（24年10月）の国内最大級のふるさと納税サイトに成長。18年11月東証プライム市場の株式会社チェンジ（現株式会社チェンジホールディングス）とグループ化し、パブリテック事業に参入。19年9月自治体向けビジネスチャット「LoGoチャット」、20年3月ノーコード電子申請ツール「LoGoフォーム」をリリース。23年10月には地域のめいぶつを販売するECサイト「めいぶつチョイス」を開始。そのほか、地域経済循環を促す地域通貨事業や、休眠預金等を資金源とした地域のソーシャルビジネス事業者支援事業も展開。※お申し込み可能自治体数No.1、お礼の品掲載数No.1（2024年10月時点、JMRO調べ）